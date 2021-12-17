17 Aralık 2021 Cuma - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Plüton etkisi! Taliban'ın yaptığı çağrılara, bölgeye yayılan halkının kulak tıkayacağını şahit olacağız. Mars, yeryüzünde savaşın şekillerini değiştirirken, Taliban'ın reform yapma yolunda zorluklarla karşılaştığını dünya şimdi öğrenecek.
KOÇ: HER olayın arkasında farklı bir yorum aramanız, konulara değişik bir düşünce tarzıyla yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza, kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz. İstediğiniz başarıyı sağlıyorsunuz.
BOĞA: ÖZGÜRLÜK duygularınızın belirgin olmasına rağmen, alışkanlıklarınızdan da vazgeçemiyorsunuz. Bugün güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla birlikte, organize çalışmalar içinde bulunacaksınız.