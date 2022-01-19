19 Ocak 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Güneş, Ay Düğümleri ile iletişim kuruyor. 24 Haziran 1923'te imzalanan ve Mars'ı Yengeç olan Lozan Anlaşması, siyasetçiden halka kadar birçok kişinin ana konusu olabilir. Anlaşmalarla ilgili her ülkeden farklı bir ses duyabiliriz.
KOÇ: DİSİPLİNLİ bir şekilde yaptığınız işler başarıyı getirirken, para kazanma konusunda da şanslı olacaksınız. İşinizi çok iyi takip ediyorsunuz. Maddi durumu iyi olan kişiler karşınıza çıkacak.
BOĞA: SOSYAL ilişkilerinizde yumuşak geçişler var. İş ilişkilerinizde de yapıcı davranacaksınız.
Arabuluculuk görevinizi yerine getirmeye çalışırken, iş arkadaşlarınız arsında işbirliğini sağlayacaksınız.