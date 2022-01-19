19 Ocak 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Güneş, Ay Düğümleri ile iletişim kuruyor. 24 Haziran 1923'te imzalanan ve Mars'ı Yengeç olan Lozan Anlaşması, siyasetçiden halka kadar birçok kişinin ana konusu olabilir. Anlaşmalarla ilgili her ülkeden farklı bir ses duyabiliriz.