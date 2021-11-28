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    • Burçlar
    • 28.11.2021 08:39
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    • 28.11.2021 08:47
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    28 Kasım 2021 Pazar - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    28 Kasım 2021 Pazar günlük burç yorumları! Balık olayları gereğinden fazla irdelememeli Kova ise güven duygusunu hissettirmeli. Aşk, iş, para konusunda muzdarip olan burçlar hangileri? 28 Kasım 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? Güne başlamadan önce burcunuzu okuyarak sizi nelerin beklediğini, bir işe adım atmadan önce ne yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Nasıl mı? Astrolog Binnur Sormageç bugünkü burçlarınızı yorumladı. İşte 28 Kasım 2021 Pazar günlük burç yorumları...

    Duygusal buluşmalara hazırlanın!

    KOÇ
    Çevrenizi yargılayabilirsiniz
    Güneş ve Merkür ruhsal evinizde ilerliyor. Kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler. Arzu ve isteklerinizde yoğunlaşarak, yaşam sürecinizi emin adımlarla şekillendiriyor, sabırla yaklaşıyorsunuz. Yazışmalar ve haberleşme konusunda yaşayacağınız yenilenmelerden karlı çıkacaksınız. Maddi evinizde yoğunluk ve önemli kararlar var.

    BOĞA
    Planlarınız olumlu yönde
    Bu hafta her şeyi yeniden gözden geçirmek için şartlar uygun gelişecek. Finans evinizle ilgili birçok fırsatı yakalayacak ve zekice paranızı değerlendireceksiniz. Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok anlaşmaya imza atacaksınız. Ölçülü konuşmalarınızla dikkat çekmeye başlıyorsunuz.

    İKİZLER
    Sürprizler sizi bekliyor
    Bu hafta sürprizlere hazırlıklı olun. Riskler size yakışıyor ve bu atılımlardan alınızın akıyla sıyrılıyorsunuz. Yaşantınızla ilgili sağlam kararlar alacaksınız. Kendinizi denetleme gereği duyacaksınız. Karşıt evinizde Güneş ilerliyor. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir hafta içindesiniz. Bazı konularda zamana ihtiyacınız olacaktır.

        YENGEÇ
        Riskler sizi yorabilir
        Bu hafta, iddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz. Egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız. Olaylara yönetici bir tavırla yaklaşıyorsunuz. İyi niyetli dostlarınızın size önereceği tekliflere hayır demeden önce düşünmelisiniz. İş olanaklarınızı genişletmek için uygun bir dönemdesiniz.

        ASLAN
        Değerlerinizin farkındasınız
        Güneş ve Merkür aşk ve sosyal evinizde. Değerlerinizin farkındasınız. Girdiğiniz topluluklarda önemli aşmalar kaydedeceksiniz. Enerjinizin yüksek olduğu bir hafta. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecektir. Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapabilirsiniz. Yaşantınızla ilgili sağlam kararlar alacaksınız.

        BAŞAK
        Duygusal buluşmalara hazırlanın
        Önemli kişilerle bir araya gelme planları içindesiniz. Bu büyük buluşmalar için, kendinizi şimdiden güçlü ve sorumluluklarınızın bilincinde hissetmeniz, değişik kulvarlarda da önemli adımlar atmanızı sağlayacak. Dikkatinizi sadece yapacağınız işlerde odaklaştırmalısınız. Duygusal yaşantınızda bir hareketlilik mevcut.

            TERAZİ
            Aile ve çevreniz önemli
            Bu hafta yakın ilişkiler, komşular ve iletişim konuları gündeme gelirken aile ve yuva ile ilgili konularla daha fazla ilgili olacaksınız. Enerjinizi ve vaktinizin tümünü yakın dostlarınızla ortak çalışmalar için kullanacaksınız. Ailenizden ve kardeşlerinizin mutlu olaylarına tanık olacak ve onalar için zamanınızı harcayacaksınız.

            AKREP
            Degişime ihtiyacınız var
            Çevresel ilişkilerinizde kendinizi farklı bir şekilde ifade edeceğinizi biliyorsunuz. Beklediğiniz konuların ayağınıza gelmesi sizi olumlu motive edebilir. Düşünmeden ve aceleci bir şekilde sarf ettiğiniz cümlelerin başınıza iş açmasını istemiyorsanız, duygularınızı denetim altında tutmaya çalışmalısınız. Maddi olarak kendinizi yetersiz gördüğünüz bir hafta.

            YAY
            Özgüveniniz yüksek
            Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli. Güneş ve Merkür kişisel evinizde düşüncelerinizi açıkça konuşmanıza neden oluyor. Baskıcı davranmak istemiyor fakat olayların boyutları davranışlarınızı olumsuz etkiliyor. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın sorunlarını olay haline getirmemelisiniz. Özgüveniniz yüksek.

                OĞLAK
                Enerjiniz günden güne artıyor
                Güneş ve Merkür kafanızı karıştırsa da kariyeriniz günden güne önem kazanmaya başlıyor. Bu hafta, ikna kabiliyetiniz artıyor. Gündemde olan konularla ilgili birleştirici konuşmalar yapacağınız yerlerde bulunabilirsiniz. Siz kendi doğrularınızla yaşamayı seviyorsunuz. Duygusal konularda çok derin düşünüyorsunuz.

                KOVA
                Yalnızlıga ihtiyacınız var
                Güneş ve Merkür yenilikler vadediyor. Bu hafta, genel ve özel yaşantınız belli bir düzeyde kalacak. Sizi sıkan konular karşısında umutsuzluğa kapılmak yerine üzerine gitmelisiniz. Bilinçaltınızda yatan gerçeklerin ne olduğunu bulmalısınız. Yalnızlığa ihtiyacınız olacak. Kariyerinize uygun kişilerle birlikte olacak ve çevrenizde takdir göreceksiniz.

                BALIK
                Temkinli davranmalısınız
                Bu hafta, kişisel olaylara daha temkinli yaklaşmalısınız. Kendinize güveniyor, yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz. Olayları değerlendirirken, yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içindesiniz. İçinde bulunduğunuz sosyal çalışmalar, sizin bu yönünüzü tatmin ederken, yeni şartları da beraberinde getiriyor.
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                Haberler Burçlar 28 Kasım 2021 Pazar - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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