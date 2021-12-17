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    • 17.12.2021 08:51
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    17 Aralık 2021 Cuma - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    17 Aralık 2021 Cuma günlük burç yorumları! Güneş-Plüton etkisi! Mars, yeryüzünde savaşın şekillerini değiştiriyor.17 Aralık 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 17 Aralık 2021 Cuma günlük burç yorumları ve Güneş-Plüton etkisi!

    Güneş-Plüton etkisi!

    Astrogündem: Güneş-Plüton etkisi! Taliban'ın yaptığı çağrılara, bölgeye yayılan halkının kulak tıkayacağını şahit olacağız. Mars, yeryüzünde savaşın şekillerini değiştirirken, Taliban'ın reform yapma yolunda zorluklarla karşılaştığını dünya şimdi öğrenecek.

    KOÇ: HER olayın arkasında farklı bir yorum aramanız, konulara değişik bir düşünce tarzıyla yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza, kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz. İstediğiniz başarıyı sağlıyorsunuz.

    BOĞA: ÖZGÜRLÜK duygularınızın belirgin olmasına rağmen, alışkanlıklarınızdan da vazgeçemiyorsunuz. Bugün güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla birlikte, organize çalışmalar içinde bulunacaksınız.

        İKİZLER: KARİYERİNİZLE ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün.. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.

        YENGEÇ: KAYGILARI bir kenara bırakmalısınız.
        Sorumluluklarınızın bilincindesiniz. Gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız.

        ASLAN: DÜŞÜNCELERİNİZİ gizleme gereği içindesiniz. Olaylara sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız.

            BAŞAK: DUYGUSAL ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alacak ve kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni keşifler yapabilirsiniz.

            TERAZİ: BİRLİKTE çalıştığınız insanlara vereceğiniz şansla gücünüzü arttıracaksınız.
            İlgi alanınızın artmasıyla değişik iş profilleri karşınıza çıkacaktır. Gelecek için, mantıklı adımlar atmalısınız.

            AKREP: KARŞI cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran çalışmalar içine gerecek ve performans yakalayacaksınız. Karşıt görüşteki insanları ikna etmeniz kolay olacaktır.

                YAY: YETENEKLERİNİZİN anlaşılması için, yakın çevrenizdekileri hoşnut etmelisiniz.
                Karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız.

                OĞLAK: YAŞAMINIZA geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında sabırlı olmalı, karşınızdaki kişilerin fikirlerine saygı göstermelisiniz. Partnerinizden beklediğiniz duygusal destek gelecektir.

                KOVA: ARKADAŞLARINIZLA ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz. Çevrenize şüpheli yaklaşmanız mümkün.

                    BALIK: SEZGİLERİNİZ oldukça yüksek.
                    Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Kazançlarınızla ilgili, sınırlarınızı genişletmek isteyişinizi, çevresel koşullarınızla değerlendirmelisiniz.
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                    Haberler Burçlar 17 Aralık 2021 Cuma - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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