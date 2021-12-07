7 Aralık 2021 Salı - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Neptün karesi, Krallıkların üzerindeki Güneş'in batacağını işaret ediyor. 100 yılık planların, kişiler üzerine değil de sistem üzerine kurulu olduğunun hepimiz artık fark edeceğiz.
KOÇ: BUGÜN çekiciliğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kova'da ilerleyen Ay, sizi son derece ilginç kılarken, karşı cins üzerinde elektriğiniz çok yüksek. İsteklerinizde artış var.
BOĞA: BÜYÜK rakamlar peşindesiniz fakat beklentileriniz boş değil. Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız.