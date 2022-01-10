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    10 Ocak 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    10 Ocak 2022 Pazartesi günlük burç yorumları! Merkür – Chiron 120’liği ülkemizdeki ve komşularımızdaki maden kaynaklarının daha çok gündeme geleceğini işaret ediyor. Maden kanunlarında değişiklik olabilir. 10 Ocak 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 10 Ocak 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    Bu hafta otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok!

    Astrogündem: Merkür – Chiron 120'liği ülkemizdeki ve komşularımızdaki maden kaynaklarının daha çok gündeme geleceğini işaret ediyor. Maden kanunlarında değişiklik olabilir.

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    KENDİNİZİ her zamankinden farklı hissediyorsunuz. Özgürlük duygularıyla ayaklarınız bulunduğunuz ortamdan uzaklaşamazken, hala kendinizi bir yerlere ait gibi hissetmiyorsunuz.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    BU hafta otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok. Eskiye ve ailenize bağlılığınız tartışılmaz. Duygu derinliğinizi ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.

        21 Mayıs - 21 Haziran

        İkizler

        ÖZGÜRLÜK duygularınızda sınır tanımıyorsunuz. Karşı tarafı çabuk algıladığınız için, partnerinizin duygusal konularda kendisini anlatmasına gerek yok. Onun sizden gizlediklerini çabuk çözüyorsunuz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        İLİŞKİLERİNİZE kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Bugün, özgürlüğünüzü özleseniz de bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Herkesin sorumluluğunu yüklenerek isteklerinizi saklıyorsunuz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        YAŞLILARIN yardımına koşabilirsiniz. Derin düşüncelerin insanı olmanıza rağmen, sorumluluk aldığınızda her şeye sinirlenebiliyorsunuz. Güçlü kişiliğiniz birçok sorunu da beraberinde getiriyor.

            23 Ağustos - 22 Eylül

            Başak

            MADDİ konularda karşı tarafın desteğine ihtiyaç duymuyor, her şeyi kendiniz halletmek istiyorsunuz. İhtiyaçlarınızı başkalarının yanında konuşmaktan hoşlanmıyorsunuz. Beklenen yardım geliyor.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            AY, karşıt burcunuzda ilerliyor. Aşkın rengi ne olursa olsun, içinizde nedenini bilmediğiniz bir boşluk var. Yaşamı her an kucaklayan sıra dışı kişiliğinizi birilerine anlatmak için zaman kaybediyorsunuz.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            GÜCÜNÜZÜN farkındasınız ve duygularınızdaki derinliği hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili gizli hesaplarınız olabilir. Yatırımlarınız konusunda hiç kimseye güvenmiyorsunuz.

                22 Kasım - 21 Aralık

                Yay

                PARA kazanmayı seviyorsunuz. Gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyor, fakat tüm bunları yaparken, bazı şeyleri gizleme ihtiyacı içindesiniz. Kendi gücünüzü ispat etmekten zevk alıyorsunuz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                SİZİ sıkan baskılarından bir an önce uzaklaşmalısınız. Sezgileriniz çok yüksek. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz fakat, kısa vade çözümler yerine uzun süreçleri tercih ediyorsunuz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                PARA kazanma konusunda kişisel çabalarınızın önemi çok büyük. Ani gelişen şartlara karşı fırsatçı davranmaktan hoşlanmıyorsunuz. Arkadaşlarınızın tekliflerini düşünmeden kabul etmemelisiniz.

                    19 Şubat - 20 Mart

                    Balık

                    MADDİ konularda genişlemekten yanasınız. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak, kısa sürede isteklerinizi gerçekleştireceksiniz. Bazı alışkanlıklarınızın sizi zorlamasına izin vermemelisiniz.
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                    Haberler Burçlar 10 Ocak 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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