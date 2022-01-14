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    • 14.01.2022 08:47
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    14 Ocak 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    14 Ocak 2022 Cuma günlük burç yorumları! Merkür yavaşlıyor. Yılın ilk Merkür gerilemesi önümüzdeki 21 gün boyunca sürecek. Kartlar yeniden dağıtılıyor. 14 Ocak 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 14 Ocak 2022 Cuma günlük burç yorumları...

    Merkür yavaşlıyor kartlar yeniden dağıtılıyor

    Astrogündem: Merkür yavaşlıyor. Yılın ilk Merkür gerilemesi önümüzdeki 21 gün boyunca sürecek. Kartlar yeniden dağıtılıyor. Rusya'nın Kazakistan'a olan müdahalesi ABD'nin karın ağrısı olmaktan öteye gidecek.

    KOÇ: GÜNEŞ tepe evinizde ilerliyor. Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Kariyerinizle ilgili yeni gelişmeler söz konusu olacak. Bugün isteklerinizi kolayca ortaya koyacaksınız.

    BOĞA: MADDESEL özgürlüğünüz için, her tür şartı hedef olarak belirleyebilir ve isteklerinizle toplumsal olayları kafanızda ustaca bağdaştırabilirsiniz. Ailevi sorunlar gündemde.

        İKİZLER: ORGANİZASYONLARLA yaşantınızı renklendirmek isteyeceksiniz. Arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacı içindesiniz. Maddi konularda istediğiniz bolluğa kavuşmanız zaman alabilir.

        YENGEÇ: HAYALLERİNİZİ gerçekleştirmek için işbirliğine ihtiyacınız var ama çevrenize güvenmiyorsunuz. Maddesel değerlerinizi sorgulamak için, şartları yeniden koordine edebilirsiniz.

        ASLAN: YAKIN arkadaşlarınızla işbirliği içinde olacağınız bir gün. Siz, kendi düşüncelerinizden yola çıkan biri olduğunuz için, değişen koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz.

            BAŞAK: SİSTEMLİ yapınızın getirdiği sorumluluklar karşısında bunalabilirsiniz. Birçok aktivite içinde olabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızın sizi sınırlandırması canınızı sıkacaktır.

            TERAZİ: BUGÜN kişisel hırslarınız yüzünden çevrenizi kırabilirsiniz. Özgün fikirlerle ortaya çıkıyorsunuz. Kariyerinize katkısı olacak kişilerle tanışmanız ufkunuzu genişletecektir.

            AKREP: DUYGUSAL isteklerinizde aşırıya kaçıp kendinizi huzursuz etmeyin. Sınırlarınızı bilmenize rağmen, tutkularınız yüzünden, heyecanlarınızı dengeleyemiyorsunuz. Başlangıçlarda ısrarcısınız.

                YAY: İÇSEL sıkıntılarınızın tek nedeni, çevrenizin problemlerine çözüm üretmekten yorulmanızdır. Bugün sadece kendi arzularınızın ön planda olacağı işler yapmak isteyeceksiniz.

                OĞLAK: DÜŞÜNCELERİNİZDEN ödün vermemenize rağmen, bugün olaylara bakışınızda gözle görülen bir gerginlik var. Çevrenize tepkilisiniz ve kimsenin fikrini almak istemiyorsunuz.

                KOVA: DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ konuların kabul görmesi sizin için mutluluk kaynağı. Hırslarınız konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz. Aşırıya kaçmadan yaşamı yönlendirmek size çok şey kazandırır.

                    BALIK: İŞ YAŞANTINIZDAKİ çabaların, size kazandıracağı prestijleri unutmamalı ve geleceğe yatırımdan çekinmemelisiniz. Kariyer evinizdeki Mars güçlü işlerin altına imza atacağınızı gösteriyor.
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                    Haberler Burçlar 14 Ocak 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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