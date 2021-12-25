25 Aralık 2021 Cumartesi - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Venüs-Plüton kavuşumu; "İhale savaşlarına hoş geldiniz!" diyor. Aynı zamanda ülkemizdeki birçok maden yataklarının farklı farklı konularla gündeme gelmeye devam edeceğini işaret ediyor. Uzun bir tartışma her iki tarafında haksız olduğunun delilidir.
KOÇ
İş hayatınızda nezaketinizi korusanız da aşk hayatınızda bu kadar sabırlı olmayabilirsiniz. Dost bildiğiniz düşmanlarınız var.
BOĞA
Sabrınız ve dürüstlüğünüz nedeniyle her şeyi çok yönlü düşünmeniz herkes tarafından beğeniliyor. Bu durum sizi iş hayatınızda oldukça zorlayabilir.