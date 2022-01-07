Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 07.01.2022 08:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.01.2022 08:42
    ABONE OL

    7 Ocak 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    7 Ocak 2022 Cuma günlük burç yorumları! Merkür – Neptün’e kafa tutuyor. Sürü bağışıklığı her yerde! 7 Ocak 2022 CumaKoç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 7 Ocak 2022 Cuma günlük burç yorumları...

    Merkür – Neptün’e kafa tutuyor! Bugün ayrıntılar önem kazanacak!

    Astrogündem: Merkür – Neptün'e kafa tutuyor. Sürü bağışıklığı her yerde! Dünya yeni uygulamalara açılırken, bilim insanları yeni ilaçları kamuoyuna açıklayabilir. 7 Nisan 1948'de Malefik gezegenler kavuştuğunda kurulan DSÖ'nün veri tabanı hacklenebilir.

    KOÇ: İŞİNİZLE ilgili gelişmelerden memnun kalmayabilir, kapasitenizi arttırma yoluna gidebilirsiniz. Değişen düşüncelerinizi çevrenizle paylaşma ihtiyacı içindesiniz. Fakat bugün, sessiz kalmayı yeğlemelisiniz.

    BOĞA: MADDİ olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün içindesiniz.
    Dostluğu seven biri olarak, iyilik yapmanız için size fırsat doğuyor. Olaylara sakin yaklaşarak çözüm arayacaksınız.

        İKİZLER: BUGÜN kendinizi farklı bir statü alanında çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz.
        Yeniliklere ihtiyacınız var.

        YENGEÇ: ÇEVRENİZDE oluşan bir çok romantik fırsat, önünüze geliyor. Yakın ilişkilerinize uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız.
        Bugün gizemli olayların peşine düşerek, çözümleyici tarafınızı tatmin edebilirsiniz.

        ASLAN: BUGÜN önemsiz şeylerin üzerinde fazla durmaya başladınız. Düşüncelerinizi toparlama konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz.
        Arkadaşlarınızın mekanik davranışlarını eleştirmemelisiniz.

            BAŞAK: TAVIRLARINIZLA çevrenizde üstün bir imaj yaratıyorsunuz. Şartları zorlamayı seviyor fakat bunu yaparken hiç kimseye hesap vermek istemediğiniz için, çevreniz tarafından yargılanmayı göze almalısınız.

            TERAZİ: DUYGULARINIZLA e baş başa kalıp, çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Düşüncelerinizle yalnız kalmak isteyişinizi çevrenize anlatmanız mümkün değil.

            AKREP: BUGÜN, uğraş verdiğiniz bir alanda kendi kendinize sabrı empoze edin veya yakın bir çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin. Kısa süreli olarak faaliyet konunuzu da ona devredin.

                YAY: SİZİ aşan sıra dışı konular üzerinde çalışmayı seviyorsunuz. Yaratıcılığınız engellendiği zaman başarılı olmanız mümkün değil. Bugün bir çok konuda arkadaşlarınızla paylaşma ihtiyacı içinde olacaksınız.

                OĞLAK: BUGÜN sıra dışı davranışlarınızla güçlü bir performans sergiliyor ve arkadaşlarınızın hayretler içinde kalmasına neden oluyorsunuz.
                Değişen değerlerden rahatsız olmadan, çevrenizi sorgulamayı seviyorsunuz.

                KOVA: FEVRİ davranışlarınız nedeniyle sizi uyaran kişilerin sözlerini aldırmamak gibi bir probleminiz var. Tahmin etmediğiniz noktalardan gelen hatanın boyutu küçük olsa da, siz düzeltme süresini uzatıyorsunuz.

                    BALIK: FİNANS konuları ile ilgili partnerinizin fikirlerini de almanız olumlu olacak. Yanlış adımlarla maddi riskler içine girmemek için, inatçı tarzınızdan vazgeçmelisiniz. Bugün ayrıntılar önem kazanacak.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Zillet’e anket şoku! Yüzde 20’yi bile geçemediler
                    Haberler Burçlar 7 Ocak 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                        SON DAKİKA