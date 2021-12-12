12 Aralık 2021 Pazar - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Neptün karesi teknolojideki satranç hamlelerini okumamız için bize ön ayak olacak. 1938'de kurulan Samsung, ABD'de açacağı çip fabrikası ile pazardaki eski konumuna gelmek isteyecek. "Bugünün patronları yarın işçi mi olacak?" sorusunu soracağımız günlerdeyiz.
KOÇ: DUYGULARINIZLA iç içe yaşıyorsunuz.
Gereksiz alınganlıklarınız, size olumsuzluklar yaşatsa da değişemiyorsunuz.
Aşk; yaşamı hissetmekse, bu duyguyu sizden daha iyi anlayan yoktur.
BOĞA: KENDİ dediklerinizi yaptığınız için, hatalarınız da kendiniz sahip çıkıyorsunuz.
Yaşamı coşku içinde yaşayan ender insanlardan biri olmanız, sizi bir çok konuda diğerlerinden farklı kılıyor.