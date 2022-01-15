15 Ocak 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Yavaşlayan Merkür ve geri giden Uranüs arasındaki mücadelede devre arası… Bu mücadele Türk futbolundaki çıkar çatışmalarını gözler önüne serecek. Siyaseti gölgede bırakabilir, hazır olun.
KOÇ: Ay'ın bulunduğu konum, evinizle ilgili yeni olay ve projelerin gündeme geleceğini gösteriyor. Ortamınızı yenilemek isterken, duygusal yönlerinizi ortaya çıkarıyorsunuz. Bu tavrınız da, sizi anlamlı ve önemli hale getiriyor.
BOĞA: İlişkilerinizde sabırlı görünen yapınızı, fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Yumuşak ve ılımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, bu yönünüz bir anda her şeyi değiştiriyor.