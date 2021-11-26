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    • Burçlar
    • 26.11.2021 10:31
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    • 26.11.2021 10:35
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    Hangi ay hangi burcu simgeliyor? Astroloji takvimine göre burçların tarihleri nedir, özellikleri neler? Koç, Kova, Balık…

    Gün içerisinde özellikle astroloji severler tarafından Hangi ay hangi burcu simgeliyor? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Karakterleri, davranışları, düşünceleri yakından ilgilendirdiğine inanılan burçlar ile ilgili bilgiler oldukça merak ediliyor ve hangi burcun hangi özelliklere sahip olduğu araştırma konusu oluyor. Ayrıca doğulan saate göre yükselen burçlarının da hangi tarihlere denk geldiği merak edilenler arasında yer alıyor. Peki Astroloji takvimine göre burçların tarihleri nedir, hangi burç hangi özellikleri ile ön plana çıkıyor? İşte bilgiler…

    takvim.com.tr
    Hangi ay hangi burcu simgeliyor?

    Hangi ay hangi burcu simgeliyor? Astroloji takvimine göre burçların tarihleri nedir, özellikleri neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Burçlar gün içerisinde özellikle astrolojiye ilgi duyanlar ve gelişmeleri araştıranlar tarafından merak ediliyor. Özellikle hangi tarihlerde hangi burcun olduğu, taşıdığı özellikler gibi bilgiler araştırılıyor. İşte detaylar...

    KOÇ

    21 Mart - 20 Nisan

    Enerjik, atak, cesur, lider özelliği taşıyan, sağlam iradeli, hırslı. bencil, egemen, bağımsız karakterli, çabuk sinirlenen, sabırsız, kavgacı.

    BOĞA

    21 Nisan - 20 Mayıs

    Düzenli yaşam seven, tutkularına sarılan, pratik, güvenilir, sabırlı, iş yaşamında uyumlu, sistemli, zenginliği ve iyi yaşamı seven, midesine düşkün, soğukkanlı, iradeli, sadık, sevecen, tutucu, inatçı.

        İKİZLER

        21 Mayıs - 21 Haziran

        Akıllı, uyumlu, her işe yatkın, entelektüel, mantıklı, canlı, konuşkan, hareketli, yabancı dillere yetenekli, zamana uyan, heyecanlı, değişken, huzursuz, kurnaz, meraklı, kararsız.

        YENGEÇ

        22 Haziran - 22 Temmuz

        İnatçı, sabırlı, duyarlı, iyi kalpli, sevimli, hayal gücü yüksek, koruyucu, vatansever, becerikli, zeki, evcimen, heyecanlı, alıngan, çabuk sinirlenen, değişken, somurtkan, bağışlamaz, dengesiz.

        ASLAN

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Neşeli, umutlu, yüce gönüllü, eli açık, yaratıcı, coşkun, heyecanlı, geniş düşünceli, kendini beğenmiş, sabit fikirli, kibirli.

            BAŞAK

            23 Ağustos - 22 Eylül

            Telaşlı olmayan, rahat, kavgadan ve tartışmadan kaçınan, ayırt edici, inceleyici, dürüst, düzenli, titiz, dakik, kuruntulu, ince eleyip sık dokuyan, geleneklere bağlı, önemsiz konularda fazla duran.

            TERAZİ

            23 Eylül - 23 Ekim

            Dürüst, kurallara bağlı, uyumlu, büyüleyici, insanlarla iyi geçinen, duygusal, diplomatik, kararsız, kinci, kolay etkilenen, saf, temiz ruhlu.

            AKREP

            24 Ekim - 22 Kasım

            Sağlam iradeye sahip, kararlı, güçlü, sezgi gücü yüksek, anlayışlı, yardımsever, kıskanç, dik kafalı, kinci, inatçı, kuşkucu.

                YAY

                23 Kasım - 21 Aralık

                Açık sözlü, dürüst, iyimser, güleryüzlü, açık düşünceli, uyumlu, felsefe ve yargı yeteneği olan, özgürlüğü seven, güvenilir, olayları abartıcı, huzursuz, aşırı uçlarda yaşayan, kaprisli.

                OĞLAK

                22 Aralık - 20 Ocak

                Nazik, sevimli, güvenilir, kararlı, tutkulu, özenli, düzenli, sabırlı, disiplinli, katı görünüşlü, çok kesin tavırlı, tutucu.

                KOVA

                21 Ocak - 18 Şubat

                Heyecanlı, insancıl, bağımsız, yaratıcı, ileri görüşlü, arkadaş canlısı, dik kafalı.

                    BALIK

                    19 Şubat - 20 Mart

                    Anlaşılması zor, sevimli, duygusal, duyarlı, uyumlu, kolay etkilenen, iyi kalpli, anlayışlı, heyecanlı, gizliliği seven, kararsız, kolay etkilenen.
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                    Haberler Burçlar Hangi ay hangi burcu simgeliyor? Astroloji takvimine göre burçların tarihleri nedir, özellikleri neler? Koç, Kova, Balık…
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