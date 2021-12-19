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    19 Aralık 2021 Pazar - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    19 Aralık 2021 Pazar günlük burç yorumları! Hakları tanzim etmeye soyunan bu Dolunay, Sağlık sektöründeki dönüşüm ilk önce atanmalara ve maaşları yansıyacak. Yeri değişen değişene…19 Aralık 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 19 Aralık 2021 Pazar günlük burç yorumları...

    Partnerinizden alacağınız destek, dengeleri kurmanızı sağlayacak!

    Astrogündem: Hakları tanzim etmeye soyunan bu Dolunay, Sağlık sektöründeki dönüşüm ilk önce atanmalara ve maaşları yansıyacak. Yeri değişen değişene…

    KOÇ: UYGULAMAK istediğiniz halde bazı engellerle karşılaşabileceğiniz bir konuda küçük sorunlar yaşayabilirsiniz. Partnerinizden alacağınız destek, dengelerinizi yeniden kurmanızı sağlayacak.

    BOĞA: ÇALIŞMALARINIZDA estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Aşk yaşantınızda bir hareketlenme söz konusu olacak. Kişiselliğinizin olumlu gelişmesini arzuluyorsunuz.

        İKİZLER: GÜÇLÜ bir mantığa sahip olmanıza rağmen, dengeleri korumakta zorlanabilirsiniz. Olağanüstü olaylar ilginiz çekecek, yıllarca sakladığınız, açığa çıkmasını beklediğiniz olayları tetikleyeceksiniz.

        YENGEÇ: BUGÜN çevresel yorumlarınızı içinizden yapmalısınız. Dostlarınızın iş yaşantınıza yapacağı katkıları önemsemelisiniz. Kendi bildiğinizden şaşmıyor olmanızı çevreniz takdir ediyor.

        ASLAN: YÖNETİCİ ruhunuzu bir türlü tatmin edemiyorsunuz. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Bugün partnerinizle aranızda istemediğiniz gerilime neden olmak istemiyorsunuz.

            BAŞAK: CANLI ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Yaşantınızda farklı değerler peşinde koşmanızın mükafatını hızlı be etkili görüyorsunuz.

            TERAZİ: SİZE değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Onlarla aranızda iletişim sorunu yaşamaktan kaçınmalısınız. Aranıza mesafe koymalı iyi niyetli olmaya devam etmelisiniz.

            AKREP: SİZ duygu insanısınız fakat aynı zamanda hareketli bir yapınız var. Devamlı aksiyon halinde olmanız, çevrenizdeki kişilerin başını döndürüyor. Bir yere bağlanmaktan hoşlanmıyorsunuz.

                YAY: DÜŞÜNCELERİNİZİ sergilerken, sınır tanımıyorsunuz. Sevgide tutucu yönlerinizi göstermek yerine, partnerinizin gözüne girmeyi başarmalısınız. Gerçekçi olmaktan uzaklaşmayı beceremiyorsunuz.

                OĞLAK: ÖZEL duygularınız ön plana çıkarken, engellere tepki oluşturabiliyorsunuz. Hızlı düşüneceğiniz konular gündeme gelecek. Yaşamı sorgulayarak ilerliyor yaşadığınız konularda, başarılı oluyorsunuz.

                KOVA: KENDİNİZİ sorgulayabilir ve olayların nedenini araştırabilirsiniz. Sosyal başarınız yükselirken, güçlü kişilerden önemli destekler alacaksınız. Zekanıza ve yeteneklerinize güvenmeniz başarı getiriyor.

                    BALIK: İŞ problemlerinizle çevrenizin huzurunu bozmak istemiyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek bir sisteme ihtiyacınız var. Bazı işlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi daha güçlü kılacaktır.
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                    Haberler Burçlar 19 Aralık 2021 Pazar - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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