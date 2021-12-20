20 Aralık 2021 Pazartesi - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Venüs bugün Oğlak burcunda geri hareketine başlıyor. Ülkemizin içinde kaynayan olaylar dış basında yankı uyandırıyor. Bankalarımızın ortak açıklamaları paranın dengesini değiştirebilir.
21 Mart - 19 Nisan
Koç
BUGÜN; sizin uygulamak istediğiniz halde bazı engellerle karşılaşabileceğiniz bir konuda küçük sorunlar yaşayabilirsiniz. Partnerinizden alacağınız destek, dengelerinizi yeniden kurmanızı sağlayacak.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
ÇALIŞMALARINIZDA duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Cazibeniz artarken aşk yaşantınızda bir hareketlenme söz konusu olacak. Kişiselliğinizin olumlu gelişmesini arzuluyorsunuz.