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    • Burçlar
    • 13.12.2021 08:48
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    • 13.12.2021 08:52
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    13 Aralık 2021 Pazartesi - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    13 Aralık 2021 Pazartesi günlük burç yorumları! Savaş gezegeni Mars, alan değiştiriyor. Pandemi sarmalının etkilerine dem vuruyor. Öksüren Dünyaya eşlik eden aktör ekonominin ta kendisi olacak. 13 Aralık 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 13 Aralık 2021 Pazartesi günlük burç yorumları...

    13 Aralık 2021 Pazartesi - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    Astrogündem: Savaş gezegeni Mars, alan değiştiriyor. Pandemi sarmalının etkilerine dem vuruyor. Öksüren Dünyaya eşlik eden aktör ekonominin ta kendisi olacak. 1 Haziran 1998 Kuruluşlu Mars'ı İkizler olan Avrupa Merkez Bankası, iyilik melekliğine soyunacak.

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    BAŞKALARININ fikirlerine ilgi göstereceğiniz ve olayları kendi tarzınıza göre yorumlayacağınız bir gün. Motivasyon gücünüzü arttıran en önemli etkenin grup çalışmaları olduğunu biliyorsunuz.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    PAYLAŞIM isteğinizin yoğun olduğu bir gün. Toplumsal duyarlılığınız ön plana çıkarken, sosyal yaşamda da yerinizi sağlamlaştırıyor. Aşkta yeni başlangıçlar var. İşinizde denge savaşları verebilirsiniz.

        21 Mayıs - 21 Haziran

        İkizler

        YAŞADIĞINIZ huzursuzluklar, canınızın sıkılmasına neden oluyor. Sorumluluk duygusundan bunalabilirsiniz. Kişisel duygularınızı sorguladığınız bir gün. Küçük hesaplaşmalarınızı bir an önce yapmalısınız.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        MESLEKİ gezegeniniz Mars, kariyer evinizde tur atıyor. İlişkilerinizde güçlü bir aksiyon var. Birlikte iş yaptığınız kişilerle, paylaşım konusunda sorun yaşayabilirsiniz. Bugün sinirlerinize hakim olmalısınız.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        PAYLAŞIMLARINIZIN gündeme gelmesiyle, ilginizi ilişkilerinize yönelteceksiniz. Arkadaşlıklar ve sosyal yaşam önem kazanacak. Fikirlerinizi yaşama geçirmek istiyorsanız, ani kararlar almamalısınız.

            23 Ağustos - 22 Eylül

            Başak

            UZUN süredir olmasını istediğinizi kişisel arzularınıza kavuşmanıza az kaldı. Çevrenizle bazı küçük çatışmalar yaşasanız bile, isteklerinizi yaşama geçirecek gerekli iş birliğini sağlayabileceksiniz.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            ADALETLİ ve savunmacı yönünüz ortaya çıkıyor. Bugün aşk konusunda önemli düşünceler içindesiniz. Birlikte olduğunuz kişinin davranış biçimi, sizi olumlu motive ediyor.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            URANÜS'TEN güçlü etkileşimler alıyorsunuz. Karşı cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran sosyal çalışmalar içine gerecek ve başarıyı yakalayacaksınız.

                22 Kasım - 21 Aralık

                Yay

                GİZLİ arzularınızın sizi yanıltmasına izin vermemelisiniz. Sınırlı koşullarınızdan oldukça sıkılıyorsunuz. Dengelerinizi korumak adına, alışık olduğunuzdan daha fazla bir gayret içinde çalışacaksınız.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                BURCUNUZDA ilerleyen Plüton'dan olumlu etki alıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle, güç birliği içinde olacaksınız. Enerjinizi ortak görüşlerinizle birleştirebileceğiniz dostlarınızla bir araya geleceksiniz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                BUGÜN, hislerinizi gizlemek isteyeceksiniz. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Her şeye rağmen, enerjinizi istediğiniz gibi kullanıp güzelliklere önem vereceksiniz.

                    19 Şubat - 20 Mart

                    Balık

                    SATÜRN, ruhsal evinizi denetliyor. Taviz vermeyen mizacınızı aile ilişkilerinize de yansıtıyorsunuz. Ay'ın bulunduğu konum, sevdiklerinizin ihtiyaçlarına kendi sınırlarınız içinde yardım etmenizi sağlayacak.
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                    Haberler Burçlar 13 Aralık 2021 Pazartesi - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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