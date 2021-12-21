21 Aralık 2021 Salı - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Bugün en uzun gece yaşanacak! Saat 19:20'den sonra Güneş, Oğlak burcuna taşınacak. Son iki buçuk aydır ekonomi bazlı alınan kararların tam aksi kararlar açıklanabilir.
KOÇ: OTORİTENİZİN sarsılmasına tahammülünüz yok. Eskiye bağlılığınız tartışılmaz.
Duygu derinliğinizi ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.
BOĞA: BUGÜN, yaşlı kişilerin yardımına koşabilirsiniz.
Derin düşüncelerin insanı olmanıza rağmen, fazla sorumluluk aldığınızda her şeye sinirlenebiliyorsunuz. Duygusal sorunlarınızı kafanıza takıyorsunuz.