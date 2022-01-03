3 Ocak 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Jüpiter, Ay Düğümleri ile iletişim kuruyor. Haftaya sosyal medya üzerindeki kazançların karşı kalacağı vergi konularıyla girebiliriz. Reklam ve gelirler çözülemeyen bir denklem olacak.
21 Mart - 19 Nisan
Koç
BUGÜN üst düzey kişilerle görüşüp fikirlerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Aile içinde Bazı anlaşmazlık konusu olan ve aslında çok kolaylıkla halledilebilecek konuda detayları konuşacaksınız.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
REST çekseniz bile aşktan kopmanız kolay olmayacak. Sadece keyifli günler geçirirken, bu beraberliklerinizden çok şey beklememelisiniz. Dostlarınızla alışkanlıklarınız konusunda dikkatli olmalısınız.