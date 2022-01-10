10 Ocak 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

23 Eylül - 22 Ekim

Terazi

AY, karşıt burcunuzda ilerliyor. Aşkın rengi ne olursa olsun, içinizde nedenini bilmediğiniz bir boşluk var. Yaşamı her an kucaklayan sıra dışı kişiliğinizi birilerine anlatmak için zaman kaybediyorsunuz.