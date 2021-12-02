2 Aralık 2021 Perşembe - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Plüton gerginliği, lojistik ve tedarik zincirinin daha çok gündeme geldiği bugünlerde, önemli limanların el değiştireceğini duyabiliriz. Birbirinden farklı start-up projeler taşımacılık ağına yeni bir bakış açısı katacak. Liman şehirlerimizin sayısı artıyor.
KOÇ: DUYGULAR yine coşkulu. İşinizle ilgili bazı konular yeniden gündeme gelebilir, bu defa eski hatalarınızı tekrarlamamaya çalışmalısınız. Ufkunuz açık. Duygu iniş çıkışları yaşamanız normal.
BOĞA: YOĞUN bir çalışma temposuna girdiniz. Yaptığınız işin tüm sorumluluğunu yüklenmeniz, bazı kıskançlıkların, ortaya çıkmasına neden oluyor. Aşkta fazla inatçı bir yapınız var.