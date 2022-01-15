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    • 15.01.2022 09:02
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    • 15.01.2022 09:02
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    15 Ocak 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    15 Ocak 2022 Cumartesi günlük burç yorumları! Merkür yavaşlıyor. Yılın ilk Merkür gerilemesi önümüzdeki 21 gün boyunca sürecek. Kartlar yeniden dağıtılıyor. 15 Ocak 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 15 Ocak 2022 Cumartesi günlük burç yorumları...

    Yaşamak başka, hissedebilmek bambaşka

    Astrogündem: Yavaşlayan Merkür ve geri giden Uranüs arasındaki mücadelede devre arası… Bu mücadele Türk futbolundaki çıkar çatışmalarını gözler önüne serecek. Siyaseti gölgede bırakabilir, hazır olun.

    KOÇ: Ay'ın bulunduğu konum, evinizle ilgili yeni olay ve projelerin gündeme geleceğini gösteriyor. Ortamınızı yenilemek isterken, duygusal yönlerinizi ortaya çıkarıyorsunuz. Bu tavrınız da, sizi anlamlı ve önemli hale getiriyor.



    BOĞA: İlişkilerinizde sabırlı görünen yapınızı, fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Yumuşak ve ılımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, bu yönünüz bir anda her şeyi değiştiriyor.



        İKİZLER: Dostluk anlayışınızın temelinde geleneksel kurallara bağlılık yer alıyor. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi çok daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor.



        YENGEÇ: Bugün kendinizi işinize odaklanma konusunda motive etmelisiniz. Bağlantı içinde olduğunuz kişilere karşı cana yakın tavırlarınız var. Ay burcunuzda ilerlerken kendinizi aşmak için birçok şey yapabilecek konumdasınız.



        ASLAN: Kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcamak isteyeceksiniz. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ödemeleriniz için geç kalmak istemiyorsanız, fatura takibini yapmalısınız.



            BAŞAK: Bugün partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar, sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak. Yakın dostlarınızın sizden bekledikleri desteği onlardan esirgememeli ve aranızdaki bağları güçlendirmelisiniz.



            TERAZİ: İçsel patlamalarınızı kendi içinde izole etmeye çalışmanız, sorunların büyümesine meydan verebilir. Hoşunuza giden biriyle ilgili, kendi içinizde bir kişilik savaşı vermeyi bir kenara bıraksanız sizin yararınıza olacak.



            AKREP: Kan bağınız olan kişilerin beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz. Sezgilerinizin güçlü olması ve çevrenizdeki olaylara çabuk adapte olmanız nedeniyle motivasyonunuz artacak.



                YAY: Sakin görüntünüzün altında gizli bir inatçılığınız var. Duygusal konularda isteklerinizi karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız. Sezgileriniz sayesinde, yaşamın gizemli yönlerini araştırmak istiyorsunuz.



                OĞLAK: Bugün birlikte çalıştığınız kişilerin üzerinde ilginç fikirleriniz, herkesin dikkatini çekecektir. Uzun süredir merak ettiğiniz konularla ilgili farklı ipuçları bulacak ve çok eğleneceksiniz.



                KOVA: Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini iyi takip ediyorsunuz. İlişkilerinizde küçük hataları sorun yapmaktan kaçamıyorsunuz. Takıntılarınızdan sıyrılmalısınız.



                    BALIK: İlişkilerinizde temkinli davranmaya yönelik davranışları benimsiyorsunuz. Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 15 Ocak 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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