14 Ocak 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Merkür yavaşlıyor. Yılın ilk Merkür gerilemesi önümüzdeki 21 gün boyunca sürecek. Kartlar yeniden dağıtılıyor. Rusya'nın Kazakistan'a olan müdahalesi ABD'nin karın ağrısı olmaktan öteye gidecek.
KOÇ: GÜNEŞ tepe evinizde ilerliyor. Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Kariyerinizle ilgili yeni gelişmeler söz konusu olacak. Bugün isteklerinizi kolayca ortaya koyacaksınız.
BOĞA: MADDESEL özgürlüğünüz için, her tür şartı hedef olarak belirleyebilir ve isteklerinizle toplumsal olayları kafanızda ustaca bağdaştırabilirsiniz. Ailevi sorunlar gündemde.