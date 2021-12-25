Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 25.12.2021 08:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.12.2021 08:55
    ABONE OL

    25 Aralık 2021 Cumartesi - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    25 Aralık 2021 Cumartesi günlük burç yorumları! Yılın ilk Yeniayı 2 Ocak Pazar günü Türkiye enlem boylamına göre saat yaklaşık 21:35’te gerçekleşecek. 25 Aralık 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 25 Aralık 2021 Cumartesi günlük burç yorumları...

    Affetikçe özgürleşeceksin

    Astrogündem: Venüs-Plüton kavuşumu; "İhale savaşlarına hoş geldiniz!" diyor. Aynı zamanda ülkemizdeki birçok maden yataklarının farklı farklı konularla gündeme gelmeye devam edeceğini işaret ediyor. Uzun bir tartışma her iki tarafında haksız olduğunun delilidir.

    KOÇ
    İş hayatınızda nezaketinizi korusanız da aşk hayatınızda bu kadar sabırlı olmayabilirsiniz. Dost bildiğiniz düşmanlarınız var.

    BOĞA
    Sabrınız ve dürüstlüğünüz nedeniyle her şeyi çok yönlü düşünmeniz herkes tarafından beğeniliyor. Bu durum sizi iş hayatınızda oldukça zorlayabilir.

        İKİZLER
        Sevdiğiniz kişi yanınızda rahatlıyor ve size bağlılığı gittikçe artıyor. Bugünlerde yanlış yerde susup yanlış yerde tepki göstermek gibi bir durumunuz olabilir.

        YENGEÇ
        Fazla sevgi dolu yanınız size zarar verebilir. Etrafınızda sizinle olmak isteyenlerin sayısı dikkat çekici. Çevrenizi gözden geçirmelisiniz.

        ASLAN
        Önemsediğiniz kişiden beklediğiniz haberler gelebilir. Seçici davranmanız size oldukça fayda sağlayacaktır. Rahatlayın biraz. Dışarı çıkın.

            BAŞAK
            Duygusal anlamda biraz düşüşe geçtiniz. Ancak küçük bir umut sizi yeniden sevgiye bağlayacak. Bu sizi mutlu edecek ve başarılı hissettirecek.

            TERAZİ
            İnsanlarla çok fazla içiçe bulunmamayı tercih ediyorsunuz. Buna dikkat ederseniz özellikle kariyerinizde olumlu gelişmeler vaat edebilirsiniz.

            AKREP
            Bol bol dinlenin. İyi bir dinlenmeyi artık hak etmiş bulunmaktasınız. Boşvermiş halinizle partnerinizi ve sevdiklerinizi üzüyorsunuz.

                YAY
                İçinizden geldiği gibi davranıyorsunuz. Mesleki konularda başkalarının sizden akıl aldığı ve fikirlerinize saygı duyulan bir döneme giriyorsunuz.

                OĞLAK
                Kendinizi altına girmesi güç yükler altına soktunuz ama işlerinizi de yoluna koymayı başardınız. Bu yüzden de bazı insanlar size farklı ya da sahte gelebiliyor.

                KOVA
                Bu aralar raha başarılı bir dönemde olmak sizi ilerisi için de ayrıca umutlandırabilir. Motivasyonunuzu yüksek tutun. Gelecek tepmilere kulat asmayın.

                    BALIK
                    Hayata karşı olumlu bir bakış açısı geliştirmelisiniz. Pozitif duygularınızı arttırmanız gereken önemli günlerdesiniz. Kendinize küçük bir ödül vermelisiniz.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Nafaka için devlet güvencesi formülü
                    Haberler Burçlar 25 Aralık 2021 Cumartesi - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                        SON DAKİKA