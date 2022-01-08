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    • Burçlar
    • 08.01.2022 08:54
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    • 08.01.2022 08:54
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    8 Ocak 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    8 Ocak 2022 Cumartesi günlük burç yorumları! Merkür – Neptün’e kafa tutuyor. Sürü bağışıklığı her yerde! 8 Ocak 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 8 Ocak 2022 Cumartesi günlük burç yorumları...

    Herkesi sev, birilerine güven, kimseye yanlış yapma

    Astrogündem: Gezegenler toprak burcunda saf tutuyor. Uzay savaşlarında ikinci perde! 28 Haziran 1971 doğumlu Satürn'ü İkizler olan Elon Musk, Çin'den tepkiden daha büyük müdahalelere maruz kalabilir. Çin uzaya yatırım yapan ülkelere engel olacak.

    KOÇ
    Kalbinize söz geçiremiyorsunuz. Biten bir şeyin üzerinde fazla durup ve konuşmanın bir manası yok. Yanlış anlaşılmalar yaşanabilir.

    BOĞA
    Durup dururken kırıcı olduğunuzun da farkına varın. Özellikle aşk konusundaki tartışmalara son verin. Şansınızı fazla zorlamayın.

        İKİZLER
        Bireysel düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz. Temkinli davranmanızda fayda var. Aşk hayatınız destekleniyor.

        YENGEÇ
        Bu aralar önündeki güzel günleri hayal edin yeterli. Duygularınız güçlü ve başkalarının desteğini de hak ediyorsunuz.

        ASLAN
        Aşk ilişkilerinizde başarılı bir dönemdesiniz. Kendi yolunuzda ilerleyin ama diğer insanları da ihmal etmeyin. Kötü enerjiyi ancak böyle yok edebilirsiniz.

            BAŞAK
            Yeni tanıştığınız insanlara kolayca aşık oluyor ve hayal kuruyorsunuz. Kendinizi ilişkinizde istekle verici bir halde bulabilirsiniz.

            TERAZİ
            Hiç bir detayı gözünüzden kaçırmıyorsunuz. İş konusunda olan titizliğiniz harika ancak özenli olmak adına abartmayın.

            AKREP
            Sevdiğiniz kişi de bu durumdan oldukça hoşnut. Stresini size yansıtan üst çalışanlar ya da başka konular ile kendinizi cendere altında bulabilirsiniz.

                YAY
                İyimser havanız çevrenizde sevilmenize neden oluyor. Bugünlerde işi fazla kafanıza takıyorsunuz. Sevgi odaklı bir paylaşım söz konusu.

                OĞLAK
                Bugünlerde iş hayatınızda strese maruz kalabilirsiniz. İlk bakışta tutkulu aşık imajı verseniz de aklınıza yatmayan konularda çabuk pes ediyorsunuz.

                KOVA
                Bugünlerde şansınıza pek güvenmiyor, işlerinizin yolunda gitmesi için çok çalışıyorsunuz. Aşık olduğunuz kişi biraz sizi üzdü.
                    Metin Gürcan 2016’dan beridir hainlik peşindeymiş
                    Haberler Burçlar 8 Ocak 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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