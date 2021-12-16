16 Aralık 2021 Perşembe - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Türkiye'nin Libya ile olan diplomasisi İngiltere'nin derdi olmaktan öteye gidecek. Bir gecede buluşan liderlere tanıklık edeceğiz.
KOÇ: AİLENİZLE ilgili olayların gündem kazanmasıyla, sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak olmanız sizi sıkacak. Çalışmalarınızı dengeleyecek yeni düşünceler içindesiniz.
BOĞA: YAKIN ilişkilerinizde mesafeyi koruma taraftarısınız. Maddi konularla ilgili geniş bir araştırma yapabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz.