18 Aralık 2021 Cumartesi - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Venüs, bugün yavaşlıyor, Plüton ile 6 gün sonra tekrar kavuşacak. Rusya ve Ukrayna arasına kimse giremeyecek. Aynı dili konuşup, aynı tarihi paylaşan iki ülke, birbirleriyle Azak Denizi'nde tekrar karşı karşıya gelecek. Varolmak ne demek? Yok olmamak için direnmek! "Var olmak" kelimesinin karşılığını hepimiz kendi köşemizde veriyoruz. Doğrulara tutunmanın karşılığını da en çok biz biliyoruz.