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    • Burçlar
    • 17.01.2022 08:37
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    • 17.01.2022 08:56
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    17 Ocak 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    17 Ocak 2022 Pazartesi günlük burç yorumları! Güneş’in 2009’den bu yana her ocak ayında Oğlak’taki Plüton’un kalbinden geçişinin son yıllarını yaşıyoruz. 17 Ocak 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 17 Ocak 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    YAPTIĞINIZ işin karşılığını almak, bu konuda kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. Disiplininiz mükemmel. İş arkadaşlarınızın sizin kadar özverili çalışmasını istiyorsunuz. Egolarınız ön planda.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    SIRADIŞI arkadaşlarınızın tekliflerine hazır olmalısınız. Gününüzü renklendirecek ve iş imkanlarınızı rahatlatacak cazip öneriler alabilirsiniz. Enerjinizi çevrenizdeki önemli kişilerle besleyebilirsiniz.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    BUGÜN, iletişim konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz. Çevrenizde gelişen duygusal konulara kafanızı takmamalısınız. Özellikle ikna kabiliyetinizi bugünlerde mükemmel sergiliyorsunuz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        AY burcunuzda ilerlerken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişim içindesiniz. Gün içinde kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bağımsızlık duygularınızda çılgınlık gizli ve ilişkinize yansıtıyorsunuz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        YARATICILIĞINIZ konusunda rakip tanımıyor ve ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz Araştırdığınız konuların size yarardan çok zararı olabilir. Zevklere düşkünlük, sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        BUGÜN daha hareketli olacaksınız. Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz. Yollarla ilgili planlarınız olacak. Düşüncelerinizde müthiş bir aksiyon var. İsteklerinizdeki artış sizi yorabilir. Dikkatli olmalısınız.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            ÖZGÜR çalışmaya ihtiyacınız var. İş imkanlarınız genişleyebilir. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştirecek ve kendinizi daha da verimli hissedeceksiniz. İlginç fırsatlar sizi bekliyor.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            DÜŞÜNCELERİNİZDE sürekli bir genişleme söz konusu. Bugün, birçok işi bir arada yapmacaksınız. Sezgisel yeteneğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirerek birçok çalışmanın altına imza atacaksınız.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            GÜCÜNÜZÜN üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Mars burcunuzda ilerlerken, birçok aktivitelerin içinde olacaksınız. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz iş imkanı sizi bekliyor.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                YALNIZ kaldığınız zaman daha verimli olduğunuzu bildiğiniz halde, kalabalık ortamları tercih ediyorsunuz. Bugün, Ay'ın konumu partnerinizle olan ilişkinize farklı ve yeni bir renk veriyor.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                İŞİNİZLE ilgili açılımlara ihtiyacınız var. Düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme konusunda kararsızlık çekebilirsiniz. Hırslarınızı canlı tutuyor ve değişen şartlara kolaylıkla yum sağlıyorsunuz.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                KİŞİSEL duygularınızı sorgulayarak, adımlarınızı sağlam bir şekilde atmaktan yanasınız. Araştırmalarınızı derinleştirerek, şimdiye kadar düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.
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                Haberler Burçlar 17 Ocak 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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