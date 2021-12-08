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    • Burçlar
    • 08.12.2021 09:40
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    • 08.12.2021 09:40
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    8 Aralık 2021 Çarşamba- Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    8 Aralık 2021 Çarşamba günlük burç yorumları! Merkür-Neptün karesi, Krallıkların üzerindeki Güneş’in batacağını işaret ediyor. 100 yılık planların, kişiler üzerine değil de sistem üzerine kurulu olduğunun hepimiz artık fark edeceğiz. 8 Aralık 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 8 Aralık 2021 Çarşamba günlük burç yorumları...

    Belki bugün edilen bir dua yarın kabul olacaktır

    Astrogündem: Belki bugün edilen bir dua yarın kabul olacaktır. Bu yüzden her zaman umut vardır.Mars-Jüpiter karesi, "Kurucular bile zamanı gelince veda eder." sözünü hatırlatacak. 21 Mart 2006'da Satürn – Aslan döngüsünde kurulan Twitter'ı asıl şimdi büyük günler bekliyor. Verilerimizin nereye satıldığını ilk kurucularından öğreneceğiz.

    KOÇ
    Hayattan keyif almak ve küçük şeylerle mutlu olmak isteyebilir ve bu isteğiniz doğrultusunda oldukça güzel şanslar da yakalayabilirsiniz.



    BOĞA
    Aşk hayatınızda elinizden geleni yaptığınıza inansanız da yapmadığınız şeyler olabilir bu yüzden partnerinizi dinlemenizde fayda var.



        İKİZLER
        Çevrenizde sürekli fikir alışverişi içerisinde olacağınız arkadaşlarınız olduğunu derinden hissetmeniz beraberinde rahatlık ve keyif hissi de getirebilir.



        YENGEÇ
        Bugünlerde duygusal olarak kendinizi iyi hissettiğiniz ve beraberinde etrafınıza da bunu yansıttığınız bir gündesiniz.



        ASLAN
        İlgi alanlarınız genişleyebilir, farklı konularda da kültür sahibi olmak isteyebilirsiniz. Seyahat odaklı planlarınızın geçerliliği kolaylaşabilir.



            BAŞAK
            Kendiniz odaklı bir takım haller size çok iyi gelebilir. Bir kitaba başlamak ya da bakım ürünleri ile zaman geçirmek, kendinize yatırım yapmak için uygun bir gün.



            TERAZİ
            Fedakarlığı bir kenara bırakarak kendi isteklerinizi ve kişisel niyetlerinizi ön plana koymak ve karakteristik davranmak ilişkinize yeni soluk getirebilir.



            AKREP
            Bugünlerde kendinizi sosyal hissettiğiniz ve yalnız kalmak istemeyeceğiniz bir gün içerisinde olabilirsiniz.
            Gerçekçi olmaya çalışın.



                YAY
                Sağlık alanında özellikle kişisel bakım ve kendinizde istediğiniz bir takım değişiklikleri yapmak için uygun bir gün.



                OĞLAK
                Aşk hayatınızda kendinizi net bir şekilde ifade etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz.
                Ütopik hayaller kurmaya meyilli olabilirsiniz ve bazı şeyler havada kalabilir.



                KOVA
                Son zamanlarda aşk hayatınızda motive edici bir tutum sergileyebilir, partnerinize karşı daha sıcak olmayı tercih edebilirsiniz.
                    HDP’li vekilin evinden terörist çıktı!
                    Haberler Burçlar 8 Aralık 2021 Çarşamba- Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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