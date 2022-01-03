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    • Burçlar
    • 03.01.2022 08:41
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    • 03.01.2022 08:46
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    3 Ocak 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    3 Ocak 2022 Pazartesi günlük burç yorumları! Jüpiter, Ay Düğümleri ile iletişim kuruyor. Haftaya sosyal medya üzerindeki kazançların karşı kalacağı vergi konularıyla girebiliriz. 3 Ocak 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 3 Ocak 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    Bugün çalışma yaşantınızda pürüzler olabilir...

    Astrogündem: Jüpiter, Ay Düğümleri ile iletişim kuruyor. Haftaya sosyal medya üzerindeki kazançların karşı kalacağı vergi konularıyla girebiliriz. Reklam ve gelirler çözülemeyen bir denklem olacak.

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    BUGÜN üst düzey kişilerle görüşüp fikirlerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Aile içinde Bazı anlaşmazlık konusu olan ve aslında çok kolaylıkla halledilebilecek konuda detayları konuşacaksınız.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    REST çekseniz bile aşktan kopmanız kolay olmayacak. Sadece keyifli günler geçirirken, bu beraberliklerinizden çok şey beklememelisiniz. Dostlarınızla alışkanlıklarınız konusunda dikkatli olmalısınız.

        21 Mayıs - 21 Haziran

        İkizler

        BU dönem maddi konularda iş imkanlarınız artıyor. Organizasyonlardan küçük ölçülerde para kazanabilirsiniz. Çok istediğiniz ve şekillendirdiğiniz uzun vadeli isteklerinizi gözden geçirmelisiniz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        ORTAKLARINIZLA birlikte, riskli kararlara imza atabilirsiniz. Ani heyecanlarınıza kapıldığınız zaman, bir sonraki adımınızda yanılgı içine düşebiliyorsunuz. Bugün, iddiacı yapınızla çevrenizle çelişkilisiniz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        ÇEVRENİZDEKİLERİN fikirlerinden yaralanmak istediğiniz bir gün. Değişik düşüncelerden yola çıkarak sonuca daha fazla yaklaştığınızı görmekten mutlu olacaksınız. Koşullarınızı gözden geçirmelisiniz.

            23 Ağustos - 22 Eylül

            Başak

            MADDİ konuların üstesinden gelebilmek için planlara ihtiyacınız var. Harcamalarınıza belli bir disiplin getirmeli ve karşınıza çıkan ani fırsatlardan faydalanmalısınız. Çevrenizle hareket etmelisiniz.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            BUGÜN ailenizin istekleri karşısında bocalayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız. Enerjinizin üstünde hareket ettiğinizde, sinirli ve asabi tavırlar sergiliyorsunuz.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            BUGÜN yalnızlık duygunuz çok güçlü ve olaylara duygusal yaklaşıyorsunuz. Anlaşılmadığınızı zannederek, arkadaşlarınızın kalbini kırabilirsiniz. Eskiden tanıştığınız biriyle duygusal anlar yaşayabilirsiniz.

                22 Kasım - 21 Aralık

                Yay

                Bugün çalışma yaşantınızda pürüzler olabilir. Bulunduğunuz ortamlarda hoşnutsuz durumlar yaşanabilir. İşinizde gerekli sorumluluk duygusuna sahip olmanıza rağmen, bazı zorluklar yaşıyorsunuz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                HIRSLARINIZIN sizi esir almasına izin vermediğiniz zaman, kendinizi son derece huzurlu hissediyorsunuz. Bugün, mesleki anlamda başarı isteyebilirsiniz. Gücünüzün farkında olacağınız bir gün.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                BUGÜN, yalnız kalmaya ihtiyacınıza var. Daha dingin düşünmek istiyorsunuz. Özgüveninizin yüksek, dostlarınızın güçlü desteğiyle yapmayı planladığınız aktiviteleri hayata geçirebilirsiniz.

                    19 Şubat - 20 Mart

                    Balık

                    BUGÜN partnerinizin duygusal yaklaşımları kafanızın karışmasına neden olacak. Sorun haline gelen güven konularını konuşmalısınız. Fikirlerine önem verdiğinizi ona hissettirmeli, onayını almalısınız.
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                    Haberler Burçlar 3 Ocak 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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