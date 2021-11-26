26 Kasım 2021 Cuma - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Öğreten gezegenin, şifacı asteroit ile iletişimi devam ediyor. Avrupa Birliği ordusu olgunlaşıyor. Bunu her ne kadar mülteciler üzerinden yürürlüğe koyacaklar gibi görünse de gelecekte ABD'nin derdi olacak.
KOÇ: MADDİ konularda değişik doneleri araştırmaya açıksınız. Zihinsel faaliyetlerin dağınık seyretmemesi için, dostlarınızla çalışmanız yararlı.
Çalıştığınız kişilerle ilişkiniz güçleniyor.
BOĞA: İŞ yaşamınızda disiplinli yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar sergiliyorsunuz.
Bugün, partnerinizin geçmişiyle ilgili konulara takılabilir ve olayları istemeden irdeleyebilirsiniz.