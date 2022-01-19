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    • 19.01.2022 08:49
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    • 19.01.2022 08:49
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    19 Ocak 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    19 Ocak 2022 Çarşamba günlük burç yorumları! Bugün Ay düğümleri taşınıyor. Gökyüzü için büyük gün. Yeryüzünde paradan başka bir şey konuşmayacağız. 19 Ocak 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 19 Ocak 2022 Çarşamba günlük burç yorumları...

    İnsanlar inanmak istediklerine inanırlar

    Astrogündem: Güneş, Ay Düğümleri ile iletişim kuruyor. 24 Haziran 1923'te imzalanan ve Mars'ı Yengeç olan Lozan Anlaşması, siyasetçiden halka kadar birçok kişinin ana konusu olabilir. Anlaşmalarla ilgili her ülkeden farklı bir ses duyabiliriz.

    KOÇ: DİSİPLİNLİ bir şekilde yaptığınız işler başarıyı getirirken, para kazanma konusunda da şanslı olacaksınız. İşinizi çok iyi takip ediyorsunuz. Maddi durumu iyi olan kişiler karşınıza çıkacak.

    BOĞA: SOSYAL ilişkilerinizde yumuşak geçişler var. İş ilişkilerinizde de yapıcı davranacaksınız.
    Arabuluculuk görevinizi yerine getirmeye çalışırken, iş arkadaşlarınız arsında işbirliğini sağlayacaksınız.

        İKİZLER: GÜCÜNÜZÜN yavaşladığını hissederek, kendinizi geri plana çekebilirsiniz. Takıntılarınız sizi rahatsız edebilir. Gizemli bir havaya girecek ve düşüncelerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz.

        YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız. Gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak uzun vadede size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız.
        Bu dönemde çevrenizi yargılıyorsunuz.

        ASLAN: KENDİNİZLE ilgili olumsuz şeyler düşünmemelisiniz.
        Dengeleriniz çok önemli.
        Sorunların üstesinden gelebilecek bir enerjiye sahip olmanız rağmen dikkatli olmalısınız. İnsanlar sizden etkileniyor.

            BAŞAK: İÇİNİZDEKİ yoğun karmaşalar nedeniyle çevrenizden soyutlanmak isteyeceksiniz. Gün içinde nostaljik duygularınız ortaya çıkacaktır Sevdiklerinizle duygu birliği içinde olsanız bile, geçmiş olaylardan tartışabilirsiniz.

            TERAZİ: SÜRPRİZLERE karşı hazırlıklı olmalısınız.
            İsteklerinizi kolay bir şekilde yaşama geçireceksiniz.
            Bu arada şansınız da artıyor. Yeni girişimler için, kendinizi cesur hissediyorsunuz.
            Birçok kişinin dikkati üzerinizde olacak.

            AKREP: BUGÜN zihinsel dağınıklığınız var. Herkese aynı anda söz vermeniz, sizin için iyi olmuyor. Değişen hava şartları en çok sindirim sisteminizi etkileyecek. Alışık olmadığınız yiyeceklerden uzak kalın.

                YAY: BUGÜN, kişisel enerjiniz çok yüksek.
                Karşınızdaki kişiler sizin konuşma ve ikna kabiliyetinizden olumlu etkilenecek.
                Beden dilinizi çok iyi kullanacaksınız.
                Çekici ve aktif bir tavır içindesiniz.

                OĞLAK: BUGÜN çevreniz fikirlerinize karşı çıkamıyorlar.
                İlişkileriniz tutkulu bir hal alıyor.
                Venüs retrodayken dış görünümünüzle ilgili değişimler yapmamalısınız. Akıllı insanlarla konuşmayı seviyorsunuz.

                KOVA: DOSTLUKLARIN pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir gün içindesiniz. Güçlü kişilerin desteğini hissedeceksiniz. Arzularınızın tavanı yüksek.
                Ön plana çıkacak işler yapacaksınız.

                    BALIK: DUYGUSAL yaşamınızla ilgili değişimler yapmalısınız. Kuracağınız beraberliklerden karlı çıkacak, ortaklıklar konusunda şanslı olacaksınız. Bu dönem kısa vadeli sözleşmeler yapmalısınız.
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                    Haberler Burçlar 19 Ocak 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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