10 Aralık 2021 Cuma - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Satürn 45'liği, ülkemizin dış politikada rotası değişiyor. İsrail'in 24 Mart 1972 doğumlu Mars'ı Boğa olan lideri Naftali Benet'le diplomaside yeni yollar açılırken, yakın ilişkiler içine girmesi gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer alabilir.
KOÇ: GÜN içinde duygusal davranmanıza neden olacak konulardan uzak kalmaya çalışmalısınız. Bugün yaratıcılığınızı ön plana çıkaracak işler peşinde olacaksınız. Öfkenizle başa çıkmayı öğrenmelisiniz.
BOĞA: ÇEVRENİZLE ilgili şartları yeniden düzenlemenin zamanı geldi. İş yaşantınızda değişimler yaşıyorsunuz. Çılgın düşüncelerden vazgeçmeli ve fırsatları doğru kullanmalı kimseye aldırmamalısınız.