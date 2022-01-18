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    • 18.01.2022 08:39
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    18 Ocak 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    18 Ocak 2022 Salı günlük burç yorumları! Bugün Ay düğümleri taşınıyor. Gökyüzü için büyük gün. Yeryüzünde paradan başka bir şey konuşmayacağız. 18 Ocak 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 18 Ocak 2022 Salı günlük burç yorumları...

    Bugün hiç kimseyle tartışmak istemiyorsunuz!

    Astrogündem: Bugün Ay düğümleri taşınıyor. Gökyüzü için büyük gün. Yeryüzünde paradan başka bir şey konuşmayacağız. Salgın hastalıkların perdesi kalkıyor. Ekonomi ve dış siyasetin nabzı yükseliyor.

    KOÇ: İŞLERİNİZİN düzenli bir şekilde ilerlemesi sizin iç disiplininizin olumlu gelişmesinden ileri geliyor. Çevrenizden gerekli desteği alamayabilirsiniz. Dikkatli olun.

    BOĞA: DUYGUSAL konularda aşama kaydetmek için çevrenizle işbirliği yapmak zorundasınız. İçinizde sürekli kendinizi aşma içgüdüsü yatıyor. Kısa vadeli planlar yapacaksınız.

        İKİZLER: ÖZGÜVENİNİZİN yüksek olduğu bir gün ve dostlarınızın desteği sayesinde kendinizi hak ettiğiniz yerlerde göreceksiniz. Zor olanı seçmek sizin tarzınız. Görüşeceğiniz kişilere dikkat.

        YENGEÇ: BUGÜN sorumluluk duygusu içinde hareket ediyor ve değer yargılarınızı gözden geçirmek istiyorsunuz. Bugün bilgilerinizi sergileme konusunda oldukça başarılısınız.

        ASLAN: MADDİ konularınızın yeni bir boyut kazanmasının size kazandıracağı prestijleri inkar etmemelisiniz. Yapacağınız organizasyonlarda, kendinizi farklı şekilde yansıtıyorsunuz.

            BAŞAK: YARATICILIKTA engel tanımıyor ve kendinizi ifade edecek çalışmaları seçiyorsunuz. Duygusal ve sosyal ilişkilerinizde hareketlenmeler söz konusu olacak. Enerjiniz yüksek seyrediyor.

            TERAZİ: ESTETİK yönden kendinize güvenmenize rağmen, isteklerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. Bugün dengelerinizi korumalı ve yaşam konforunuzu beslemelisiniz.

            AKREP: İNATÇI ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Aşırı uçlarda dolaşmadığınız zaman daha verimlisiniz.

                YAY: AKLINIZDAN geçen olumsuz düşünceler yüzünden kafanız çok karışıyor. Değişimlerinizi karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz. Hedefleriniz konusunda isabetli davranışlar içindesiniz.

                OĞLAK: TOPLUMDA iyi yerlerde olmak istiyor ve fikirlerinizde yaşadığınız iniş ve çıkışlar yüzünden yanlış kararlar alıyorsunuz. Yeni tanışacağınız kişiler üzerinde olumlu etki bırakacaksınız.

                KOVA: BUGÜN kafanızın içinde birçok düşünce mevcut ve yapacağınız her şeyi planlı bir şekilde uygulama fırsatı bulacaksınız. Bugün hiç kimseyle tartışmak istemiyorsunuz.

                    BALIK: BİRÇOK işi bir arada yaptığınız zaman, motivasyonunuz artıyor. Mesleki açıdan yarar sağlayacak birçok çalışma içinde olacak ve kendinizi ifade etmenin huzurunu yaşayacaksınız.
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                    Haberler Burçlar 18 Ocak 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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