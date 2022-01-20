20 Ocak 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Güneş, Kova burcuna geçiyor. Tüm illerimizde bulunan meslek odaları, esnaf ve sanatkârlar ortak bir federasyon adı altında kolektif bir Türkiye'nin ilk adımlarını atılacağını duyuracaklar.
KOÇ: İŞ disiplininizi mükemmel sergileyeceksiniz. İş hayatınızda gizliliği tercih etmelisiniz. Bazı duygularınızı paylaşmadan önce beklemeli ve görüşlerinizi daha sonra ortaya koymalısınız.
BOĞA: AY'IN kombinasyon burcunuz Başak'ta ilerlemesi; birlikte çalıştığınız kişilerin sorunları ile ilgilenmenize neden olacak. Karşılıklı çözümlerin ön planda olacağı bir gün yaşayacaksınız.