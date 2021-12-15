15 Aralık 2021 Çarşamba - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Mars-Ay Düğümü karşıtlığı, borç yiğidin kamçısıdır sözünü yanlış anlayan şirketlere pabucunu ters giydirecek. İflas haberlerinin arttığı Terazi burcu Çin'de iflas mangasına katılan şirketlerin sayısı dudak uçuklatacak. Ekonomi savaşları ticaretin yönünü değiştirecek.
KOÇ: ENTELEKTÜEL oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.
Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuz olmamalısınız.
BOĞA: POTANSİYELİNİZ yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Bugün maddi konularla ilgili güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.