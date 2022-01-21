Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 21.01.2022 08:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.01.2022 08:37
    ABONE OL

    21 Ocak 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    21 Ocak 2022 Cuma günlük burç yorumları! Ardışık Retroların ayrıştırdığı kurumlara şahit olacağız. Maddi konulardan elde ettiğiniz fırsatlarla yaşam standartınızı yükselteceksiniz. 21 Ocak 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 21 Ocak 2022 Cuma günlük burç yorumları...

    Ardışık Retroların ayrıştırdığı kurumlara şahit olacağız

    Astrogündem: Ardışık Retroların ayrıştırdığı kurumlara şahit olacağız. FED ve Türkiye Merkez Bankası'nın farklı yönlere gittiğini göreceğiz.

    KOÇ: MESLEKİ başarınızı perçinleyecek çalışmalar içindesiniz. Uzun süredir planladığınız atılımları kolayca gerçekleştirecek güce sahipsiniz. Aile ilişkileriniz ve sosyal yaşantınız ön plana çıkıyor.

    BOĞA: GÜÇLÜ duygularınız yüzünden kendinizi kontrol ederken zorlanabilirsiniz. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz.

        İKİZLER: KARİYERİNİZE katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız, bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir.

        YENGEÇ: İSTEKLERİNİZİ başarma konusunda oldukça kararlısınız. Fiziksel ve zihinsel aktivitelerinizle dikkat çekeceğiniz bir dönemdesiniz. İş hayatınızda aksi davranışlarda bulunmamaya özen gösterin.

        ASLAN: PARANIZIN değerini bilirken, enerjinizi para kazanmaya yönelteceksiniz.
        Sevdiklerinizle paylaşım içindesiniz.
        Maddi konulardan elde ettiğiniz fırsatlarla yaşam standartınızı yükselteceksiniz.

            BAŞAK: İŞYERİNİZDE yeni başlangıçlar için uygun dönemlerden birindesiniz. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.

            TERAZİ: İLİŞKİNİZDE partnerinizin olanaklarını kendi menfaatleriniz doğrultusunda kullanabilirsiniz. İkinizin çıkarlarını ustalıkla birleştiriyorsunuz. Kıskanç ve sahiplenici yönleriniz belirginleşiyor.

            AKREP: İLGİNÇ fikirler doğrultusunda, birçok organizasyonun ortaya çıkmasına ön ayak olacaksınız. Sizi destekleyen kişilerle bir arada olacaksınız. Yatırımlarınız kazanç olarak geri gelecek.

                YAY: SÜREKLİ hareketli bir yaşamı tercih ediyorsunuz. Sizi popüler yapan ilişkileri tercih ediyorsunuz. Düşüncelerinizi sistemli bir şekilde yaşama geçirmeniz sayesinde hedeflerinize ulaşacağınız bir gün.

                OĞLAK: İLİŞKİLERİNİZİ kontrollü yaşamak için göstereceğiniz çaba olumlu sonuç verecek. Sosyal çalışmalarda yönetici kişiliğiniz ön planda olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz.

                KOVA: KAFACA anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Çevrenizdeki kişilerle ortak kararlar aldığınız bir dönem olacak.
                    İran’dan ’Acem işi’ hamle!
                    Haberler Burçlar 21 Ocak 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                        SON DAKİKA