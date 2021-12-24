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    • 24.12.2021 08:52
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    24 Aralık 2021 Cuma - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    24 Aralık 2021 Cuma günlük burç yorumları! Bugün en uzun gece yaşanacak! Satürn – Uranüs 90’lığı siyasal suçlu olarak tanımlanan kişilerin özgürlüğünün haberciliğini yapacak. 24 Aralık 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 24 Aralık 2021 Cuma günlük burç yorumları...

    Satürn – Uranüs 90’lığı siyasal özgürlüğün haberciliğini yapacak!

    Astrogündem: Satürn – Uranüs 90'lığı siyasal suçlu olarak tanımlanan kişilerin özgürlüğünün haberciliğini yapacak. 21 Ocak 1959'da Satürn-Oğlak döngüsünde kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ülkemiz ile ilgili açıklamalarıyla gündemimizi 24 saatte değiştirebilir.

    KOÇ: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün ama duygusal takıntılarınız olayların sınırlarını genişletebilir. Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmez.

    BOĞA: Bilinçaltınızın pozitif enerjiyle yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek.
    Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güven bekliyorsunuz.

        İKİZLER: Bugün enerjinizin düşük olması, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsar olmanıza gerek yok. Geçici yetersizlik duygusu sizi olumsuz etkiliyor.

        YENGEÇ: Değişkenlik göstermek için fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınız ön planda. Yol fırsatlarını değerlendirin.
        İlginç konuşmalarınızla çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.

        ASLAN: Her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız.
        Yaratıcı yönleriniz ön planda. Duygusal konularda karışık düşünceler içindesiniz. Strese dikkat edin.

            BAŞAK: Yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. Kendinize güveneceğiniz işler yaparak duygusal coşku yaşayacaksınız.

            TERAZİ: İdeallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yavaş yavaş oturuyor. İnce hesaplar içindesiniz.
            Aldığınız kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz.

            AKREP: Değişik alanlardaki çalışmalarınız motivasyonunuzu arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Oldukça hareketlisiniz.
            Birçok zincirleme işin üstesinden geleceksiniz.

                YAY: Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir. Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde, bazı olaylar çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız.

                OĞLAK: İnatçı yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalarınız var. Eğer kalbiniz boş ise çevrenizde ilginizi çekecek biriyle tanışabilirsiniz.
                İletişiminizde mükemmel bir gelişme izlenecek.

                KOVA: Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. İnatçı kişiliğiniz yüzünden olayları fazla abartmaya başladınız.

                    BALIK: Arkadaşlarınızla aranızdaki duygusal bağlarınız güçleniyor. İsteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Farklı fikirlerde olan kişilerle aranızda problemler oluşabilir. Dikkatli olun.
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                    Haberler Burçlar 24 Aralık 2021 Cuma - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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