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    • Burçlar
    • 11.01.2022 08:37
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    • 11.01.2022 08:45
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    11 Ocak 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    11 Ocak 2022 Salı günlük burç yorumları! Güneş – Neptün iletişimi, 13 Temmuz 2018’de Mars Retrosu’nda imzalanan ama şu günlerde ABD engeline takılan ATAK Helikopterinin, 2022’nin Ekim ayındaki Retro’da satılacağını işaret ediyor. 11 Ocak 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 11 Ocak 2022 Salı günlük burç yorumları...

    Planlarınızı yaparken, partnerinizin fikirlerini almalısınız!

    Astrogündem: Güneş – Neptün iletişimi, 13 Temmuz 2018'de Mars Retrosu'nda imzalanan ama şu günlerde ABD engeline takılan ATAK Helikopterinin, 2022'nin Ekim ayındaki Retro'da satılacağını işaret ediyor.

    KOÇ: ŞARTLARINIZI zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Düşünceleriniz herkesten çok farklı olduğu için, yanlış anlaşılma olasılığınız çok fazla. Kendinizi kolay ifade etmelisiniz.

    BOĞA: AY burcunuzda. Duygusal saplantılarınız yüzünden kafanız karışabilir. Çevrenizdeki gelişen olaylara çok fazla kafanızı taktığınız için, günlük yaşantınızda gizemli olarak algılanıyorsunuz.

        İKİZLER: DUYGUSAL yönleriniz ortaya çıktığı zaman, arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz.
        Hayatınızda bazı değişikliklerin arifesindesiniz.
        Planlarınızı yaparken, partnerinizin fikirlerini almalısınız.

        YENGEÇ: KARİYERİNİZLE ilgili gelişmeler parasal konularınıza yansıyacak. İstediğiniz anlaşmaları yapacaksınız. Yöneticilerinizin desteğini göreceksiniz. Gün içinde romantik ve duygusal olacaksınız.

        ASLAN: DÜŞÜNDÜKLERİNİZİN gerçekleşmesi mümkün değil. Yapacağınız anlaşmalara özen göstermelisiniz. Özel durumlar söz konusu. Mantık demeyi bilen ve ortaya sert çizgiler koyan bir yapıya sahipsiniz.

            BAŞAK: ENERJİNİZ oldukça yüksek. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün.

            TERAZİ: SONU gelmeyecek maceralar yüzünden geçici sorunlar yaşamak istemiyorsanız, gireceğiniz ortamlarda oto kontrol sisteminizi tetikte tutmalısınız. Bugün huzursuzluğa kapılabilirsiniz.

            AKREP: AY, karşıt burcunuzda ilerliyor. Amaçlarınız doğrultusunda yaptığınız çalışmaların sizi yormadığı bir gerçek.. Partnerinize olan tutkularınız sizi farklı bir şekilde yönlendirebilir.

                YAY: ARTIK eski alışkanlıklarınızı değiştirecek yeteneğe sahipsiniz. Girişimciliğiniz iyi ses getirecek. Yaratıcılığınızı özgürce kullandığınız zaman ortaya daha mükemmel işler çıkıyor.

                OĞLAK: YAPACAĞINIZ iş görüşmeleri eksik yönlerinizi ortaya çıkaracak. Dar alanda sıkışmış bulunan imkanlarınızı arttırmanın yollarını arıyorsunuz. Kendinizi aşma konusunda birçok şey yapabilirsiniz.

                KOVA: ARAŞTIRMACI bir ruhla hareket ederek, çevrenizi sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz.
                Sistemli yapınızı belirgin bir şekilde vurgulayacak ve etrafınızda olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz.

                    BALIK: BİRLİKTE olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, sizin de öncülüğünüzü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız.
                    Yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız.
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                    Haberler Burçlar 11 Ocak 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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