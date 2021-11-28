28 Kasım 2021 Pazar - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ
Çevrenizi yargılayabilirsiniz
Güneş ve Merkür ruhsal evinizde ilerliyor. Kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler. Arzu ve isteklerinizde yoğunlaşarak, yaşam sürecinizi emin adımlarla şekillendiriyor, sabırla yaklaşıyorsunuz. Yazışmalar ve haberleşme konusunda yaşayacağınız yenilenmelerden karlı çıkacaksınız. Maddi evinizde yoğunluk ve önemli kararlar var.
BOĞA
Planlarınız olumlu yönde
Bu hafta her şeyi yeniden gözden geçirmek için şartlar uygun gelişecek. Finans evinizle ilgili birçok fırsatı yakalayacak ve zekice paranızı değerlendireceksiniz. Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok anlaşmaya imza atacaksınız. Ölçülü konuşmalarınızla dikkat çekmeye başlıyorsunuz.
İKİZLER
Sürprizler sizi bekliyor
Bu hafta sürprizlere hazırlıklı olun. Riskler size yakışıyor ve bu atılımlardan alınızın akıyla sıyrılıyorsunuz. Yaşantınızla ilgili sağlam kararlar alacaksınız. Kendinizi denetleme gereği duyacaksınız. Karşıt evinizde Güneş ilerliyor. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir hafta içindesiniz. Bazı konularda zamana ihtiyacınız olacaktır.