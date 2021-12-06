6 Aralık 2021 Pazartesi - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Mars-Plüton 60'lığı, vicdan azabı çekmek için çok geç dedirtecek. Birçok ülkenin sınırlarına silah yığmaktan öteye gidip, asker yığdığını da izleyeceğiz. Soğuk Savaşı Rusya ve Ukrayna domine edecek.
Koç
İLİŞKİLERİNİZE kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Özgürlüğünüzü özleseniz de, bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Herkesin sorumluluğunu yüklenerek, isteklerinizi saklıyorsunuz.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
PARA kazanmayı seviyorsunuz. Size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyor, fakat tüm bunları yaparken, bazı şeyleri gizleme ihtiyacı içindesiniz. İsteklerinizin ilgi görmesi hoşunuza gidiyor.