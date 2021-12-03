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    • Burçlar
    • 03.12.2021 08:43
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    • 03.12.2021 08:47
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    3 Aralık 2021 Cuma - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    3 Aralık 2021 Cuma günlük burç yorumları! Etkileri bir gün önceden hissettiren ateş burcundaki Güneş tutulması; patlamaları ve yangınları tetiklerken havadaki basınç toprağı da hareketlendiriyor. Aşk, iş, para konusunda muzdarip olan burçlar hangileri? 3 Aralık 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 3 Aralık 2021 Cuma günlük burç yorumları...

    Ateş burcundaki Güneş tutulmasının etkilerine dikkat!

    Astrogündem: Etkileri bir gün önceden hissettiren ateş burcundaki Güneş tutulması; patlamaları ve yangınları tetiklerken havadaki basınç toprağı da hareketlendiriyor.

    KOÇ: KENDİNİZİ her zamankinden farklı hissediyorsunuz.
    İçinizde özgürlük duyguları ve ayaklarınız bulunduğunuz ortamdan uzaklaşamazken, hala kendinizi bir yerlere ait hissetmeniz sizin hatanız.

    BOĞA: ESKİYE ve ailenize bağlılığınız tartışılmaz.
    Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, çoğu kez, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.

        İKİZLER: GÜNEŞ, karşıt burcunuzda ilerliyor.
        Yaşadığınız aşkın rengi ne olursa olsun, içinizde nedenini bilmediğiniz bir boşluk var. Kısa vadeli ilişkilerde aradığınız tatmini bulamıyorsunuz.

        YENGEÇ: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ özleseniz de, bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok.
        Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yüklenerek, isteklerinizi içinizde saklamaktan yanasınız.

        ASLAN: BUGÜN, yaşlı kişilerin yardımına koşabilirsiniz.
        Derin düşüncelerin insanı olmanıza rağmen fazla sorumluluk aldığınız zaman sinirlenebiliyorsunuz. Duygusal sorunlarınızı fazla kafanıza takıyorsunuz.

            BAŞAK: MADDİ konularda karşı tarafın desteğine ihtiyaç duymuyor ve her şeyi kendiniz halletmek istiyorsunuz. Hiçbir zaman ihtiyaçlarınızı başkalarının yanında konu yapmaktan hoşlanmıyorsunuz.

            TERAZİ: KARŞI tarafı çok çabuk algıladığınız için, partnerinizin duygularını anlatmasına gerek yok. Onun sizden gizlediği olayları çok çabuk çözmeniz, birçok konuda huzursuzluk yaratıyor.

            AKREP: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız ve duygularınızdaki derinliği hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili gizli hesaplarınız olabilir. Kimseye güvenmiyorsunuz.

                YAY: KARŞI tarafı çok çabuk algıladığınız için, partnerinizin duygularını anlatmasına gerek yok. Onun sizden gizlediği olayları çok çabuk çözmeniz, birçok konuda huzursuzluk yaratıyor.

                OĞLAK: BİLİNÇALTINIZIN sizi sıkan baskılarından bir an önce uzaklaşmalısınız. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz fakat, kısa vade yerine uzun süreçleri tercih ediyorsunuz.

                KOVA: PARA kazanma konusunda kişisel çabalarınızın önemi büyük. Ani gelişen şartlara fırsatçı davranmak istemiyorsunuz.
                Arkadaşlarınızın getireceği teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz.

                    BALIK: MADDİ konularda açılmaktan ve genişlemekten yanasınız. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak, kısa sürede istekleriniz gerçekleştireceksiniz.
                    Bazı gecikmeler yaşayabilirsiniz.
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                    Haberler Burçlar 3 Aralık 2021 Cuma - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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