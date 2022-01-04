4 Ocak 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Geri giden Venüs, Neptün ile iletişim kuracak. Liderlerin ilişkileri üzerinde daha fazla düşüneceğimiz günlerdeyiz. Putin ve Biden arasındaki müzakereler beklenmedik sonuçlarla beraber Azak Denizi'nde gövde gösterisine dönüşebilir.
KOÇ: GİDECEĞİNİZ ortamlara dikkati çekerek, ilginizi farklı konulara kaydırabilirsiniz. Çevre iletişiminizde istediğiniz bağlantıları kurup sosyal ilerlemenizi sağlayacak hamleler yapmalısınız.
BOĞA: AY başarınızı ortaya çıkaracak bir konumda. Yaptığınız her işe yaratıcılığınızı ortaya koymaktan yanasınız, bu enerjiye sahipsiniz. Paylaşmanız gereken konular size olumlu geri dönüyor.