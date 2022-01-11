11 Ocak 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Güneş – Neptün iletişimi, 13 Temmuz 2018'de Mars Retrosu'nda imzalanan ama şu günlerde ABD engeline takılan ATAK Helikopterinin, 2022'nin Ekim ayındaki Retro'da satılacağını işaret ediyor.
KOÇ: ŞARTLARINIZI zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Düşünceleriniz herkesten çok farklı olduğu için, yanlış anlaşılma olasılığınız çok fazla. Kendinizi kolay ifade etmelisiniz.
BOĞA: AY burcunuzda. Duygusal saplantılarınız yüzünden kafanız karışabilir. Çevrenizdeki gelişen olaylara çok fazla kafanızı taktığınız için, günlük yaşantınızda gizemli olarak algılanıyorsunuz.