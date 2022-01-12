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    • Burçlar
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    • 12.01.2022 08:50
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    12 Ocak 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    12 Ocak 2022 Çarşamba günlük burç yorumları! Mars – Neptün’e kafa tutuyor, Retro döneminde yapılan Türk vatandaşlığına kabul şartları uzun vadede değişebilir. 12 Ocak 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 12 Ocak 2022 Çarşamba günlük burç yorumları...

    Ay Boğa burcunda ilerlerken alınganlıklara dikkat!

    Astrogündem: Mars – Neptün'e kafa tutuyor, Retro döneminde yapılan Türk vatandaşlığına kabul şartları uzun vadede değişebilir. Kripto para dünyasını aşağıya çektikçe yay gibi yukarı fırlamasını da sağlayabilir. (Yatırım tavsiyesi değildir)

    KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ paylaşmak istemiyor ve özgürlüğünüz konusunda hiç kimseye ödün vermiyorsunuz. Bugün, gizli planlarınızı saklama ihtiyacı içindesiniz. Kendinizi sınamaktan vazgeçin artık.

    BOĞA: AY burcunuzda ilerliyor. İlişkilerinizde istediğiniz ortak fikirlerin oluşmasınız sağlayacak gerekli şartları oluşturacaksınız. Enerjinizin yüksek fakat çok çabuk alınganlık göstereceğiniz bir gün.

        İKİZLER: HAREKET dolu bir gün. Düşüncelerinizde fazla idealist davranacaksınız. Başkalarının hakkınızda düşündüklerini önemsemeyecek ve yapacaklarınız konusunda kimseye taviz vermeyeceksiniz.

        YENGEÇ: SATÜRN karşıt, para evinizi olumlu etkilerken, karşı tarafın istekleri doğrultusunda sıra dışı masraflar söz konusu.. Kendinizi iyi hissetmenize neden olabilecek bu durum, sizi fazla sıkmamalı.

        ASLAN: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin kişisel özgürlüklerine karışılmasından hoşlanmıyorsunuz. Bugün, içinde bulunduğunuz bazı şartları sorguluyor ve çevrenize karşı da duygusal tatmin sağlıyorsunuz.

            BAŞAK: PRATİK yönlerinizi daha güçlü kullanacağınız bir gün. Özgürlüğünüzün önemli olduğunu çevrenize anlatmak için çaba göstermek zorunda kalabilirsiniz. Hızlı anlaşılmaya ihtiyacınız var.

            TERAZİ: ÇEVRESEL koşulların lehinize desteklendiği bir gün. İş birliği içinde olduğunuz kişilerin olumlu destekleri, yeteneklerinizi daha da doğru kullanmanızı sağlıyor. Kardeşlerle bağınız daha da güçleniyor.

            AKREP: AY karşıt burcunuzda ilerlerken, duygusal ilişkilerinizde pozitif bir yoğunlaşma görülüyor. Partnerinizle fikir çatışmalarını bir kenara bırakıp, birlikte eğlenmenin yollarını bulacaksınız.

                YAY: BUGÜN içinizde biriken enerjinizi çevrenize yansıtmayı iyi başarıyorsunuz. Sosyal yaşantınıza katılacak yeni kişilerden farklı bir elektrik alacak, onlarla ortak organizasyon çalışmalarına katılacaksınız.

                OĞLAK: RETRO Venüs yapmanız gereken işlerde size gerekli cesareti sağlıyor. Çevre iletişiminizde istediğiniz bağlantıları kurmalı ve sosyal ilerlemenizi sağlayacak hamleleri yapmalısınız.

                KOVA: HIZLI düşünüyor ve kavrama yeteneğinizi farklı donelerde kullanıyorsunuz. Bugün klasik davranışlarınızı bir kenara bırakmalı ve olaylara daha esnek bakmalısınız. Sezgilerinizin pratiğe dönüştürmelisiniz.

                    BALIK: DUYGUSAL yaşantınızda hareketlenme söz konusu. Arkadaşlarınızla birlikte bir çok toplantılara çağırılırken, partnerinizle vaktinizi geçirmek isteyebilirsiniz. Bugün enerjinizi olumlu kullanacaksınız.
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                    Haberler Burçlar 12 Ocak 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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