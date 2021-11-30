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    • Burçlar
    • 30.11.2021 08:47
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    • 30.11.2021 08:52
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    30 Kasım 2021 Salı - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    30 Kasım 2021 Salı günlük burç yorumları! Balık olayları gereğinden fazla irdelememeli Kova ise güven duygusunu hissettirmeli. Aşk, iş, para konusunda muzdarip olan burçlar hangileri? 30 Kasım 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 30 Kasım 2021 Salı günlük burç yorumları...

    Aşırı duygusal ve kıskanç günlerinizden biri!

    Astrogündem: Merkür-Satürn 60'lığı, yatırımlarıyla ivme kazanmaya çalışan şirketleri mercek altına alacak. Ülkemiz, komşusu Azerbaycan ile birlikte 5G teknolojisi için Çin ile yeniden masaya oturacak.

    KOÇ: KENDİNİZE güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız. Ailevi değerlerinizi ortaya çıkaracak ve onlarla birlikte olmak isteyeceksiniz.

    BOĞA: YAPTIĞINIZ görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor ve kendinizi yönlendirme konusunda başarılı davranıyorsunuz.

        İKİZLER: İŞ motivasyonunuzun, olumlu günlerinden biri. Düşünüyor, hayal ediyor ve yaşama hızlı bir şekilde geçiriyorsunuz. Kıskançlığa hedefsiniz. Aşırı duygusal ve kıskanç günlerinizden biri.

        YENGEÇ: BİLDİĞİNİZ konularda konuşmanız gerekirken, olumsuz olaylara yorum getirmek isteyebilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili yapacağınız konuşmalar, yaratıcılığınız konusunda size yeni ufuklar açacak.

        ASLAN: GÜNEŞ Yay'da ilerliyor ve arayışları gündeme getiriyor. Duygusal akıcılığınızın yüksek olduğu bir gün. Yaptığınız çalışmaların sağlayacağı avantajları düşünürseniz, daha da hızlanmalısınız.

            BAŞAK: BUGÜN çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz. Başarı sizin için önemli. Fakat her konuda kendinizi çok fazla yıpratıyorsunuz.

            TERAZİ: AŞK yaşantınızda birçok alternatif sizi bekliyor. Çok amaçlı bir yaşam tarzından hoşlandığınız için, çevrenize farklı gelebilirsiniz. Kısa yolculuklarda karşılaşacağınız kişileri etkileyeceksiniz.

            AKREP: PLÜTON maddi konularda temkinli yapıyor. Neptün Balık burcunda geri giderken duyguların hafife alınmayacağını bildiğiniz için, tuhaf ilişkilere kalbiniz daima kapalı.

                YAY: DAĞINIK çalışan insanlardan nefret ediyorsunuz. Disiplinli yapınızla her şeye hakim bir tavır içindesiniz. Akşam saatlerine doğru kendinizi mutlu hissettirecek olaylarla karşılaşmanız mümkün.

                OĞLAK: CESUR ve zor işleri yardım almadan başarmak istiyorsunuz. Neptün Balık burcunda geri giderken, çevrenizde kurduğunuz sağlam dostlukların yapıcı etkisini gördükçe daha mutlu olacaksınız.

                KOVA: BUGÜN, arkadaş çevrenizde size yaklaşmak isteyen birçok kişi var. Onların paylaşmak istediği konulara çekimser bakabilirsiniz. Özgürce davrandığınız zaman başarı yüzdeniz artacak.

                    BALIK: DUYGUSAL hayatınızla iş yaşantınızı karıştırmak sizi huzursuz kılıyor. Çekiciliğinizin güçlü olduğu bir gün içindesiniz. Kendinize olan güveninizi çevrenize de yansıtmalısınız.
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                    Haberler Burçlar 30 Kasım 2021 Salı - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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