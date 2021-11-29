29 Kasım 2021 Pazartesi - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

20 Ocak - 18 Şubat

Kova

AŞK yaşantınızda sorumluluk sahibi olduğunuz için, tutkulu aşklardan uzak kalmaya çalışıyorsunuz. Kendinizi öyle çok disiplin etmişsiniz ki, yaşadığınız şeylere bir türlü rahat bakamıyorsunuz.

19 Şubat - 20 Mart

Balık

GÜÇLÜ bir adalet duygusuna sahipsiniz. Bugün yine geçmişinizi sorgulayarak, huzursuz olabilirsiniz. Buna tek neden; hatalarınızı abartmanızdır. Parasal olarak rahat bir dönemdesiniz.