1 Aralık 2021 Çarşamba - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Satürn iletişimi, yılın son ayının ilk gününde tarihi eserleri, müzeleri ve müzayedeleri daha fazla konuşacağımızı işaret ediyor. Tarihi eser kaçakçılığı farklı bir boyut kazanırken, liman şehirlerimiz dünya medyasında yer alabilir.
KOÇ: KURUNTULU tavırlarınızla, çevrenizi şaşırtacağınız bir gün içindesiniz. Yanınızdaki kişilere belli etmeseniz bile, onların fikirlerini benimsemiyor ve kendi duygularınızla hareket ediyorsunuz.
BOĞA: YOĞUN çabalarınızın size sağlayacağı avantajlar konusunda kuruntularınızı yenmelisiniz. Herkesten daha fazla yoruluyorsunuz. Sevdikleriniz sizi anlamalarını bekliyor fakat ifade zorluğu yaşıyorsunuz.