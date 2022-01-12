12 Ocak 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Mars – Neptün'e kafa tutuyor, Retro döneminde yapılan Türk vatandaşlığına kabul şartları uzun vadede değişebilir. Kripto para dünyasını aşağıya çektikçe yay gibi yukarı fırlamasını da sağlayabilir. (Yatırım tavsiyesi değildir)
KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ paylaşmak istemiyor ve özgürlüğünüz konusunda hiç kimseye ödün vermiyorsunuz. Bugün, gizli planlarınızı saklama ihtiyacı içindesiniz. Kendinizi sınamaktan vazgeçin artık.
BOĞA: AY burcunuzda ilerliyor. İlişkilerinizde istediğiniz ortak fikirlerin oluşmasınız sağlayacak gerekli şartları oluşturacaksınız. Enerjinizin yüksek fakat çok çabuk alınganlık göstereceğiniz bir gün.