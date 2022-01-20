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    • Burçlar
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    • 20.01.2022 08:40
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    20 Ocak 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    20 Ocak 2022 Perşembe günlük burç yorumları! Bugün Ay düğümleri taşınıyor. Gökyüzü için büyük gün. Yeryüzünde paradan başka bir şey konuşmayacağız. 20 Ocak 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 20 Ocak 2022 Perşembe günlük burç yorumları...

    Duygularınız ve mantığınız ise güçlü bir kombinasyon halinde!

    Astrogündem: Güneş, Kova burcuna geçiyor. Tüm illerimizde bulunan meslek odaları, esnaf ve sanatkârlar ortak bir federasyon adı altında kolektif bir Türkiye'nin ilk adımlarını atılacağını duyuracaklar.

    KOÇ: İŞ disiplininizi mükemmel sergileyeceksiniz. İş hayatınızda gizliliği tercih etmelisiniz. Bazı duygularınızı paylaşmadan önce beklemeli ve görüşlerinizi daha sonra ortaya koymalısınız.

    BOĞA: AY'IN kombinasyon burcunuz Başak'ta ilerlemesi; birlikte çalıştığınız kişilerin sorunları ile ilgilenmenize neden olacak. Karşılıklı çözümlerin ön planda olacağı bir gün yaşayacaksınız.

        İKİZLER: BAZI konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı özgürce yönlendirebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için önemli. Karşılaştığınız problemleri gözünüzde büyütüyorsunuz.

        YENGEÇ: AY Başak burcunda ilerliyor. Seçtiğiniz konuların çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Bugün, toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Etkilenmeye hazırsınız.

        ASLAN: İNATÇI kişiliğinizle göze çarpmanıza rağmen, aşkta tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için duygusal hayatınızla iş yaşamını karıştırmak sizi huzursuz kılabilir.

            BAŞAK: AÇILIMLARINIZ konusunda, dikkatli davranmalısınız. Bulunduğunuz konumu korumak zorundasınız. Taviz vermeyen bir yapıya sahip olmanız karşın, çevrenize savaş vermek zorunda kalabilirsiniz.

            TERAZİ: ÇEVRENİZDE kişisel cazibenizden etkilenen bir çok kişi size değişik tekliflerde bulunabilir. Geçici duygular yüzünden iş şartlarınızı zorlamamalı ve bulunduğunuz ortamın pozitif taraflarını görmelisiniz.

            AKREP: DEĞİŞKEN bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön planda. Çabalarınızın boşa gitmesinden hoşlanmıyorsunuz. Enerjinizi bölmemelisiniz.

                YAY: PROJELERİNİZİ ertelemenize rağmen, huzursuzluklardan kurtulamıyorsunuz. Zeki yönlerinizin başkalarının işine yaradığını görmek sizi mutlu edebilir. Maddesel konularda bütçenizi duygusal kullanmamalısınız.

                OĞLAK: SORUNLARINIZI kafanıza takmamalısınız. Kombinasyon burcunuz Başak'ta ilerleyen Ay; ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle mantıksal yaklaşımlar içinde olacağınızı gösteriyor.

                KOVA: BUGÜN, başarınızı ortaya çıkaracaksınız. Israrcı davranışlarınızın altında gizli bir geleneksellik de yatıyor. Duygularınız ve mantığınız ise güçlü bir kombinasyon halinde.

                    BALIK: OLAYLARIN duygusal boyutundan çok, mantıksal yönünü düşüneceksiniz. Kombinasyon burcunuz Oğlak'ta ilerliyor. Kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinize yansıtacaksınız.
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                    Haberler Burçlar 20 Ocak 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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