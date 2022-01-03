3 Ocak 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan

Koç

BUGÜN üst düzey kişilerle görüşüp fikirlerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Aile içinde Bazı anlaşmazlık konusu olan ve aslında çok kolaylıkla halledilebilecek konuda detayları konuşacaksınız.