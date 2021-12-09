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    • Burçlar
    • 09.12.2021 08:44
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    • 09.12.2021 08:47
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    9 Aralık 2021 Perşembe - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    9 Aralık 2021 Perşembe günlük burç yorumları! 40 gün sonra Ay düğümleri aks değiştirecek.Küresel piyasaların ön görülemez günleri de kapıda. 9 Aralık 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 9 Aralık 2021 Perşembe günlük burç yorumları...

    40 gün sonra Ay düğümleri aks değiştirecek!

    40 gün sonra Ay düğümleri aks değiştirecek. Bu da 23 Aralık 1913'te Ay Akrep burcundayken kurulan FED'in bir değil birkaç kez faiz oranlarında değişime gittiğini bizlere gösterecek. Küresel piyasaların ön görülemez günleri de kapıda.

    KOÇ: Talepleriniz doğrultusunda yaptığınız görüşmede; beklediğiniz konularda gecikmeler olabilir. Fevri davranarak şikayetçi olmayın. Eşinizin güvene dayalı olan isteklerine karşı anlayışlı olun.

    BOĞA: İşinizle ilgili isteğinizin dışında gelişen durumlardan hoşlanmıyorsunuz. Çevrenize göre fazla tutucu davranışlar sergiliyorsunuz.
    Bugün, organizasyon çalışmalarına ağırlık vermek isteyebilirsiniz.

        İKİZLER: Sadece kendinizi sorgulamayın. Meselelerinizin temelini incelerken, çevre ile yaşadığınızı unutmayın. Bugün, iletişim konusunda kendinizi doğru bir şekilde dinletmesini iyi biliyorsunuz.

        YENGEÇ: İş arkadaşınıza konuşmalarınızla cesaret verebilirsiniz. Böylece, ortaklaşa performansınızı arttırabilirsiniz. Bugün, ailenizle ilgili sorunlara çok ince detaylarla yaklaşıyor ve başarılı oluyorsunuz.

        ASLAN: Kariyerinde beklenti içinde olanlar, bu amaca yönelik girişimlerden çekinmemelidirler.
        Üst düzeyde olan görev bilinciniz ile başarılı olacaksınız. Detaylar her zaman olabilecek ayrıntılardır.

            BAŞAK: Çevrenizin yaptıkları işlere gizem süsü vermelerinin temelinde, sizi kıskandırmak ve konuya karşı merakınızı yoğunlaştırmak istemeleridir. Partnerinizin gizlediği konuları araştırmak isteyeceksiniz.

            TERAZİ: Acil olan konularda, hızlı konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu sırada verdiğiniz sözlere dikkat etmelisiniz.
            Bugün, bastırdığınız duygularınızın sizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz.

            AKREP: Duygularınızda yanılma payınızın bile olması, sizi çileden çıkarmaya yetiyor.
            Emir verir gibi konuşmalarınız en yakın arkadaşlarınızın bile tepkisini alıyor. Bu konuda çok dikkatli olmalısınız.

                YAY: Üretkenliğinizi vurgulayacak konular üzerinde yoğunlaşmalısınız. İletişimle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Yakın dostlarınızın size tavsiyeleri konusunda fazla tepkili davranabiliyorsunuz.

                OĞLAK: Kendinizi güvensizlik sendromuna sokmayın. Böyle bir durum, sizin işleriniz için en büyük tehlike demektir. Partneriniz zaman zaman sınırları dışına taşarak, duygu dolu konuşmalar yapabilir.

                KOVA: İnsanlar sizin duygusallığınızla ilgili fazla müdahaleci olduklarında, kendinizi geri çekiyorsunuz, savunmaya geçiyorsunuz.
                Hedeflerinizin sınırları içinde kısıtlamaların olmadığını anlatmalısınız.

                    BALIK: İşiniz dışında bazı kurslara gitmeniz; size yeni bilgiler kazandırabileceği gibi, yeni insanlarla bir arada olmanızı sağlayacak.
                    Birçok fırsat sizi zorlayacaktır. Yeni durumlarınıza alışmanız, zaman alabilir.
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                    Haberler Burçlar 9 Aralık 2021 Perşembe - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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