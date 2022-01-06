6 Ocak 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Güneş – Jüpiter iletişimi "asla gelmez!" denilen kişilerin bile bir araya gelebileceğini işaret ediyor. 1 Haziran 1975'te Merkür Retrosu'nda dünyaya gelen Paşinyan, 24 Aralık 1961 Mars-Yay döngüsü doğumlu olan Aliyev ile yan yana gelecekler.
KOÇ: AİLENİZLE ilgili olaylara içinizden üzülüyorsunuz. Çevrenizdeki kişilerin yoğun temposu sizi etkileyecek.
Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya attığınız için, tepki almaya adaysınız.
BOĞA: BAZILARINIZ, uzun yıllardır süren arkadaşlıkları için evlilik kararı alacaklardır.
Kişiselliğinizin sizin için önemli olduğunu bilmenize rağmen, sosyal ilişkilerinizi çok daha sağlam tutmalısınız.