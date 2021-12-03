3 Aralık 2021 Cuma - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Etkileri bir gün önceden hissettiren ateş burcundaki Güneş tutulması; patlamaları ve yangınları tetiklerken havadaki basınç toprağı da hareketlendiriyor.
KOÇ: KENDİNİZİ her zamankinden farklı hissediyorsunuz.
İçinizde özgürlük duyguları ve ayaklarınız bulunduğunuz ortamdan uzaklaşamazken, hala kendinizi bir yerlere ait hissetmeniz sizin hatanız.
BOĞA: ESKİYE ve ailenize bağlılığınız tartışılmaz.
Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, çoğu kez, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.