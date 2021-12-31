31 Aralık 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Aklı yöneten gezegen savaş gezegenine kafa tutuyor. Bu dünyada kurulamayan iletişimler var sözünü bizlere hatırlatacak isimler Putin ve Joe Biden olacak.
KOÇ: ÇEVRESEL koşullarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Bugün, kendinize güvenebilirsiniz fakat, bazı pürüzler gün içinde sizi rahatsız edecektir. Olabilecek olaylara karşı esnekliği sağlamalısınız.
BOĞA: MADDİ konularda kendinize yeni konumlar gündeme getirme konusunda, her zamanki gibi savaş veriyorsunuz.
Kazançlarınızı arttırma konusunda her zaman farklı idealleriniz var.