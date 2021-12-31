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    • 31.12.2021 08:40
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    31 Aralık 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    31 Aralık 2021 Cuma günlük burç yorumları! Aklı yöneten gezegen savaş gezegenine kafa tutuyor. Bu dünyada kurulamayan iletişimler var sözünü bizlere hatırlatacak isimler Putin ve Joe Biden olacak. 31 Aralık 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 31 Aralık 2021 Cuma günlük burç yorumları...

    Aklı yöneten gezegen savaş gezegenine kafa tutuyor!

    Astrogündem: Aklı yöneten gezegen savaş gezegenine kafa tutuyor. Bu dünyada kurulamayan iletişimler var sözünü bizlere hatırlatacak isimler Putin ve Joe Biden olacak.

    KOÇ: ÇEVRESEL koşullarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Bugün, kendinize güvenebilirsiniz fakat, bazı pürüzler gün içinde sizi rahatsız edecektir. Olabilecek olaylara karşı esnekliği sağlamalısınız.

    BOĞA: MADDİ konularda kendinize yeni konumlar gündeme getirme konusunda, her zamanki gibi savaş veriyorsunuz.
    Kazançlarınızı arttırma konusunda her zaman farklı idealleriniz var.

        İKİZLER: MESLEKİ olayların gündeme gelmesi nedeniyle iş ilişkilerine ağırlık vereceksiniz. Yaklaşımlarınızda daha bir kendinize yönelik olmanıza rağmen, hedefleriniz belirgin olacak.

        YENGEÇ: KENDİNİZİ güçlü bir şekilde denetimden geçiriyor ve olayların temelini kesinlikle sağlam zemin üzerinde oluşturmayı amaçlıyorsunuz. Bugün olayları derin bir şekilde irdeleme gereği duyacaksınız.

        ASLAN: İLİŞKİNİZDE karşı tarafın kalıp düşünceleri, sizin isteklerinize belli bir kontrol getiriyor. Başarıyı karşı taraftan beklemeniz, hataya açık olmanıza neden oluyor, çok dikkatli olun.

            BAŞAK: BUGÜN motivasyonunuz yerinde.
            Taviz vermeyen mizacınızı aile ilişkilerinize yansıtıyorsunuz. Ay'ın bulunduğu konum, sevdiklerinizin ihtiyaçlarına yardım etmenizi sağlayacak.

            TERAZİ: DUYGULARINIZI olumlu ortaya koymaktan yanasınız. Olaylara yaklaşım tarzınızı partnerinizin onaylamasını bekliyorsunuz. Keşfetme içgüdünüz sayesinde yeni mutluluklar sizi bekliyor.

            AKREP: YANLIŞ anlaşılmanız sizi ilgilendirmiyor.
            Kendinizin ne olduğunuzu çok iyi biliyor ve taviz vermek istemiyorsunuz.
            Kendinizi kanıtlama savaşı içinde olmanız, bazıları için çok önemli olamayabilir.

                YAY: SOSYAL yapınızın getirdiği avantajları kullanmak için, önünüzde güzel fırsatlar var. Mantık ve duygu ikilemi yaşadığınız bugün, çevrenizin fikirlerine kayıtsız kalmamalısınız.

                OĞLAK: BUGÜN, çevrenize karşı oldukça kapalı ve ketum bir tavır içindesiniz.
                Bazı olayları tekrar tekrar irdeliyorsunuz.
                Birlikte çalıştığınız kişilerin, finans desteklerini isteyebilirsiniz.

                KOVA: ÇEVRESEL ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Kişisel enerjinizi ve araştırmacı ruhunuzu ortaya çıkarmak için, hedeflerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz.

                    BALIK: YAŞANTINIZLA ilgili yapıcı kararlar almak üzeresiniz. Konuları ayrıntısıyla düşünmelisiniz. Her zamanki gibi değişen iş koşullarını lehinize çevirmekte oldukça profesyonelce davranıyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 31 Aralık 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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