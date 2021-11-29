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    • Burçlar
    • 29.11.2021 08:41
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    • 29.11.2021 08:47
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    29 Kasım 2021 Pazartesi - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    29 Kasım 2021 Pazartesi günlük burç yorumları! Balık olayları gereğinden fazla irdelememeli Kova ise güven duygusunu hissettirmeli. Aşk, iş, para konusunda muzdarip olan burçlar hangileri? 29 Kasım 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 29 Kasım 2021 Pazartesi günlük burç yorumları...

    Parasal olarak rahat bir dönemdesiniz!

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    İNCE detaylar gerektiren işinizle ilgili önemli bir konuda başarı sizi bekliyor. Partnerinizle aranızı açmak isteyen bazı kişilerin dedikodularına aldırmamanız gerekiyor. Siz keyfinize bakmalısınız.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    GRUP çalışmalarınızda başarılı olabileceğiniz bir gün. İşin yürümesi için gereken bütün alt yapıları hazırlamanız gerekiyor. Bu yüzden birçok kişi sizinle çalışmaktan büyük zevk alıyor.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    SEVDİĞİNİZ insanın size karşı ilgisinin ve anlayışının yoğun olacağı bir gün. Böyle günleri her zaman yaşayamıyorsunuz. Çünkü, onun gelişen olaylarla bozulan sinirleri, ilişkinizi etkiliyor.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        EVİNİZİ ve ailenizi ilgilendiren bir konuda çok meşgul olacaksınız. Sevineceğiniz sonuçlar alacaksınız. Yaptığınız iş anlaşmalarında risk faktörlerini göz önüne alınız. Kayıplar yaşayabilirsiniz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        SİZİ anlık heyecanlara koşturan yeni bir fikir, yeni bir ilgi alanı bulduğunuzda sevdiğinize olan ilginiz de artıyor. Bir olaya motive olabilmeniz için başka bir motivasyona ihtiyaç duyuyorsunuz.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Ailenizle ilgili problemler başınızı ağrıtsa da sorunlarınızın üstesinden gelebileceksiniz. İş yaşantınızda aksayan durumlar motivasyonunuzu artırıyor. Bugün bazı engellerle karşılaşabilirsiniz.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            MADDİ konular kafanızı meşgul ediyor. Özellikle yeni projeleriniz için yeni bir finans kaynağına ihtiyacınız var. Bugün sizi fazla baskıcı davranmakla suçlayabilirler. Özgüveniniz yanlış anlaşılıyor.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            İSTEDİĞİNİZ her şeye kolaylıkla sahip olacağınıza inanlardansınız. Sevgi konusunda da aynı şeyler söz konusu. Son günlerde sevdiğiniz kişinin fikrini almadan kararlar veriyorsunuz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            YAŞAMI dolu, dolu yaşamak isteyen bir yapınız var. İyi yiyeceklere düşkün olmanız, sağlığınızı tehlikeye atıyor. Sağlam bünyenize her zaman güvenmemelisiniz. Akıllı ve uyumlusunuz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                ÇALIŞMAYI çok sevdiğiniz için, kendinize devamlı iş icat ediyorsunuz. Çok açık fikirli olduğunuz söylenemez. Sadece kendi yöntemlerinizi ve doğrularınızı savunuyor olmanız çok ilginç.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                AŞK yaşantınızda sorumluluk sahibi olduğunuz için, tutkulu aşklardan uzak kalmaya çalışıyorsunuz. Kendinizi öyle çok disiplin etmişsiniz ki, yaşadığınız şeylere bir türlü rahat bakamıyorsunuz.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                GÜÇLÜ bir adalet duygusuna sahipsiniz. Bugün yine geçmişinizi sorgulayarak, huzursuz olabilirsiniz. Buna tek neden; hatalarınızı abartmanızdır. Parasal olarak rahat bir dönemdesiniz.
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                Haberler Burçlar 29 Kasım 2021 Pazartesi - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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