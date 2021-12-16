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    • Burçlar
    • 16.12.2021 08:50
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    • 16.12.2021 08:53
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    16 Aralık 2021 Perşembe - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    16 Aralık 2021 Perşembe günlük burç yorumları! Mars-Ay Düğümü karşıtlığının burçlara etkileri... Bir gecede buluşan liderlere tanıklık edeceğiz.16 Aralık 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 16 Aralık 2021 Perşembe günlük burç yorumları...

    Mars-Ay düğümü karşıtlığının burçlar üzerindeki etkileri

    Astrogündem: Türkiye'nin Libya ile olan diplomasisi İngiltere'nin derdi olmaktan öteye gidecek. Bir gecede buluşan liderlere tanıklık edeceğiz.

    KOÇ: AİLENİZLE ilgili olayların gündem kazanmasıyla, sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak olmanız sizi sıkacak. Çalışmalarınızı dengeleyecek yeni düşünceler içindesiniz.

    BOĞA: YAKIN ilişkilerinizde mesafeyi koruma taraftarısınız. Maddi konularla ilgili geniş bir araştırma yapabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz.

        İKİZLER: BUGÜN, her türlü şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemeli ve cesur olmalısınız.

        YENGEÇ: DUYGUSAL konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olmasına rağmen, konu mantık olduğu zaman, kafanız oldukça işlek çalışıyor. Dostlarınızın desteğinin önemli olduğunu farkındasınız.

        ASLAN: TAKINTILARINIZIN sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.

            BAŞAK: KENDİ haklarınızı savunmanız size hiçbir şey kazandırmaz. Sürekli haklı çıkmaya çalışmakla haklı olunmayacağını biliyorsunuz. İnatçı yapınız yüzünden çok ısrarcısınız. Sağlığınızı ihmal etmeyin.

            TERAZİ: İŞ yaşantınızda, enerjinizi doğru kullanabileceğiniz bir günü yaşıyor, çevrenizi duygusal bir şekilde algılıyorsunuz. Hisleriniz mükemmel. Duygularınızı karşı tarafa hissettirmeyi başarmalısınız.

            AKREP: YENİ iş atılımlarınız için uygun bir dönem değil. Sabırlı olmalı ve geleceğe umutla bakmalısınız. Duygularınızda dengesiz davranışlardan ve abartılardan vazgeçmelisiniz. Ufkunuz açık.

                YAY: YAPACAĞINIZ tüm işlerde, kendinize geniş süreler tanıyorsunuz. Akılcı yaklaşımlarınız bir çok kişiye ters gelebilir. Olaylara farklı mantıkla yaklaştığınız için, anlaşılmıyorsunuz.

                OĞLAK: SOSYAL ilişkilerinizde duygusal ihtiyaçlarınızı, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.

                KOVA: SABIRLI görünen yapınızı, ani hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz.
                Ilımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, küçük duygusal bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor.

                    BALIK: ENTELEKTÜEL konularda kendinizi son derece başarılı hissediyorsunuz. Çevrenizde özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.
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                    Haberler Burçlar 16 Aralık 2021 Perşembe - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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