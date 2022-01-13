13 Ocak 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: İletişim gezegeni devrim gezegenine kafa tutuyor. 23 Aralık 1913'te kurulan FED, bu sene her zamankinden daha çok kafa karıştıracak. Mars Retrolu FED, ilk etapta faizleri yükseltebilir. (Y.t. değildir)
KOÇ: İÇGÜDÜLERİNİZİN sizi yanlış yönlendirmesini istemiyorsanız, sizi bulunduğunuz ortama sürükleyen nedenlerin altını çizmelisiniz. İşleriniz konusunda amacınızı iyi belirlemelisiniz.
BOĞA: YAŞAMINIZLA ilgili yeni bir başlangıç arifesinde olmanıza rağmen, duygusal konulardan uzak kalmaya çalışıyorsunuz. Bugün, çevrenizdeki kişilerin özel hedeflerine de maruz kalabilirsiniz.