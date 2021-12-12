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    • Burçlar
    • 12.12.2021 08:42
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    • 12.12.2021 08:52
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    12 Aralık 2021 Pazar - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    12 Aralık 2021 Pazar günlük burç yorumları! Güneş-Neptün karesi teknolojideki satranç hamlelerini okumamız için bize ön ayak olacak. 12 Aralık 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 12 Aralık 2021 Pazar günlük burç yorumları...

    Güneş-Neptün karesinin burçlara etkileri

    Astrogündem: Güneş-Neptün karesi teknolojideki satranç hamlelerini okumamız için bize ön ayak olacak. 1938'de kurulan Samsung, ABD'de açacağı çip fabrikası ile pazardaki eski konumuna gelmek isteyecek. "Bugünün patronları yarın işçi mi olacak?" sorusunu soracağımız günlerdeyiz.

    KOÇ: DUYGULARINIZLA iç içe yaşıyorsunuz.
    Gereksiz alınganlıklarınız, size olumsuzluklar yaşatsa da değişemiyorsunuz.
    Aşk; yaşamı hissetmekse, bu duyguyu sizden daha iyi anlayan yoktur.

    BOĞA: KENDİ dediklerinizi yaptığınız için, hatalarınız da kendiniz sahip çıkıyorsunuz.
    Yaşamı coşku içinde yaşayan ender insanlardan biri olmanız, sizi bir çok konuda diğerlerinden farklı kılıyor.

        İKİZLER: ENERJİNİZİ olumlu kullanacağınız bir günde oluşunuz, sizi daha motive ediyor.Güçlü kararlarla kendinizi ispat ediyorsunuz. Her aşk güzeldir. Geçmişinizin eskimesine izin vermiyorsunuz.

        YENGEÇ: AYNI anda bir çok kişiye söz vermeniz yüzünden, zor durumda kalabilirsiniz.
        Her zaman dengelerinizi koruyabilirsiniz.
        Aşkın size gelmesini istemiyor ve kapılarınızı kendinize kapatıyorsunuz.

        ASLAN: KONULARA cesaretle atılmanız çevrenize örnek oluyor. Her konuda sabrınız sayesinde başarılı oluyorsunuz. Olağanüstü aşklardan yanasınız. Yaşantınızın her karesinde, farklı bir şeyler olmalı.

            BAŞAK: FARKLI işleri bir arada yaptığınız zaman mutlu oluyorsunuz. Çevrenize fazlasıyla açıksınız. duygusal yapınızı pek anlayamazlar. Olaylara yaklaşımınız farklı. Kendinizi anlatmayı sevmiyorsunuz.

            TERAZİ: ZORLUKLAR karşısında savaşma gücünüz daha da artıyor. Her konuda özenle sakladığınız gizli yaralarınız var.
            Duygu çatışması yaşadığınız bugün her şey sizin ölçülerinizin dışında gelişiyor.

            AKREP: GÜNDEMİNİZDEKİ olaylar sizin istediğiniz gibi gelişmeyecek. Çünkü fikirleriniz başkalarının düşüncelerine ters geliyor.
            Aşka hep korkuyla yaklaşıyorsunuz. Kaybetme duygusu sizi olumsuz etkiliyor.

                YAY: SADECE kendi duygularınızın onaylandığı bir dünyada yaşamanız, sizi olumsuz etkiliyor. Çevrenizi, isteseniz de şekillendirmeniz mümkün değil. Yeni duygulara yelken açmanızın artık zamanı geldi.

                OĞLAK: ÇEKİCİLİĞİNİZİ karşı cins üzerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu günde, işbirliğine önem vereceksiniz. Maddi konularda şansınızı deneyeceksiniz. Enerjiniz yapacağınız işleri başarmanızı sağlayacak.

                KOVA: DUYGUSAL konularda inatçı davranarak, sevdiğiniz kişi ile aranızda problemlerin oluşmasına neden oluyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle özgürlüğünüz konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz.

                    BALIK: YAŞAM enerjiniz güçlü. Birçok işi bir arada yapmanın keyfini yaşayacaksınız.
                    Yaratıcılık dürtülerinizi istediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Bugün alışverişi yapmaktan büyük bir zevk alacaksınız.
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                    Haberler Burçlar 12 Aralık 2021 Pazar - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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