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    • Burçlar
    • 23.12.2021 08:45
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    • 23.12.2021 08:48
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    23 Aralık 2021 Perşembe - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    23 Aralık 2021 Perşembe günlük burç yorumları! Bugün en uzun gece yaşanacak! Saat 19:20’den sonra Güneş, Oğlak burcuna taşınacak. 23 Aralık 2021 PerşembeKoç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 23 Aralık 2021 Perşembe günlük burç yorumları...

    Güneş – Kuzey Ay Düğümleri ile 150’lik yapıyor!

    Astrogündem: Güneş – Kuzey Ay Düğümleri ile 150'lik yapıyor. 16 Aralık tarihinde açıklanan Asgari ücret üzerindeki düzenlemelerin sonu gelmeyebilir.

    KOÇ: KİŞİSEL gücünüzün farkında olmanıza rağmen, sabırsız davranışlarınız yüzünden fırsat kaçırıyorsunuz. Bazı olaylardan çabuk etkileniyor ve değişim gösteriyorsunuz. Kazançlarınızı yeniden belirlemelisiniz.

    BOĞA: DUYGULARINIZI istediğiniz gibi yönlendireceğiniz bir gün. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekici davranıyorsunuz.
    İş yaşantınızdaki başarınız, için konuşma kabiliyetinizi ortaya koymalısınız.

        İKİZLER: İLETİŞİM konusunda istediğiniz başarıyı sağlamak için her türlü doneye sahipsiniz. Beklediğiniz haberler, kafanızı karıştırmasın. Hissettiklerinizi çevrenizle paylaşmak istemiyorsunuz.

        YENGEÇ: DUYGUSAL konularda derin bir kavrayış yeteneğine sahipsiniz. Bugün partnerinizle yaşadığınız yoğun duygular yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Yalnız kalmaktan hoşlanmadığınızı ona anlatmalısınız.

        ASLAN: OLDUKÇA hareketli bir gün. Duygularınızın doğrultusunda yaşamaktan hoşlanıyorsunuz.
        İlişkilerinizde yoğun bir talep altında kalacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda karşı cins, etkiniz altında kalabilir.

            BAŞAK: ÇALIŞMA yaşantınızda bazı genişlemeler olacak. Tutucu davranmaktan vazgeçmeli ve yeni başlangıçlar yapmalısınız.
            Sorumluluk konusunda karşınızdaki kişilerden de aynı şeyi bekliyorsunuz.

            TERAZİ: AŞK konusunda duygusal gelişmeler sizi bekliyor. Özgürlük duygularınızı sınırlandırmayacak yeni ilişkiler gündeme gelecek. Sosyal aktivitelerin güçlü olduğu bir dönem. Oldukça keyiflisiniz.

            AKREP: AİLE kavramlarına değer vermenize rağmen, onların istekleri sizin zorlanmanıza neden olacaktır. Sizin kuşkucu yapınız ve bazı olaylarda farklı fikirlerde olmanız yüzünden aranız açılabilir.

                YAY: BİLİNÇALTINIZA çok baskı yapıyorsunuz.
                Yapacağınız her türlü çalışma için yeterli enerjiye sahip olmanıza rağmen şartlarınızın üzerine çıkmamalısınız.
                Bu dönem sakinliğe ihtiyacınız var.

                OĞLAK: ORTAK çalışmalar içinde bulunduğunuz arkadaşlarınız arasında duygusal yakınlaşmalar söz konusu olabilir.
                Motivasyonunuz oldukça yüksek ve isteklerinizde artış gözleniyor.

                KOVA: İMAJINIZA yönelik çalışmalar yapacak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz.
                İlişkilerinizde kendi gücünüzün farkındasınız ve olayları farklı bir şekilde ele almayı iyi biliyorsunuz.

                    BALIK: DUYGULARINIZI mantığınızla birleştirmek isteyecek ve bu konuda da başarılı olacaksınız. Güçlü düşünmek ve büyük oynamak istiyorsunuz. Bilinçaltı potansiyelinizi gün geçtikçe yükseliyor.
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                    Haberler Burçlar 23 Aralık 2021 Perşembe - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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