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    • Burçlar
    • 18.12.2021 08:55
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    • 18.12.2021 08:55
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    18 Aralık 2021 Cumartesi - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    18 Aralık 2021 Cumartesi günlük burç yorumları! Güneş-Plüton etkisi! Mars, yeryüzünde savaşın şekillerini değiştiriyor.18 Aralık 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 18 Aralık 2021 Cumartesi günlük burç yorumları ve Güneş-Plüton etkisi!

    Varolmak ne demek?

    Astrogündem: Venüs, bugün yavaşlıyor, Plüton ile 6 gün sonra tekrar kavuşacak. Rusya ve Ukrayna arasına kimse giremeyecek. Aynı dili konuşup, aynı tarihi paylaşan iki ülke, birbirleriyle Azak Denizi'nde tekrar karşı karşıya gelecek. Varolmak ne demek? Yok olmamak için direnmek! "Var olmak" kelimesinin karşılığını hepimiz kendi köşemizde veriyoruz. Doğrulara tutunmanın karşılığını da en çok biz biliyoruz.

    KOÇ: GÜÇLÜ bir şekilde ele alacağınız konuların küçük detayları canınızı sıkmasın. Olayların ayrıntıları üzerinde dururken, yapacağınız ön çalışmalar için belli bir strateji uygulamalısınız.



    BOĞA: BUGÜN, duygusal anlamda kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Yaşamınızla ilgili yenilikler sizi bekliyor. Yaşamınızı yönlendirme konusunda herkesten çok başarılı adımlar atıyorsunuz.



        İKİZLER: KENDİ düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bilinçaltınız oldukça yoğun ve iç sesinizi dinlemek için zamana ihtiyacınız var. Acele etmemeli ve olayları sıra ile çözümlemelisiniz.



        YENGEÇ: KENDİNİZİ haklı çıkarmak adına bir çok neden buluyorsunuz. Bugün, çevrenizden etkileneceksiniz. Aile içinde farklı bir konumda olduğunuzu hissetmek için, hiç bir fırsatı kaçırmıyorsunuz.



        ASLAN: MADDİ konularda alacağınız desteğin büyük bir kısmını ilişkilerinizde yarattığınız başarılara borçlusunuz. Ben merkezci kişiliğinizin altında yatan yardım sever yapınızı kimse inkar etmiyor.



            BAŞAK: ÖZGÜRLÜK duyguları içinde hareket etmek isteyecek ve karşılaştığınız engeller karşısında sinirli tavırlar içinde olacaksınız. Duygusal yaşantınızda karşı tarafın sizi anlamasını beklememelisiniz.



            TERAZİ: SOSYAL aktivitelerle ilgili başarınızın tartışılmayacağı bir gerçek. Bir çok arkadaşınızın katkılarıyla kendiniz farklı bir çalışma ortamı içinde bulabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeyi unuttunuz.

            AKREP: BUGÜN, bilinçaltı öfkelerinizi denetim altında tutmak zorundasınız. Enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize yansıtacak olumlu çalışmalar içindesiniz. Başarıyı mıknatıs gibi çeken bir yönünüz var.

                YAY: BUGÜN, maddi konulardaki beklentilerinizi kişisel çabalarınızla birleştirmek isteyebilirsiniz. Yaratıcı yönünüzü istediğiniz zaman kullanıyorsunuz. Farklı taraflarınızı ortaya çıkarmak istemiyorsunuz.



                OĞLAK: AİLENİZİN bazı sorunları ile ilgileneceğiniz bir gün içindesiniz. Sevdiklerinizin desteğini kendi üzerinizde hissettiğiniz zaman, başarınızın temposu için, gerekli olan ortamı sağlıyorsunuz.

                KOVA: YANINIZDA çalışan kişilere soğuk davranışlar içinde olacaksınız. Çevrenizde yanlış anlaşılmak istemiyorsanız, duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşmaya çalışın. İçe kapanık davranışlar size yakışmıyor.



                    BALIK: PARTERİNİZLE olan ilişkinizde karşıt düşünceler içinde olmanızı ve zarar görebileceğiniz ortamlardan çabuk uzaklaşmayı bilen sezgisel yapınızı istediğiniz gibi ortaya koyabilirsiniz.
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                    Haberler Burçlar 18 Aralık 2021 Cumartesi - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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