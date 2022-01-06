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    • 06.01.2022 08:44
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    6 Ocak 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    6 Ocak 2022 Perşembe günlük burç yorumları! Güneş – Jüpiter iletişimi “asla gelmez!” denilen kişilerin bile bir araya gelebileceğini işaret ediyor. 6 Ocak 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 6 Ocak 2022 Perşembe günlük burç yorumları...

    Güneş – Jüpiter iletişimi “asla gelmez” denilen kişilerin bile...

    Astrogündem: Güneş – Jüpiter iletişimi "asla gelmez!" denilen kişilerin bile bir araya gelebileceğini işaret ediyor. 1 Haziran 1975'te Merkür Retrosu'nda dünyaya gelen Paşinyan, 24 Aralık 1961 Mars-Yay döngüsü doğumlu olan Aliyev ile yan yana gelecekler.

    KOÇ: AİLENİZLE ilgili olaylara içinizden üzülüyorsunuz. Çevrenizdeki kişilerin yoğun temposu sizi etkileyecek.
    Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya attığınız için, tepki almaya adaysınız.

    BOĞA: BAZILARINIZ, uzun yıllardır süren arkadaşlıkları için evlilik kararı alacaklardır.
    Kişiselliğinizin sizin için önemli olduğunu bilmenize rağmen, sosyal ilişkilerinizi çok daha sağlam tutmalısınız.

        İKİZLER: GÜZEL konuşmalarınızla dikkat çekecek bir gündesiniz. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal bağlarınız güçlenebilir.

        YENGEÇ: DUYGULARINIZIN derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmayı çalışın. Özellikle yaşadığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size yarardan çok zarar getiriyor.

        ASLAN: ORTAK çalışmalar gereken çalışmalar içinde olacağınız bir gündesiniz. Çok yönlü düşünüyorsunuz. Yaşam kaliteniz ve coşkunuzu iki katına çıkarırken enerjinizi dengeleme konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz.

            BAŞAK: BİLİNÇALTINIZIN pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek.
            Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

            TERAZİ: BUGÜN, sizi fark etmemek imkansız.
            Bulunduğunuz ortama neşeli kişiliğinizle hakim olacaksınız. Çevrenizin size yaklaşımlarını görmezlikten gelmemelisiniz. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içindesiniz.

            AKREP: GRUP çalışmalarından zevk aldığınız için, çevrenizde yaratıcı kişilerle birlikte olmaktan hoşlanıyorsunuz. Bugün, partnerinizin desteği çok önemli. Orijinal fikirli kişilerin enerjinizi olumlu etkileyecek.

                YAY: HİÇBİR konuda haksız duruma düşmek istemiyorsunuz. Fakat olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız. Kendinizle ilgili bir takım çalışmalar içinde olacaksınız.
                Farklı fikirlere saygı göstermelisiniz.

                OĞLAK: PLÜTON burcunuzda, kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen, ikilem yaşayabilirsiniz.

                KOVA: BUGÜN partnerinizin kendine özgün fikirleri olacak ve bu düşüncelerini sizinle paylaşmak isteyecektir. Maddi konularda karşınıza çıkacak fırsatlara çekimser kalmak istemeyeceksiniz.

                    BALIK: ARAŞTIRACAĞINIZ konuların, size sağlayacağı kazançları konusunda dikkatli düşünmelisiniz.
                    Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı karşı tarafı zor durumda bırakıyorsunuz.
                    Belirli bir strateji uygulamalısınız.
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                    Haberler Burçlar 6 Ocak 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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