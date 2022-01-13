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    • 13.01.2022 08:44
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    13 Ocak 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    13 Ocak 2022 Perşembe günlük burç yorumları! İletişim gezegeni devrim gezegenine kafa tutuyor. Yardımseverliğiniz, bazen sizin aleyhinize gelişiyor! 13 Ocak 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 13 Ocak 2022 Perşembe günlük burç yorumları...

    Yardımseverliğiniz, bazen sizin aleyhinize gelişiyor!

    Astrogündem: İletişim gezegeni devrim gezegenine kafa tutuyor. 23 Aralık 1913'te kurulan FED, bu sene her zamankinden daha çok kafa karıştıracak. Mars Retrolu FED, ilk etapta faizleri yükseltebilir. (Y.t. değildir)

    KOÇ: İÇGÜDÜLERİNİZİN sizi yanlış yönlendirmesini istemiyorsanız, sizi bulunduğunuz ortama sürükleyen nedenlerin altını çizmelisiniz. İşleriniz konusunda amacınızı iyi belirlemelisiniz.

    BOĞA: YAŞAMINIZLA ilgili yeni bir başlangıç arifesinde olmanıza rağmen, duygusal konulardan uzak kalmaya çalışıyorsunuz. Bugün, çevrenizdeki kişilerin özel hedeflerine de maruz kalabilirsiniz.

        İKİZLER: SİZİ sıkan olaylardan kendinizi soyutlayamadığınız için, aşırı uçlarda dolaşıyorsunuz. Mesleki konularda aşırı duyarlı davranmak yerine, olayların arkasındaki giz peresini kaldırabilirsiniz.

        YENGEÇ: BUGÜN, aklınızı ve enerjinizi doğru kullanmak adına başka kişilere örnek olmak istiyorsunuz. Bu özelliğinizi hiç kimseye hissettirmemeyi başaracak yetenekleriniz de var.

        ASLAN: HIRSLI yönlerinizin çıkış yapacağı bir gün içindesiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin farklı yönleri ilginizi çekiyor fakat onlara paye vermemek adına susmayı tercih ediyorsunuz.

            BAŞAK: AY bugün felsefe yönünüzü ortaya çıkarıyor. İçine kapanık bir tablo çizerek, sevdikleriniz için merak konusu olacaksınız. Yoğun bir tempo içindesiniz. Birçok işi başarmak gibi bir zorunluluğunuz yok.

            TERAZİ: KİŞİSEL isteklerinizle karşı tarafı etkiniz altına alabileceğiniz bir gün. Retro Venüs sayesinde direttiğiniz konularda başarılı olacaksınız. Bugün, toplumsal olaylara daha çok ağırlık vereceksiniz.

            AKREP: YAKIN ilişkilerinize çekimser bir şekilde bakıyorsunuz. Şüpheci yaklaşımlarınız yüzünden rutin işleriniz aksayabilir. Bugünlerde size anlatılan hiçbir şeye inanmak istemediğiniz için zorlanacaksınız.

                YAY: ÇEVRESEL faktörlerden kaynaklanan, oluşumlar sizin için önemli olacak. Finans konularını kendi lehinize çevirecek gerekli donanıma sahip oluşunuz, sizin için olumlu bir avantaj.

                OĞLAK: AY, çevresel ilişkilerinizde sabit değerlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Enerjinizi etrafınıza yansıtabilecek ve karşılığını alacaksınız. Yaşam kalitenizi daha da yükseltmek istiyorsunuz.

                KOVA: KENDİ gücünüzün farkındasınız ve bu özelliğinizi daha da katlayacak ilişkilere ihtiyaç duyuyorsunuz. Gücünüzün farkında oluşunuz, olaylara yaklaşım tarzınız, size farklı bir güven duygusu veriyor.

                    BALIK: KİŞİSEL savaşlarınız çok fazla oldu ve çevrenizde bozulan ilişkileri düzeltme konusunda arabuluculuk yapmak zorunda kaldınız. Yardımseverliğiniz, bazen sizin aleyhinize gelişiyor.
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                    Haberler Burçlar 13 Ocak 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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