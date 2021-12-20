20 Aralık 2021 Pazartesi - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

19 Şubat - 20 Mart

Balık

İŞ problemlerinizle çevrenizin huzurunu bozmak istemiyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek bir sisteme ihtiyacınız var. Bazı işlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi daha güçlü kılacaktır.