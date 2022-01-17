17 Ocak 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

23 Ağustos - 22 Eylül

Başak

BUGÜN daha hareketli olacaksınız. Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz. Yollarla ilgili planlarınız olacak. Düşüncelerinizde müthiş bir aksiyon var. İsteklerinizdeki artış sizi yorabilir. Dikkatli olmalısınız.