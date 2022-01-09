9 Ocak 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Geri giden Venüs, Güneş ile kavuşuyor. Güç kaybeden şirketler yatırımcı almak için birçok ortaklığa "peki" diyebilir. Dünyadaki kripto para savaşı büyüyor.
KOÇ: KENDİNİZE güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Özgürce davranışlarınız yüzünden tehlikeye girebilir.
BOĞA: DUYGU derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.
Güçlü sezgileriniz sayesinde, yaşamın gizemliliğini araştırmak istiyorsunuz.