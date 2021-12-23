23 Aralık 2021 Perşembe - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Güneş – Kuzey Ay Düğümleri ile 150'lik yapıyor. 16 Aralık tarihinde açıklanan Asgari ücret üzerindeki düzenlemelerin sonu gelmeyebilir.
KOÇ: KİŞİSEL gücünüzün farkında olmanıza rağmen, sabırsız davranışlarınız yüzünden fırsat kaçırıyorsunuz. Bazı olaylardan çabuk etkileniyor ve değişim gösteriyorsunuz. Kazançlarınızı yeniden belirlemelisiniz.
BOĞA: DUYGULARINIZI istediğiniz gibi yönlendireceğiniz bir gün. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekici davranıyorsunuz.
İş yaşantınızdaki başarınız, için konuşma kabiliyetinizi ortaya koymalısınız.