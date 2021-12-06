6 Aralık 2021 Pazartesi - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Mars-Plüton 60'lığı, vicdan azabı çekmek için çok geç dedirtecek. Birçok ülkenin sınırlarına silah yığmaktan öteye gidip, asker yığdığını da izleyeceğiz. Soğuk Savaşı Rusya ve Ukrayna domine edecek.