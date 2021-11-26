Hangi ay hangi burcu simgeliyor? Astroloji takvimine göre burçların tarihleri nedir, özellikleri neler? Koç, Kova, Balık…

Hangi ay hangi burcu simgeliyor? Astroloji takvimine göre burçların tarihleri nedir, özellikleri neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Burçlar gün içerisinde özellikle astrolojiye ilgi duyanlar ve gelişmeleri araştıranlar tarafından merak ediliyor. Özellikle hangi tarihlerde hangi burcun olduğu, taşıdığı özellikler gibi bilgiler araştırılıyor. İşte detaylar...
KOÇ
21 Mart - 20 Nisan
Enerjik, atak, cesur, lider özelliği taşıyan, sağlam iradeli, hırslı. bencil, egemen, bağımsız karakterli, çabuk sinirlenen, sabırsız, kavgacı.
BOĞA
21 Nisan - 20 Mayıs
Düzenli yaşam seven, tutkularına sarılan, pratik, güvenilir, sabırlı, iş yaşamında uyumlu, sistemli, zenginliği ve iyi yaşamı seven, midesine düşkün, soğukkanlı, iradeli, sadık, sevecen, tutucu, inatçı.