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    • Burçlar
    • 16.01.2022 08:42
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    • 16.01.2022 08:46
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    16 Ocak 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    16 Ocak 2022 Pazar günlük burç yorumları! Güneş’in 2009’den bu yana her ocak ayında Oğlak’taki Plüton’un kalbinden geçişinin son yıllarını yaşıyoruz. 16 Ocak 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 16 Ocak 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    Küçük seyahat planları yapacaksınız!

    Astrogündem: Güneş'in 2009'den bu yana her ocak ayında Oğlak'taki Plüton'un kalbinden geçişinin son yıllarını yaşıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nda alınacak kararlar Rusya'yı farklı siyasi hamleler yapmaya itebilir.

    KOÇ: SİZ üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi de geçiyor bile.

    BOĞA: KİŞİSEL yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Olayları abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Yapınızı bozmamalı ve gerekli kişilere ulaşmayı denemelisiniz.

        İKİZLER: BİLİNÇALTINIZDA yoğunlaştığınız konuların sizi olumlu etkilediği gerçek. Planladığınız konuların sizin tarzınıza uygun olmasına dikkat etmelisiniz. Bazen her şeyi çok fazla abartarak sorun haline getirebiliyorsunuz.

        YENGEÇ: DUYGUSAL ilişkilerinizde, partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. Düşüncelerinizden yola çıkarak, bazı problemlerinizin üstesinden gelebileceksiniz. Bugün dostlarınızla bir arada olmak, size oldukça iyi gelecektir.

        ASLAN: ÇALIŞMA hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Kişisel deneyimlerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Paylaşım duygunuzun önemli olduğunu çevrenize hissettirmelisiniz.

            BAŞAK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi neşeli ve canlı hissediyorsunuz. İlginç arkadaşlıklar ve farklı kişilerle birlikte olacaksınız. Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.

            TERAZİ: RETRO Merkür'ün sizi zorlaması karşısında bazı engellere takılabilir ve kendinizi anlatma konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz. Beğendiğiniz konularda kendinizi daha da mükemmel yetiştirmek isteyeceksiniz.

            AKREP: BUGÜN duygusal değişimleriniz yüzünden çevrenizdeki kişilerin zor anlar yaşadığını fark etmeyebilirsiniz. Kalbini kırdığınız kişilerin gönlünü almalı ve kendinizi affettirmelisiniz. Küçük seyahat planları yapacaksınız.

                YAY: FİNANS konularının gündem kazanmasıyla satın alma isteğiniz artacak. Bugün, çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz artacak.

                OĞLAK: ALINGANLIK gösterebileceğiniz bir gün. Çevrenizle ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız.

                KOVA: YAKIN dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.

                    BALIK: BUGÜN etrafınızdaki kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir.
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                    Haberler Burçlar 16 Ocak 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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