8 Ocak 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Gezegenler toprak burcunda saf tutuyor. Uzay savaşlarında ikinci perde! 28 Haziran 1971 doğumlu Satürn'ü İkizler olan Elon Musk, Çin'den tepkiden daha büyük müdahalelere maruz kalabilir. Çin uzaya yatırım yapan ülkelere engel olacak.
KOÇ
Kalbinize söz geçiremiyorsunuz. Biten bir şeyin üzerinde fazla durup ve konuşmanın bir manası yok. Yanlış anlaşılmalar yaşanabilir.
BOĞA
Durup dururken kırıcı olduğunuzun da farkına varın. Özellikle aşk konusundaki tartışmalara son verin. Şansınızı fazla zorlamayın.