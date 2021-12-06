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    • Burçlar
    • 06.12.2021 08:37
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    • 06.12.2021 08:44
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    6 Aralık 2021 Pazartesi - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    6 Aralık 2021 Pazartesi günlük burç yorumları! Mars-Plüton 60’lığı, vicdan azabı çekmek için çok geç dedirtecek. Aşk, iş, para konusunda muzdarip olan burçlar hangileri? 6 Aralık 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 6 Aralık 2021 Pazartesi günlük burç yorumları...

    Mars-Plüton 60’lığı vicdan azabı çekmek için çok geç dedirtecek!

    Astrogündem: Mars-Plüton 60'lığı, vicdan azabı çekmek için çok geç dedirtecek. Birçok ülkenin sınırlarına silah yığmaktan öteye gidip, asker yığdığını da izleyeceğiz. Soğuk Savaşı Rusya ve Ukrayna domine edecek.

    Koç

    İLİŞKİLERİNİZE kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Özgürlüğünüzü özleseniz de, bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Herkesin sorumluluğunu yüklenerek, isteklerinizi saklıyorsunuz.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    PARA kazanmayı seviyorsunuz. Size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyor, fakat tüm bunları yaparken, bazı şeyleri gizleme ihtiyacı içindesiniz. İsteklerinizin ilgi görmesi hoşunuza gidiyor.

        21 Mayıs - 21 Haziran

        İkizler

        GÜCÜNÜZÜN farkındasınız ve duygularınızdaki derinliği kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili gizli hesaplarınız olabilir. Yatırımlarınız konusunda hiç kimseye güvenmiyorsunuz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        ÇEVRENİZDE otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok. Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        PARA kazanma konusunda kişisel çabalarınızın önemi çok büyük. Ani gelişen şartlara karşı fırsatçı davranmaktan hoşlanmıyorsunuz. Aşk konusunda, kimseye ödün vermeden yaşıyorsunuz.

            23 Ağustos - 22 Eylül

            Başak

            İŞİNİZLE ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz. Bugün, iddialı ve ben merkezci davranmakla bir çok başarıyı kucaklayabilirsiniz. Sistemli yapınızı zorlayan sorunlu kişilerden hoşlanmıyorsunuz.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            SABIRLI yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar içindesiniz. Detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Henüz kendinizin de somutlaştıramadığı başka işlere yönelmek var.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            MADDİ konularda açılmaktan ve genişlemekten yanasınız. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak, kısa sürede istekleriniz gerçekleştireceksiniz. Bazı gecikmeler yaşayabilirsiniz.

                22 Kasım - 21 Aralık

                Yay

                MADDİ konularda karşı tarafın desteğine ihtiyaç duymuyor ve her şeyi kendiniz halletmek istiyorsunuz. Gururlu bir yapınız var, ihtiyaçlarınızı başkalarının yanında konu yapmaktan hoşlanmıyorsunuz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                BİLİNÇALTINIZIN sizi sıkan baskılarından bir an önce uzaklaşmalısınız. Bugün, ruhsal anlamda sezgileriniz çok yüksek. Doğuştan karamsar yapınızı biraz olsun esnetmeye çalışmıyorsunuz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                KENDİNİZ her zamankinden farklı hissediyorsunuz. Ayaklarınız bulunduğunuz ortamdan uzaklaşamazken, hala kendinizi bir yerlere ait gibi hissetmeniz, sizin hatanız. Dinginlik savaşları veriyorsunuz.

                    19 Şubat - 20 Mart

                    Balık

                    ÇALIŞMA yaşantınızda hassas ve alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Birlikte çalıştığınız kişilerin size verecekleri enerji çok önemli olacak. Sessiz kalmakla sorunları biriktiriyor olmanız sizi sıkacak.
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                    Haberler Burçlar 6 Aralık 2021 Pazartesi - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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