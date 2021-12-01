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    • 01.12.2021 08:52
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    1 Aralık 2021 Çarşamba - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    1 Aralık 2021 Çarşamba günlük burç yorumları! Güneş-Satürn iletişimi, yılın son ayının ilk gününde tarihi eserleri, müzeleri ve müzayedeleri daha fazla konuşacağımızı işaret ediyor. Aşk, iş, para konusunda muzdarip olan burçlar hangileri? 1 Aralık 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 1 Aralık 2021 Çarşamba günlük burç yorumları...

    Arzularınıza gem vuramazsınız!

    Astrogündem: Güneş-Satürn iletişimi, yılın son ayının ilk gününde tarihi eserleri, müzeleri ve müzayedeleri daha fazla konuşacağımızı işaret ediyor. Tarihi eser kaçakçılığı farklı bir boyut kazanırken, liman şehirlerimiz dünya medyasında yer alabilir.

    KOÇ: KURUNTULU tavırlarınızla, çevrenizi şaşırtacağınız bir gün içindesiniz. Yanınızdaki kişilere belli etmeseniz bile, onların fikirlerini benimsemiyor ve kendi duygularınızla hareket ediyorsunuz.

    BOĞA: YOĞUN çabalarınızın size sağlayacağı avantajlar konusunda kuruntularınızı yenmelisiniz. Herkesten daha fazla yoruluyorsunuz. Sevdikleriniz sizi anlamalarını bekliyor fakat ifade zorluğu yaşıyorsunuz.

        İKİZLER: PARTNERİNİZİN yardımınıza ihtiyacı olacaktır. Fikirleri ve destekleri ona sağladığınızda, yaşam her anlamda sizi mutlu edecek. Köklerinizi sorgulama konusunda ilginç bir tavır sergiliyorsunuz.

        YENGEÇ: ÇEVRENİZE kızdığınız anda, duygularınızı içinize kilitliyor, kimse ile konuşmak istemiyorsunuz. Her şeyiyle farklı bir gününüz.. Güçlü kararlar verebilecekleri bir dönemdesiniz.

        ASLAN: KİŞİLİĞİNİZLE çevrenizi olumlu bir şekilde etkileyeceksiniz. İş yaşamınızda aksayan durumlar sizi çok fazla ilgilendirmemeli. Sorumluluklarınızı yerine getirmesini biliyorsunuz.

            BAŞAK: ÇEVRENİZİN davranışlarındaki farklılığı hissettiğiniz halde anlamak istemiyorsunuz. Sevdiğiniz kişi bir süredir sizden haber bekliyor. Yoğun iş temponuz sizi yorgun düşürüyor ve olumsuz etkiliyor.

            TERAZİ: DENGELERİNİZDE, aksaklıklar çıktığı zaman, içsel sıkıntınız artıyor. Bir çok sorunu çözmek zorunda kalabilirsiniz. Doğuştan araştırmacı bir ruha sahip oluşunuz, başarınızı olumlu etkiliyor.

            AKREP: ARZULARINIZA gem vuramazsınız.. İsteklerinizi gerçekleştirmelisiniz. Kendinizi sessizce savunan bir yapınız var. Düşündüğünüz şeyleri birlikte çalıştığınız kişiler bile çözemiyor.

                YAY: SON günlerde bazı sorunlarınızı erteleyerek zaman kazanmak istiyorsunuz. Maddi konularla ilgili bazı gizlilik söz konusu olabilir. Özgürlüğünüzü korumak için elinizden geleni yapıyorsunuz.

                OĞLAK: YAŞAM süreci içinde kendinizi ispat etmek istediğiniz konularda, yeni başlangıçlar yapmayı hedefliyorsunuz. Sezgilerinizi doğru kullanmalı ve düşüncelerinizde farklı konularda yoğunlaşmalısınız.

                KOVA: ÇALIŞMA yaşantınızda alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Birlikte çalıştığınız kişilerin size verecekleri enerji çok önemli. Sessiz kalmakla bir çok sorunu biriktiriyor olmanız sizi çok sıkacaktır.

                    BALIK: OLAYLAR gittikçe yön değiştiriyor ve bazı şeyler sizi aşmaya başladı Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalarda sürtüşmeler söz konusu. Organizasyon konularında sorunlar çıkacaktır.
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                    Haberler Burçlar 1 Aralık 2021 Çarşamba - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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