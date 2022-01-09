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    9 Ocak 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    9 Ocak 2022 Pazar günlük burç yorumları! Geri giden Venüs, Güneş ile kavuşuyor. Olumlu davranışlarınız size artı kazandıracak. Bugün yardım etmekten hoşlanacaksınız. 9 Ocak 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 9 Ocak 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    Geri giden Venüs, Güneş ile kavuşuyor!

    Astrogündem: Geri giden Venüs, Güneş ile kavuşuyor. Güç kaybeden şirketler yatırımcı almak için birçok ortaklığa "peki" diyebilir. Dünyadaki kripto para savaşı büyüyor.

    KOÇ: KENDİNİZE güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Özgürce davranışlarınız yüzünden tehlikeye girebilir.

    BOĞA: DUYGU derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.
    Güçlü sezgileriniz sayesinde, yaşamın gizemliliğini araştırmak istiyorsunuz.

        İKİZLER: İLGİNİZİ kişisel ilişkilerinize yönelteceksiniz.
        Arkadaşlıklar önem kazanacak.
        Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, sizin de öncülüğünüzü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız.

        YENGEÇ: ENERJİNİZİ yaşama geçirmek istiyorsunuz.
        Yakın çevrenizle ilgili fikir tartışmalarına açık bir gününüzdesiniz.
        Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken kullandığınız yöntemler işe yarayacak.

        ASLAN: Etrafınızdaki kişileri yönlendirme konusunda önemli aşamalar kaydediyor ve bundan büyük keyif alıyorsunuz. Ani değişimlere hazır olmalı, çevrenizin davranışlarına aldırmamalısınız.

            BAŞAK: PARA kazanmayı seviyor, size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyorsunuz.
            Ay'ın bulunduğu mevcut konum, ruhunuzda fırtınalar yaratıyor ve dinginlik savaşları veriyorsunuz.

            TERAZİ: SEZGİLERİNİZİN doğru çıkması yüzünden, çevrenizdeki bir çok olayı çözümleyebiliyorsunuz. Zorlukları büyütmeden olayları halletmeniz güzel fakat yanlış kişiler yüzünden zarar görebilirsiniz.

            AKREP: DOSTLUK duygularınızın sizi yönlendireceği bir gündesiniz. Kişisel özelliklerinizi vurgulayan işlerden zevk aldığınız için, özgün davranabilirsiniz. Olumlu davranışlarınız size artı kazandıracak.

                YAY: MARS'IN burcunuzdaki konumu, gizli olaylara olan merakınızı arttırıyor. Çevrenizde olup bitenlere karşı kayıtsız kalamıyorsunuz.
                Olayları kafanızda büyütmeden, sonuçları beklemenizde yarar var.

                OĞLAK: ÇEVRENİZİN telkinlerinden etkilenmek istemiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda çekişmeler olabilir.
                Akşam saatlerinde çevrenizle karşılıklı duygu alışverişinde bulunabilirsiniz.

                KOVA: İÇSEL çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız, duygusallığınızı denetim altına almalısınız. Başlangıçlar yapmak için uygun bir gün değil. Çevrenizden beklediğiniz desteği görmek istiyorsunuz.

                    BALIK: İDEALLERİNİZİ gerçekleştirmek için, gerekli donelere sahipsiniz. Aksilikler sizi üzmemeli. Bugün sevdiklerinizin bazı sorunları ile ilgilenmek zorundasınız. Bugün yardım etmekten hoşlanacaksınız.
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                    Haberler Burçlar 9 Ocak 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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