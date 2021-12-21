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    • 21.12.2021 09:30
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    21 Aralık 2021 Salı - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    21 Aralık 2021 Salı günlük burç yorumları! Bugün en uzun gece yaşanacak! Saat 19:20’den sonra Güneş, Oğlak burcuna taşınacak. 21 Aralık 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 21 Aralık 2021 Salı günlük burç yorumları...

    Bugün en uzun gece yaşanacak!

    Astrogündem: Bugün en uzun gece yaşanacak! Saat 19:20'den sonra Güneş, Oğlak burcuna taşınacak. Son iki buçuk aydır ekonomi bazlı alınan kararların tam aksi kararlar açıklanabilir.

    KOÇ: OTORİTENİZİN sarsılmasına tahammülünüz yok. Eskiye bağlılığınız tartışılmaz.
    Duygu derinliğinizi ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.

    BOĞA: BUGÜN, yaşlı kişilerin yardımına koşabilirsiniz.
    Derin düşüncelerin insanı olmanıza rağmen, fazla sorumluluk aldığınızda her şeye sinirlenebiliyorsunuz. Duygusal sorunlarınızı kafanıza takıyorsunuz.

        İKİZLER: İLİŞKİLERİNİZE kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Özgürlüğünüzü özleseniz de, bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Herkesin sorumluluğunu yüklenerek, içinizde saklamaktan yanasınız.

        YENGEÇ: BİLİNÇALTINIZIN sizi sıkan baskılarından bir an önce uzaklaşmalısınız.
        Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz fakat, kısa vade yerine uzun süreçleri tercih ediyorsunuz.

        ASLAN: BUGÜN maddi konularda karşı tarafın desteğine ihtiyaç duymuyorsunuz.
        Farklı bir yapınız var ve hiçbir zaman ihtiyaçlarınızı başkalarının yanında konu yapmaktan hoşlanmıyorsunuz.

            BAŞAK: SİZE gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyor, fakat tüm bunları yaparken, bazı şeyleri gizleme ihtiyacı içindesiniz.
            Gücünüzü ispat etmek için, başlattığınız mücadeleden, zevk alıyorsunuz.

            TERAZİ: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız ve duygularınızdaki derinliği hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili gizli hesaplarınız olabilir.
            Kimseye güvenmiyorsunuz.

            AKREP: KARŞI tarafı çok çabuk algıladığınız için, partnerinizin duygularını anlatmasına gerek yok. Onun sizden gizlediği olayları çok çabuk çözmeniz, birçok konuda huzursuzluk yaratıyor.

                YAY: MARS sizin burcunuzda ilerliyor.
                Yaşadığınız aşkın rengi ne olursa olsun, içinizde nedenini bilmediğiniz bir boşluk var. Kısa vadeli ilişkilerde aradığınız tatmini bulamıyorsunuz.

                OĞLAK: BAŞLATACAĞINIZ işlerin size sağlayacağı avantajları çok iyi özümlemelisiniz.
                Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olun.

                KOVA: DUYGULAR yine coşkulu. İşinizle ilgili bazı konular yeniden gündeme gelebilir, bu defa eski hatalarınızı tekrarlamamaya çalışmalısınız. Ufkunuz açık. Duygu iniş çıkışları yaşamanız normal.

                    BALIK: YOĞUN bir çalışma temposuna girdiniz.
                    Yaptığınız işin tüm sorumluluğunu yüklenmeniz, bazı kıskançlıkların, ortaya çıkmasına neden oluyor. Sevdiğiniz kişi sizi ikna etmekte zorlanıyor.
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                    Haberler Burçlar 21 Aralık 2021 Salı - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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