29 Kasım 2021 Pazartesi - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
İNCE detaylar gerektiren işinizle ilgili önemli bir konuda başarı sizi bekliyor. Partnerinizle aranızı açmak isteyen bazı kişilerin dedikodularına aldırmamanız gerekiyor. Siz keyfinize bakmalısınız.
20 Nisan - 20 Mayıs
GRUP çalışmalarınızda başarılı olabileceğiniz bir gün. İşin yürümesi için gereken bütün alt yapıları hazırlamanız gerekiyor. Bu yüzden birçok kişi sizinle çalışmaktan büyük zevk alıyor.
21 Mayıs - 21 Haziran
SEVDİĞİNİZ insanın size karşı ilgisinin ve anlayışının yoğun olacağı bir gün. Böyle günleri her zaman yaşayamıyorsunuz. Çünkü, onun gelişen olaylarla bozulan sinirleri, ilişkinizi etkiliyor.