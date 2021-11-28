28 Kasım 2021 Pazar - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

TERAZİ

Aile ve çevreniz önemli

Bu hafta yakın ilişkiler, komşular ve iletişim konuları gündeme gelirken aile ve yuva ile ilgili konularla daha fazla ilgili olacaksınız. Enerjinizi ve vaktinizin tümünü yakın dostlarınızla ortak çalışmalar için kullanacaksınız. Ailenizden ve kardeşlerinizin mutlu olaylarına tanık olacak ve onalar için zamanınızı harcayacaksınız.