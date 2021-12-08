8 Aralık 2021 Çarşamba- Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Belki bugün edilen bir dua yarın kabul olacaktır. Bu yüzden her zaman umut vardır.Mars-Jüpiter karesi, "Kurucular bile zamanı gelince veda eder." sözünü hatırlatacak. 21 Mart 2006'da Satürn – Aslan döngüsünde kurulan Twitter'ı asıl şimdi büyük günler bekliyor. Verilerimizin nereye satıldığını ilk kurucularından öğreneceğiz.
KOÇ
Hayattan keyif almak ve küçük şeylerle mutlu olmak isteyebilir ve bu isteğiniz doğrultusunda oldukça güzel şanslar da yakalayabilirsiniz.
BOĞA
Aşk hayatınızda elinizden geleni yaptığınıza inansanız da yapmadığınız şeyler olabilir bu yüzden partnerinizi dinlemenizde fayda var.