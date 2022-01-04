4 Ocak 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

OĞLAK: İÇGÜDÜLERİNİZİN güçlü olduğu bir gün. Sadece kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de, arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyeceklerdir. Onların desteği hoşunuza gidecek.