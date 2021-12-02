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    • Burçlar
    • 02.12.2021 08:43
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    • 02.12.2021 08:50
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    2 Aralık 2021 Perşembe - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    2 Aralık 2021 Perşembe günlük burç yorumları! Güneş-Plüton gerginliği, lojistik ve tedarik zincirinin daha çok gündeme geldiği bugünlerde, önemli limanların el değiştireceğini duyabiliriz. Birbirinden farklı start-up projeler taşımacılık ağına yeni bir bakış açısı katacak. Aşk, iş, para konusunda muzdarip olan burçlar hangileri? 2 Aralık 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 2 Aralık 2021 Perşembe günlük burç yorumları...

    Güneş-Plüton gerginliği! Kendinizi haklı görmek için...

    Astrogündem: Güneş-Plüton gerginliği, lojistik ve tedarik zincirinin daha çok gündeme geldiği bugünlerde, önemli limanların el değiştireceğini duyabiliriz. Birbirinden farklı start-up projeler taşımacılık ağına yeni bir bakış açısı katacak. Liman şehirlerimizin sayısı artıyor.

    KOÇ: DUYGULAR yine coşkulu. İşinizle ilgili bazı konular yeniden gündeme gelebilir, bu defa eski hatalarınızı tekrarlamamaya çalışmalısınız. Ufkunuz açık. Duygu iniş çıkışları yaşamanız normal.

    BOĞA: YOĞUN bir çalışma temposuna girdiniz. Yaptığınız işin tüm sorumluluğunu yüklenmeniz, bazı kıskançlıkların, ortaya çıkmasına neden oluyor. Aşkta fazla inatçı bir yapınız var.

        İKİZLER: İŞ konusunda taviz vermek istemiyorsunuz. Karşıt merkür gezegeninin etkisiyle, işinizde ısrarcı ve kararlısınız. Bu nedenle sonuç lehinize gelişiyor. Yaşam kelebeği olmak size çok yakışıyor.

        YENGEÇ: SABIR gerektiren tüm işler gelip sizi buluyor. Uzun vadelerde yapılan çalışmalarda başarı gösteriyorsunuz. Bu yüzde çevreniz size güveniyor. Sevdiğine sizin kadar özen gösteren çok azdır.

        ASLAN: GÜÇLÜ hafızanız, her konuda size yardımcı. Size yapılan haksızlıkları unutmayışınız, iş yaşamınızı zorluyor. Aslında haklısınız. Siz görkemli duyguların insanı olmaya devam edin.

            BAŞAK: İŞ yaşantınızda yaşadığınız olaylar sizi yeniden motive etti. Yeniliklere kapalısınız. Çevreniz sizi ikna etmek zorunda kalabilirler. Kargaşadan nefret ettiğiniz halde, olaylar gelip sizi buluyor.

            TERAZİ: İŞ yaşantınızda değişen tablolar sizi de etkilemeye devam ediyor. Şartlarınızı yeniden yapılandırıyorsunuz. Düzenli ilişkileri sevdiğiniz halde, fazla üzerinize düşülmesinden hiç hoşlanmıyorsunuz.

            AKREP: İŞ motivasyonunuzun, olumlu günlerinden biri. Düşünüyor, hayal ediyor ve yaşama hızlı bir şekilde geçiriyorsunuz. Kıskançlığa hedefsiniz. Aşırı duygusal ve kıskanç günlerinizden biri.

                YAY: İŞKOLİK bir yapınız var. Boş kalmaya tahammülünüz yok. Yeni keşifler peşindesiniz. Aşk yaşantınızda aklınızı kurcalayan sorularla bocalamak yerine, kesin çözüm bulmayı deneyin.

                OĞLAK: ÇEVRENİZİN kalabalık olmasına rağmen kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Sorunlarınızı çevrenizle paylaşamamak canınızı sıkıyor. Bugün aşkla aranız iyi değil. Somurtarak bir yerlere varamazsınız.

                KOVA: KENDİNİZE yeten yoğun çabalarınızın tek şahidi, yine kendiniz olmaktan bıktınız. Oysa takdir edilmeye ne çok ihtiyacınız var. İçinizde sebebini tahmin edemediğiniz öyle çok korkularınız var.

                    BALIK: HEP kendi pencerenizden baktığınız bu yaşamda kayıplarınızın olması doğaldı. Anlaşılma savaşları veriyorsunuz. Aşkı algılama biçiminiz çok farklı. Kendinizi haklı görmek için, aracılara ihtiyacınız yok.
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                    Haberler Burçlar 2 Aralık 2021 Perşembe - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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