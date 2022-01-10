10 Ocak 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Merkür – Chiron 120'liği ülkemizdeki ve komşularımızdaki maden kaynaklarının daha çok gündeme geleceğini işaret ediyor. Maden kanunlarında değişiklik olabilir.
21 Mart - 19 Nisan
Koç
KENDİNİZİ her zamankinden farklı hissediyorsunuz. Özgürlük duygularıyla ayaklarınız bulunduğunuz ortamdan uzaklaşamazken, hala kendinizi bir yerlere ait gibi hissetmiyorsunuz.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
BU hafta otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok. Eskiye ve ailenize bağlılığınız tartışılmaz. Duygu derinliğinizi ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.