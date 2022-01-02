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    2 Ocak 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    2 Ocak 2022 Pazar günlük burç yorumları! Aklı yöneten gezegen savaş gezegenine kafa tutuyor. Bu dünyada kurulamayan iletişimler var sözünü bizlere hatırlatacak isimler Putin ve Joe Biden olacak. 2 Ocak 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 2 Ocak 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    Harcamalarınız konusunda daha dikkatli olmanız gerekebilir!

    Astrogündem: Yer değiştiren Jüpiter, taşınmaya hazırlanan Ay düğümlerine kafa tutuyor. Sosyal medyada viral olan konular dünyada eş zamanlı olarak birer global hareket haline gelebilir. Bilinenle bilinmeyeni ayırabilen insanlık artık kolay kolay manipüle edilemeyecek.

    KOÇ: YAPTIĞINIZ işi severek yapacak, ruh halinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz. Kendinize güvenmeniz sayesinde çok işler başaracaksınız. Kibirli davranışlarınızla tepki çekebilirsiniz.


    BOĞA: BUGÜN sosyal aktivitelerde bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir izlenimci tavır içinde olabilirsiniz. Bu ruh durumu; problemleri de beraberinde getirebilir.



        İKİZLER: BUGÜN harcamalarınız konusunda daha dikkatli olmanız gerekebilir. Özellikle zevklerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Yalnız kaldığınız zaman daha istikrarlı kararlar veriyorsunuz.



        YENGEÇ: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunlarını sizin de başınızı ağrıtabilir. Riskten uzak kalmalısınız. Yaratıcılığınız kısıtlanıyor.



        ASLAN: ŞİMDİYE kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanırken, ilişkinizi ve kendinizi sorgulamaya başlayacaksınız. Bugün çevrenize destek ve yardım etme isteği içindesiniz.



            BAŞAK: YOLCULUKLARIN kazandıracağı aktivite ile bir çok kombinasyon çalışma içinde olacaksınız. Aşka inanıyor ve duygusal yaşamınızda problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.



            TERAZİ: HIRSLI yapınızı daha da körükleyecek sorumluluklar peşindesiniz. Gün içinde toplumsal olaylarda zincirleme konuları birbirine bağlayan çalışmalarla başarılı bir grafik sizi bekliyor.



            AKREP: OLAYLARI kendi çabanızla yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrultusunda karar vermek istiyorsunuz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çabanız çok yüksek.



                YAY: DUYGUSAL iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.



                OĞLAK: DUYGULARINIZDA farklı bir mantık var. Sizinle ilgili konuların başkaları tarafından yorum getirilmesine karşısınız. Yaşam kalitenizi arttırma konusunda gösterdiğiniz olumlu çaba sonuç veriyor.

                KOVA: BİRÇOĞUNUZ, yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kuracak. Uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler, aşka dönüşecek. Kalbi dolu olanlar için farklı konumlar söz konusu olacak.



                    BALIK: BUGÜN harcamalarınız konusunda daha dikkatli olmanız gerekebilir. Özellikle zevklerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Yalnız kaldığınız zaman daha istikrarlı kararlar veriyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 2 Ocak 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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