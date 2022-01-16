16 Ocak 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İKİZLER: BİLİNÇALTINIZDA yoğunlaştığınız konuların sizi olumlu etkilediği gerçek. Planladığınız konuların sizin tarzınıza uygun olmasına dikkat etmelisiniz. Bazen her şeyi çok fazla abartarak sorun haline getirebiliyorsunuz.