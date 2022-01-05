5 Ocak 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Satürn, Uranüs'e meydan okumaktan vazgeçmiyor. Gizlilik ihlalleri global sorun haline gelecek. 2009'da Satürn–Başak döngüsünde kurulan WhatsApp'ın toplum mühendisliği yaptığını yeni güncellemeleriyle öğreneceğiz. Dünyamızı "Bu uygulamaya izin ver" seçeneğine teslim edeceğiz.
KOÇ: BUGÜN, değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Birlikte olduğunuz kişilerle felsefi konuşmalar yaparak etkileyeceksiniz.
BOĞA: BİLİNÇALTINIZIN pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek.
Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.