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    • Burçlar
    • 20.12.2021 08:47
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    • 20.12.2021 08:52
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    20 Aralık 2021 Pazartesi - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    20 Aralık 2021 Pazartesi günlük burç yorumları! Venüs bugün Oğlak burcunda geri hareketine başlıyor! 20 Aralık 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte Venüs'ün Oğlak burcundaki geri hareketinin burçlara etkileri ve 20 Aralık 2021 Pazartesi günlük burç yorumları...

    Venüs bugün Oğlak burcunda geri hareketine başlıyor

    Astrogündem: Venüs bugün Oğlak burcunda geri hareketine başlıyor. Ülkemizin içinde kaynayan olaylar dış basında yankı uyandırıyor. Bankalarımızın ortak açıklamaları paranın dengesini değiştirebilir.

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    BUGÜN; sizin uygulamak istediğiniz halde bazı engellerle karşılaşabileceğiniz bir konuda küçük sorunlar yaşayabilirsiniz. Partnerinizden alacağınız destek, dengelerinizi yeniden kurmanızı sağlayacak.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    ÇALIŞMALARINIZDA duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Cazibeniz artarken aşk yaşantınızda bir hareketlenme söz konusu olacak. Kişiselliğinizin olumlu gelişmesini arzuluyorsunuz.

        21 Mayıs - 21 Haziran

        İkizler

        SİZ güçlü bir mantığa sahip olmanıza rağmen, dengelerinizi korumak için zorlanabilirsiniz. Olağanüstü olaylar ilginiz çekecek, yıllarca içinizde sakladığınız olayları tetikleyeceksiniz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        BUGÜN olayların yönünü geniş tutmalısınız. Dostlarınızın iş yaşantınıza yapacağı katkıları önemsemelisiniz. Kendi bildiğinizden şaşmıyor olmanızı çevreniz tarafından takdir ediliyor.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        CANLI ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Yaşantınızda farklı değerler peşinde koşmanızın mükafatını hızlı be etkili görüyorsunuz.

            23 Ağustos - 22 Eylül

            Başak

            Yönetici ruhunuzu bir türlü tatmin edemiyorsunuz Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Bugün partnerinizle aranızda istemediğiniz gerilime neden olmak istemiyorsunuz.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            SİZE değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Onlarla aranızda iletişim sorunu yaşamaktan kaçınmalısınız. Aranıza mesafe koymalı iyi niyetli olmaya devam etmelisiniz.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            SİZ duygu insanısınız fakat aynı zamanda hareketli bir yapınız var. Devamlı aksiyon halinde olmanız, çevrenizdeki kişilerin başını döndürüyor. Bir yere bağlanmaktan hoşlanmıyorsunuz.

                22 Kasım - 21 Aralık

                Yay

                SEVGİDE tutucu yönlerinizi göstermek yerine, daha cesur ve aktif davranarak, partnerinizin gözüne girmeyi başarmanız gerekiyor. Gerçekçi olmaktan uzaklaşmayı beceremiyorsunuz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                ÖZEL duygularınız ön plana çıkarken, engellere karşı tepki oluşturabiliyorsunuz. Bugün hızlı düşüneceğiniz konular gündeme gelecek. Yaşamı sorgulayarak ilerliyor, birçok konuda başarılı oluyorsunuz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                KENDİNİZİ sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen bir çok olayın, nedenini araştırabilirsiniz. Güçlü kişilerden önemli destekler alacaksınız. Zekanıza ve yeteneklerinize güvenmeniz başarı getiriyor.

                    19 Şubat - 20 Mart

                    Balık

                    İŞ problemlerinizle çevrenizin huzurunu bozmak istemiyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek bir sisteme ihtiyacınız var. Bazı işlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi daha güçlü kılacaktır.
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                    Haberler Burçlar 20 Aralık 2021 Pazartesi - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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