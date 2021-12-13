13 Aralık 2021 Pazartesi - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Savaş gezegeni Mars, alan değiştiriyor. Pandemi sarmalının etkilerine dem vuruyor. Öksüren Dünyaya eşlik eden aktör ekonominin ta kendisi olacak. 1 Haziran 1998 Kuruluşlu Mars'ı İkizler olan Avrupa Merkez Bankası, iyilik melekliğine soyunacak.
21 Mart - 19 Nisan
Koç
BAŞKALARININ fikirlerine ilgi göstereceğiniz ve olayları kendi tarzınıza göre yorumlayacağınız bir gün. Motivasyon gücünüzü arttıran en önemli etkenin grup çalışmaları olduğunu biliyorsunuz.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
PAYLAŞIM isteğinizin yoğun olduğu bir gün. Toplumsal duyarlılığınız ön plana çıkarken, sosyal yaşamda da yerinizi sağlamlaştırıyor. Aşkta yeni başlangıçlar var. İşinizde denge savaşları verebilirsiniz.