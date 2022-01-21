21 Ocak 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Ardışık Retroların ayrıştırdığı kurumlara şahit olacağız. FED ve Türkiye Merkez Bankası'nın farklı yönlere gittiğini göreceğiz.
KOÇ: MESLEKİ başarınızı perçinleyecek çalışmalar içindesiniz. Uzun süredir planladığınız atılımları kolayca gerçekleştirecek güce sahipsiniz. Aile ilişkileriniz ve sosyal yaşantınız ön plana çıkıyor.
BOĞA: GÜÇLÜ duygularınız yüzünden kendinizi kontrol ederken zorlanabilirsiniz. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz.