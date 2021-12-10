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    10 Aralık 2021 Cuma - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    10 Aralık 2021 Cuma günlük burç yorumları! Merkür-Satürn 45’liği, ülkemizin dış politikada rotası değişiyor. İsrail’in 24 Mart 1972 doğumlu Mars’ı Boğa olan lideri Naftali Benet’le diplomaside yeni yollar açılırken, yakın ilişkiler içine girmesi gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer alabilir. 10 Aralık 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 10 Aralık 2021 Cuma günlük burç yorumları...

    Merkür-Satürn 45’liği, ülkemizin dış politikada rotası değişiyor!

    Astrogündem: Merkür-Satürn 45'liği, ülkemizin dış politikada rotası değişiyor. İsrail'in 24 Mart 1972 doğumlu Mars'ı Boğa olan lideri Naftali Benet'le diplomaside yeni yollar açılırken, yakın ilişkiler içine girmesi gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer alabilir.

    KOÇ: GÜN içinde duygusal davranmanıza neden olacak konulardan uzak kalmaya çalışmalısınız. Bugün yaratıcılığınızı ön plana çıkaracak işler peşinde olacaksınız. Öfkenizle başa çıkmayı öğrenmelisiniz.

    BOĞA: ÇEVRENİZLE ilgili şartları yeniden düzenlemenin zamanı geldi. İş yaşantınızda değişimler yaşıyorsunuz. Çılgın düşüncelerden vazgeçmeli ve fırsatları doğru kullanmalı kimseye aldırmamalısınız.

        İKİZLER: DENGELİ davranmaya çalışırken, maddi konularda yanlışlıklar yapabilirsiniz.
        Hiç kimseye ileri vadeli sözler vermemelisiniz. Finans konuları ile ilgili değişik düşünceleriniz var.

        YENGEÇ: AİLENİZİN her türlü sorununun yüklenmenize karşın, bazen karşılığını alamıyorsunuz. Olağan üstü işler peşinde koşmak istiyorsunuz. Hayallerinizin sizi yönlendirmesine izin verin.

        ASLAN: Bugün, kombinasyon işlerinizi ön plana çıkaracak ve olayları her türlü şekilde irdeleme şansını yakalayacaksınız.
        Durum değerlendirmesi yaparken, mantıksal yönünüz ağır basıyor.

            BAŞAK: BUGÜN hiçbir konuda haksız duruma düşmek istemiyorsunuz. Fakat olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız. Sevdiğiniz kişi ile kişilik çatışmalarından vazgeçmelisiniz.

            TERAZİ: YATIRIM konusunda ilginç fikirler geliştireceksiniz. Sabah saatlerinde düşük olan enerjiniz, günün ilerleyen zamanlarında geçecek. Fakat, çevrenizde gelişen olaylara dikkat etmelisiniz.

            AKREP: İNATÇI yapınızı bilenler, sizi ikna edemiyorlar.
            Çevrenizin desteğini reddediyor, bildiğiniz konulardan şaşmıyorsunuz.
            Yanlış konularda ısrarcı davranmanız yüzünden, hatalara neden olabilirsiniz.

                YAY: BUGÜN kombinasyon işlerinizi ön plana çıkaracak ve olayları her türlü şekilde irdeleme şansını yakalayacaksınız.
                Durum değerlendirmesi yaparken, mantıksal yönünüz ağır basıyor.

                OĞLAK: GÜCÜNÜZÜ arttırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz. Venüs'ün size vereceği olanakları iyi kullanmalısınız.
                Bugün ilgi çekmek için her türlü donanıma sahipsiniz. Potansiyeliniz çok yüksek.

                KOVA: DİPLOMATİK yapınızla çalışma arkadaşlarınızı iyi idare ediyorsunuz. Rekabeti seviyor, zekanızla problemlere ustaca yaklaşıyorsunuz. Ay'ın konumu, dostlarınızla bir arada olmanızı sağlayacak.

                    BALIK: KENDİNİZİ ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Güçten yana oluşunuzu destekleyenler olacaktır. Ruhsal durumunuza dikkat etmelisiniz.
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                    Haberler Burçlar 10 Aralık 2021 Cuma - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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