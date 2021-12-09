9 Aralık 2021 Perşembe - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

40 gün sonra Ay düğümleri aks değiştirecek. Bu da 23 Aralık 1913'te Ay Akrep burcundayken kurulan FED'in bir değil birkaç kez faiz oranlarında değişime gittiğini bizlere gösterecek. Küresel piyasaların ön görülemez günleri de kapıda.
KOÇ: Talepleriniz doğrultusunda yaptığınız görüşmede; beklediğiniz konularda gecikmeler olabilir. Fevri davranarak şikayetçi olmayın. Eşinizin güvene dayalı olan isteklerine karşı anlayışlı olun.
BOĞA: İşinizle ilgili isteğinizin dışında gelişen durumlardan hoşlanmıyorsunuz. Çevrenize göre fazla tutucu davranışlar sergiliyorsunuz.
Bugün, organizasyon çalışmalarına ağırlık vermek isteyebilirsiniz.