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    • 15.12.2021 08:55
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    15 Aralık 2021 Çarşamba - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    15 Aralık 2021 Çarşamba günlük burç yorumları! Mars-Ay Düğümü karşıtlığı, borç yiğidin kamçısıdır sözünü yanlış anlayan şirketlere pabucunu ters giydirecek.15 Aralık 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 15 Aralık 2021 Çarşamba günlük burç yorumları...

    Mars-Ay Düğümü karşıtlığının burçlara etkileri

    Astrogündem: Mars-Ay Düğümü karşıtlığı, borç yiğidin kamçısıdır sözünü yanlış anlayan şirketlere pabucunu ters giydirecek. İflas haberlerinin arttığı Terazi burcu Çin'de iflas mangasına katılan şirketlerin sayısı dudak uçuklatacak. Ekonomi savaşları ticaretin yönünü değiştirecek.

    KOÇ: ENTELEKTÜEL oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.
    Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuz olmamalısınız.

    BOĞA: POTANSİYELİNİZ yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Bugün maddi konularla ilgili güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

        İKİZLER: BUGÜN, enerjiniz düşük. Yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanıza gerek yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız sizi olumsuz etkiliyor.

        YENGEÇ: BUGÜN, değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınız ön planda. Fırsatları hızlıca değerlendirmelisiniz.
        Konuşmalarınızla çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.

        ASLAN: DUYGUSAL, romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz.

            BAŞAK: BUGÜN, yollarla ilgili bazı gelişmeler olacak. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz.
            İsteklerinizde artışlar var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacak, duygusal coşkular yaşayacaksınız.

            TERAZİ: YÜKSEK ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çaba karşılık görüyor.
            Bugün ince hesaplar içindesiniz. Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz.

            AKREP: YAPTIĞINIZ çalışmaların ilgi görmesi motivasyonunuzu artırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Bugün, oldukça hareketlisiniz. Çevrenizde birçok zincirleme işin üstesinden gelebileceksiniz.

                YAY: DUYGULARINIZ oldukça yoğun. Çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalar olabilir. Her zamanki çözümcü yapınız sayesinde, bazı olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız.

                OĞLAK: İNATÇI yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Eğer kalbiniz boş ise, çevrenizde ilginizi çekecek biriyle tanışabilirsiniz. Bugün iletişiminizde mükemmel bir gelişme izlenecek.

                KOVA: BUGÜN partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunlar yaratacak. İnatçı ve kendi düşüncelerinize fazla değer veriyor olmanız yüzünden olayları fazla abartmaya başladınız.

                    BALIK: ARKADAŞLARINIZLA aranızda duygusal bağlarınız güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gündesiniz ve isteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Karşıt fikirde olanlarla problem çıkabilir.
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                    Haberler Burçlar 15 Aralık 2021 Çarşamba - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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