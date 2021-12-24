24 Aralık 2021 Cuma - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Satürn – Uranüs 90'lığı siyasal suçlu olarak tanımlanan kişilerin özgürlüğünün haberciliğini yapacak. 21 Ocak 1959'da Satürn-Oğlak döngüsünde kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ülkemiz ile ilgili açıklamalarıyla gündemimizi 24 saatte değiştirebilir.
KOÇ: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün ama duygusal takıntılarınız olayların sınırlarını genişletebilir. Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmez.
BOĞA: Bilinçaltınızın pozitif enerjiyle yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek.
Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güven bekliyorsunuz.