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    • 27.12.2021 08:45
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    27 Aralık 2021 Pazartesi - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    27 Aralık 2021 Pazartesi günlük burç yorumları! Bugün en uzun gece yaşanacak! Mars – Chiron iletişimi, haberleşmede ve telekomünikasyon altyapısında yeni gelişmeleri vadediyor. 27 Aralık 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 27 Aralık 2021 Pazartesi günlük burç yorumları...

    Cesaretinizi kaybetmeyin!

    Astrogündem: Venüs-Mars etkileşimi yaralarımızı sardırıyor. Dünyada, yeni tedavi sistemleri yaygınlaşırken, ülkemizdeki sağlık yasaları ile ilgili yeni sürpriz yasalar duyurulabilir.

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    AİLE içi sorunlar her an tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınız daha çok ortaya koymalısınız. Bir takım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    YOLLARLA ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Cesaretinizi kaybetmeyin.

        21 Mayıs - 21 Haziran

        İkizler

        MADDİ sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz allak bullak olabilir. Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin. Parayla ilgili konuları erteleyin. Çözüm bekleyen ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        DÜŞÜNCELERİNİZİ yeniden şekillendirmekte fayda var. Sakin düşünmeli ve hiçbir şeye kızmamalısınız. Acil durumlar için karşınızdaki kişilere de fazla yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için kendinizi kapatabilirsiniz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        DÜŞÜNCELERİNİZ yoğunlaşmış durumda. Her şeyin altyapısını incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyi gereksiz kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor.

            23 Ağustos - 22 Eylül

            Başak

            HAYATINIZA yeni insanlar girebilir ve çok değişik gruplardan iş teklifleri alabilirsiniz. Karşınıza çıkan kişilerin akıl ve zekasından etkileneceksiniz. Çevresel koşularınızı iyileştirmek için çaba harcayacağınız bir gün.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            KARİYERİNİZLE ilgili sıkıntılı bir dönemdesiniz. Mesleki konularda yapacağınız atılımlar havada kalabilir. Suskun bir havaya girecek ve düşünceleriniz paylaşmak istemeyeceksiniz. Nostaljik duygularınız ortaya çıkacaktır.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            YURT dışı seyahatleriniz gündeme gelecek. Görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir. Onlara dost olma şansı verebilirsiniz. Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine çözmenizde fayda var.

                22 Kasım - 21 Aralık

                Yay

                DENGENİZİN bozulmasından yana değilsiniz. İletişim konusunda burcunuzdaki Mars, sizi de etkileyecek. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Çalışkanlığınız ve disiplininizle göz dolduracaksınız.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                AİLENİZE karşı derin duygular içindesiniz. Onların her türlü sorununun yüklenmenize karşın, bazen karşılığını alamıyorsunuz. Olağanüstü işler peşinde koşmak istiyorsunuz. Hayallerinizin sizi yönlendirmesine izin verin.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                İŞLERİNİZE odaklanmanız gerekiyor. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız. Kendinizi aşma konusunda birçok şey yapabilirsiniz. Bugün içgüdülerinizi doğru kullanabileceksiniz.

                    19 Şubat - 20 Mart

                    Balık

                    ÇEVRENİZDE her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar, sahiplendiğiniz olayların seyrini, olumlu bir şekilde koşullandırıyor. Şekillendirdiğiniz düşünceleriniz konusunda çevrenizdekilerden destek göreceksiniz
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                    Haberler Burçlar 27 Aralık 2021 Pazartesi - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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