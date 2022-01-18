18 Ocak 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Bugün Ay düğümleri taşınıyor. Gökyüzü için büyük gün. Yeryüzünde paradan başka bir şey konuşmayacağız. Salgın hastalıkların perdesi kalkıyor. Ekonomi ve dış siyasetin nabzı yükseliyor.
KOÇ: İŞLERİNİZİN düzenli bir şekilde ilerlemesi sizin iç disiplininizin olumlu gelişmesinden ileri geliyor. Çevrenizden gerekli desteği alamayabilirsiniz. Dikkatli olun.
BOĞA: DUYGUSAL konularda aşama kaydetmek için çevrenizle işbirliği yapmak zorundasınız. İçinizde sürekli kendinizi aşma içgüdüsü yatıyor. Kısa vadeli planlar yapacaksınız.