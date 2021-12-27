27 Aralık 2021 Pazartesi - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Venüs-Mars etkileşimi yaralarımızı sardırıyor. Dünyada, yeni tedavi sistemleri yaygınlaşırken, ülkemizdeki sağlık yasaları ile ilgili yeni sürpriz yasalar duyurulabilir.
21 Mart - 19 Nisan
Koç
AİLE içi sorunlar her an tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınız daha çok ortaya koymalısınız. Bir takım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
YOLLARLA ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Cesaretinizi kaybetmeyin.