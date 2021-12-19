19 Aralık 2021 Pazar - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Hakları tanzim etmeye soyunan bu Dolunay, Sağlık sektöründeki dönüşüm ilk önce atanmalara ve maaşları yansıyacak. Yeri değişen değişene…
KOÇ: UYGULAMAK istediğiniz halde bazı engellerle karşılaşabileceğiniz bir konuda küçük sorunlar yaşayabilirsiniz. Partnerinizden alacağınız destek, dengelerinizi yeniden kurmanızı sağlayacak.
BOĞA: ÇALIŞMALARINIZDA estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Aşk yaşantınızda bir hareketlenme söz konusu olacak. Kişiselliğinizin olumlu gelişmesini arzuluyorsunuz.