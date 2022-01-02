2 Ocak 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Yer değiştiren Jüpiter, taşınmaya hazırlanan Ay düğümlerine kafa tutuyor. Sosyal medyada viral olan konular dünyada eş zamanlı olarak birer global hareket haline gelebilir. Bilinenle bilinmeyeni ayırabilen insanlık artık kolay kolay manipüle edilemeyecek.
KOÇ: YAPTIĞINIZ işi severek yapacak, ruh halinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz. Kendinize güvenmeniz sayesinde çok işler başaracaksınız. Kibirli davranışlarınızla tepki çekebilirsiniz.
BOĞA: BUGÜN sosyal aktivitelerde bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir izlenimci tavır içinde olabilirsiniz. Bu ruh durumu; problemleri de beraberinde getirebilir.