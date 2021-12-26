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    • 26.12.2021 09:25
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    25 Aralık 2021 Pazar - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    25 Aralık 2021 Pazar günlük burç yorumları! Bugün en uzun gece yaşanacak! Mars – Chiron iletişimi, haberleşmede ve telekomünikasyon altyapısında yeni gelişmeleri vadediyor. 25 Aralık 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 25 Aralık 2021 Pazar günlük burç yorumları...

    Yapınızı zorlasa da, esnek davranmalısınız!

    Astrogündem: Mars – Chiron iletişimi, haberleşmede ve telekomünikasyon altyapısında yeni gelişmeleri vadediyor. Derdimizin sade ce 5G olmadığı günlerde sanal gerçeklik tarlalarından arazi alanları da izleyeceğiz.

    KOÇ: DUYGUSAL ilişkinizde yaklaşımlarınız, parterinizce yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacaksınız. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın olmalısınız.

    BOĞA: YAKIN çevrenizde kuracağınız sağlam dostluklarınızın,yararını göreceksiniz. Bugün Ay iletişim konusunda ilginç olaylarla karşılaşabileceğinizi hatırlatıyor. Yapınızı zorlasa da, esnek davranmalısınız.

        İKİZLER: KİŞİSEL zevkleriniz için fazla harcamalar yapıyorsunuz. Geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizle romantik konuşmalar yapacak ve yaşamı hızlı yakalamak isteyeceksiniz.

        YENGEÇ: GENİŞ seçim yelpazesi olan biri olarak çevrenize agresif davranabilirsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcısınız. Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz.

        ASLAN: DÜŞÜNCE bazında kalacak olan konular için, çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz. Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu günde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.

            BAŞAK: YAPTIĞINIZ işler konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Konulara yaklaşımınız pratik. Yenilikler konusunda her zamanki çekimser tavırlarınızı pratik ve hızlı bir şekilde aşıyorsunuz.

            TERAZİ: YAŞADIĞINIZ sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisindesiniz. Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz tepki alacaksınız.

            AKREP: HER anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız; çevresel faktörlerinizi olumlu bir şekilde etkiliyor. Seçimleriniz konusunda yapacağınız tercihler için, yardım almak istemiyorsunuz.

                YAY: İÇİNİZDEKİ çılgınlıkları saklamak adına, farklı duygu saplantıları yaşıyorsunuz. Oysa, bugün kafanızdan bir çok çılgınlıklar geçiyor. Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil.

                OĞLAK: ÇOK derin düşündüğünüz için olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, sonra zor dönüşler yaşıyorsunuz. Kendinizi savunmanız gereken noktada planlarınızı kendinize saklamalısınız.

                KOVA: YAŞADIĞINIZ her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda oa üzülen siz oluyorsunuz. Özgürlük duygularınız yoğun olsa bile, sürekli bir yerlere ait olma isteği içindesiniz.

                    BALIK: YAŞAMI doğal akışı içinde değerlendirmeyi öğrenmelisiniz. Duygusal yönünüz ve alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, çevrenizi algılama konusunda zorluklar yaşamanıza neden oluyor.
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                    Haberler Burçlar 25 Aralık 2021 Pazar - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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