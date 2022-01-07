7 Ocak 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Merkür – Neptün'e kafa tutuyor. Sürü bağışıklığı her yerde! Dünya yeni uygulamalara açılırken, bilim insanları yeni ilaçları kamuoyuna açıklayabilir. 7 Nisan 1948'de Malefik gezegenler kavuştuğunda kurulan DSÖ'nün veri tabanı hacklenebilir.
KOÇ: İŞİNİZLE ilgili gelişmelerden memnun kalmayabilir, kapasitenizi arttırma yoluna gidebilirsiniz. Değişen düşüncelerinizi çevrenizle paylaşma ihtiyacı içindesiniz. Fakat bugün, sessiz kalmayı yeğlemelisiniz.
BOĞA: MADDİ olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün içindesiniz.
Dostluğu seven biri olarak, iyilik yapmanız için size fırsat doğuyor. Olaylara sakin yaklaşarak çözüm arayacaksınız.