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    • 04.01.2022 08:50
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    4 Ocak 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    4 Ocak 2022 Salı günlük burç yorumları! Geri giden Venüs, Neptün ile iletişim kuracak. Akıllıca yapacağınız manevralar size fayda sağlayacak. 4 Ocak 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 4 Ocak 2022 Salı günlük burç yorumları...

    Akıllıca yapacağınız manevralar size fayda sağlayacak!

    Astrogündem: Geri giden Venüs, Neptün ile iletişim kuracak. Liderlerin ilişkileri üzerinde daha fazla düşüneceğimiz günlerdeyiz. Putin ve Biden arasındaki müzakereler beklenmedik sonuçlarla beraber Azak Denizi'nde gövde gösterisine dönüşebilir.

    KOÇ: GİDECEĞİNİZ ortamlara dikkati çekerek, ilginizi farklı konulara kaydırabilirsiniz. Çevre iletişiminizde istediğiniz bağlantıları kurup sosyal ilerlemenizi sağlayacak hamleler yapmalısınız.

    BOĞA: AY başarınızı ortaya çıkaracak bir konumda. Yaptığınız her işe yaratıcılığınızı ortaya koymaktan yanasınız, bu enerjiye sahipsiniz. Paylaşmanız gereken konular size olumlu geri dönüyor.

        İKİZLER: YÜZÜNÜZE yerleşmiş bulunan sakin havanızın altında; kimsenin beklemediği kadar ketum ve yanlış adım atmayacak kadar sağlamcı bir kişiliksiniz. Bugün, kısa seyahatleri gündeminize alabilirsiniz.

        YENGEÇ: BUGÜN zevkleriniz için para harcamaya bayılıyorsunuz. Kendinizi iyi hissetmenize neden olabilecek bu durum, sizi fazla sıkmamalı. İstediğiniz parasal kazançlara kavuşacaksınız. Yatırıma yoğunlaşmalısınız.

        ASLAN: DUYGUSAL ilişkinize gerekli disiplini getirmelisiniz. Enerjinizin yüksek oluşu nedeniyle, birçok işi bir arada yapıyor ve çok yoruluyorsunuz. Eski olayları gündeme getirmeyin artık.

            BAŞAK: DUYGUSAL ilişkileriniz için mükemmel bir performansınız var. Partnerinizle aranızda bir güç birliği oluşturdunuz. Mevsimsel değişimler, cildiniz üzerinde bazı problemler yaşatıyor.

            TERAZİ: İÇİNİZDE yoğun duyguların oluştuğu bir gün. Enerjinizi kişisel konulara istediğiniz gibi aktarabilecek ve temponuzu gösterebileceksiniz. Yeni gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz.

            AKREP: DİKKATİNİZİ sadece yapacağınız işlerde odaklaştırmalısınız. Duygusal yaşantınızda hareketlilik mevcut. Büyük başarılara hazır olun. Güçlü konumunuzu kıskanan kişilerin varlığı, sizi huzursuz edebilir.

                YAY: ARKADAŞLIK ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Önemli kişilerle bir araya gelme planları içindesiniz. Değişik kulvarlarda önemli adımlar atacaksınız.

                OĞLAK: İÇGÜDÜLERİNİZİN güçlü olduğu bir gün. Sadece kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de, arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyeceklerdir. Onların desteği hoşunuza gidecek.

                KOVA: AY sanatsal yeteneklerinizi ortaya çıkaracak, sosyal aktivitelere daha fazla yer vereceksiniz. İletişimde başarılısınız. Çevrenizde olağanüstü güzelliklere yer vermek gibi saplantılar içindesiniz.

                    BALIK: HER alanda başarılı olmanıza rağmen, tercihlerinizi beğendiğiniz konulardan yana kullanıyorsunuz. Maddi konularda değişik önerilere açıksınız. Akıllıca yapacağınız manevralar size fayda sağlayacak.
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                    Haberler Burçlar 4 Ocak 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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