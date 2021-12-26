25 Aralık 2021 Pazar - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Mars – Chiron iletişimi, haberleşmede ve telekomünikasyon altyapısında yeni gelişmeleri vadediyor. Derdimizin sade ce 5G olmadığı günlerde sanal gerçeklik tarlalarından arazi alanları da izleyeceğiz.
KOÇ: DUYGUSAL ilişkinizde yaklaşımlarınız, parterinizce yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacaksınız. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın olmalısınız.
BOĞA: YAKIN çevrenizde kuracağınız sağlam dostluklarınızın,yararını göreceksiniz. Bugün Ay iletişim konusunda ilginç olaylarla karşılaşabileceğinizi hatırlatıyor. Yapınızı zorlasa da, esnek davranmalısınız.