Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 05.01.2022 08:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.01.2022 08:53
    ABONE OL

    5 Ocak 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    5 Ocak 2022 Çarşamba günlük burç yorumları! Geri giden Venüs, Neptün ile iletişim kuracak. Akıllıca yapacağınız manevralar size fayda sağlayacak. 5 Ocak 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 5 Ocak 2022 Çarşamba günlük burç yorumları...

    Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır.

    Astrogündem: Satürn, Uranüs'e meydan okumaktan vazgeçmiyor. Gizlilik ihlalleri global sorun haline gelecek. 2009'da Satürn–Başak döngüsünde kurulan WhatsApp'ın toplum mühendisliği yaptığını yeni güncellemeleriyle öğreneceğiz. Dünyamızı "Bu uygulamaya izin ver" seçeneğine teslim edeceğiz.

    KOÇ: BUGÜN, değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Birlikte olduğunuz kişilerle felsefi konuşmalar yaparak etkileyeceksiniz.

    BOĞA: BİLİNÇALTINIZIN pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek.
    Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

        İKİZLER: BUGÜN, enerjinizi düşük olması, yapmanız gereken bir çok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için neden yok. Yetersizlik duygusunda olmanız her şeyi olumsuz etkiliyor.

        YENGEÇ: YÜKSEK ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yavaş yavaş oturuyor. İnce hesaplar içindesiniz.
        Vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz.

        ASLAN: AY, karşıt burcunuzda ilerliyor ve partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak Onun istekleri sizin tarzınıza ters düşebilir.

            BAŞAK: BUGÜN, yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artışlar var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacaksınız.

            TERAZİ: AY'IN konumu, çevre ilişkilerinizde uyumlu olmanızı sağlıyor. Arkadaşlarınızla duygusal bağlarınız güçleniyor. Koruma içgüdünüz yoğun olacağı için farklı fikirdeki kişilerle problem yaşayabilirsiniz.

            AKREP: DEĞİŞİK alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor.
            Çevrenizde bir çok işin üstesinden gelebilecek çalışmalar içindesiniz.

                YAY: AY'IN konumu, birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir. Her zamanki çözümcü yapınız sayesinde, bazı olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız.

                OĞLAK: İNATÇI yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Çevrenizde ve arkadaş gruplarınızda ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Bugün çevre iletişiminizde bir gelişme izlenecek.

                KOVA: ENTELEKTÜEL oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizdeki değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor.

                    BALIK: DUYGUSAL ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    KAD-SİS Bursa’da!
                    Haberler Burçlar 5 Ocak 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                        SON DAKİKA