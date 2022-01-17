17 Ocak 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
YAPTIĞINIZ işin karşılığını almak, bu konuda kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. Disiplininiz mükemmel. İş arkadaşlarınızın sizin kadar özverili çalışmasını istiyorsunuz. Egolarınız ön planda.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
SIRADIŞI arkadaşlarınızın tekliflerine hazır olmalısınız. Gününüzü renklendirecek ve iş imkanlarınızı rahatlatacak cazip öneriler alabilirsiniz. Enerjinizi çevrenizdeki önemli kişilerle besleyebilirsiniz.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
BUGÜN, iletişim konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz. Çevrenizde gelişen duygusal konulara kafanızı takmamalısınız. Özellikle ikna kabiliyetinizi bugünlerde mükemmel sergiliyorsunuz.