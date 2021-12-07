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    • 07.12.2021 08:50
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    7 Aralık 2021 Salı - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    7 Aralık 2021 Salı günlük burç yorumları! Merkür-Neptün karesi, Krallıkların üzerindeki Güneş’in batacağını işaret ediyor. 100 yılık planların, kişiler üzerine değil de sistem üzerine kurulu olduğunun hepimiz artık fark edeceğiz. 7 Aralık 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 7 Aralık 2021 Salı günlük burç yorumları...

    Merkür-Neptün karesi Güneş’in batacağını işaret ediyor

    Astrogündem: Merkür-Neptün karesi, Krallıkların üzerindeki Güneş'in batacağını işaret ediyor. 100 yılık planların, kişiler üzerine değil de sistem üzerine kurulu olduğunun hepimiz artık fark edeceğiz.

    KOÇ: BUGÜN çekiciliğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kova'da ilerleyen Ay, sizi son derece ilginç kılarken, karşı cins üzerinde elektriğiniz çok yüksek. İsteklerinizde artış var.

    BOĞA: BÜYÜK rakamlar peşindesiniz fakat beklentileriniz boş değil. Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız.

        İKİZLER: MERKÜR karşıt burcunuzda ilerliyor. Duygusal konulara eğiliminiz artıyor. Partnerinizle iletişim problemler yaşayabilirsiniz. Ondan beklediğiniz bir takım özel davranış biçimleri var.

        YENGEÇ: DUYGUSAL konuların ön plana çıkmasıyla derin düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde büyütüyorsunuz.

        ASLAN: BUGüN Ay, karşıt burcunuz Kova'da ilerlemekte ve özgür düşünceler içinde hareket etmenize neden olmaktadır. Aşk yaşantınızda eğlenceli ve ilgi çekici olaylar gündeme gelecek.

            BAŞAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle duygusal problemler yaşamak istemiyorsanız, iş ilişkilerinize belli bir mesafe getirmek zorundasınız. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız.

            TERAZİ: YAKIN dostlarınızla bir araya geleceksiniz. Derin konuşmalar içinde olacaksınız. Duygularınızda ani gelişmelere hazır olun. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz.

            AKREP: KARŞIT düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor, ısrarcı davranıyorsunuz.

                YAY: ANİ gelişebilecek olaylara karşı hazırlıklı olmalısınız. İşbirlikleri gündeme gelecek. Uzaklara gitme gibi hislere kapılacaksınız. Geçmişte tepki verdiğiniz konulara, artık duyarsız kalacaksınız.

                OĞLAK: YAŞAMA bakış açınız çok farklı ve derin duygular içindesiniz. Maddi kaygılardan uzak yaşamayı yeğleyen bir yapınız olduğunu biliyorsunuz.. Yaşam kalitenizi yükseltmek için çabalıyorsunuz..

                KOVA: AY burcunuzda ilerlerken, ilişkilerinizde olumlu rol oynuyor. Yaratıcı yönlerinizi tarzınıza uygun kişilerle görüştüğünüzde yakalıyorsunuz. Sanatsal olayların gündem kazanmasıyla yaşamınız renkleniyor.

                    BALIK: SİSTEMLİ olduğunuzda kendinizi rahat hissediyorsunuz. Mars'ın açısı enerjinizi olumlu destekliyor. Girişimci yönlerinizi dikkatli bir şekilde kullanmalı ve ön plana çıkarmaktan vazgeçmelisiniz.
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                    Haberler Burçlar 7 Aralık 2021 Salı - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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