30 Kasım 2021 Salı - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Satürn 60'lığı, yatırımlarıyla ivme kazanmaya çalışan şirketleri mercek altına alacak. Ülkemiz, komşusu Azerbaycan ile birlikte 5G teknolojisi için Çin ile yeniden masaya oturacak.
KOÇ: KENDİNİZE güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız. Ailevi değerlerinizi ortaya çıkaracak ve onlarla birlikte olmak isteyeceksiniz.
BOĞA: YAPTIĞINIZ görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor ve kendinizi yönlendirme konusunda başarılı davranıyorsunuz.