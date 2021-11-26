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    • Burçlar
    • 26.11.2021 08:45
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    • 26.11.2021 08:51
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    26 Kasım 2021 Cuma - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    26 Kasım 2021 Cuma günlük burç yorumları! Balık olayları gereğinden fazla irdelememeli Kova ise güven duygusunu hissettirmeli. Aşk, iş, para konusunda muzdarip olan burçlar hangileri? 26 Kasım 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? Güne başlamadan önce burcunuzu okuyarak sizi nelerin beklediğini, bir işe adım atmadan önce ne yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Nasıl mı? Astrolog Binnur Sormageç bugünkü burçlarınızı yorumladı. İşte 26 Kasım 2021 Cuma günlük burç yorumları...

    Beklediğiniz haberler konusunda acele etmeyin!

    Astrogündem: Öğreten gezegenin, şifacı asteroit ile iletişimi devam ediyor. Avrupa Birliği ordusu olgunlaşıyor. Bunu her ne kadar mülteciler üzerinden yürürlüğe koyacaklar gibi görünse de gelecekte ABD'nin derdi olacak.

    KOÇ: MADDİ konularda değişik doneleri araştırmaya açıksınız. Zihinsel faaliyetlerin dağınık seyretmemesi için, dostlarınızla çalışmanız yararlı.
    Çalıştığınız kişilerle ilişkiniz güçleniyor.

    BOĞA: İŞ yaşamınızda disiplinli yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar sergiliyorsunuz.
    Bugün, partnerinizin geçmişiyle ilgili konulara takılabilir ve olayları istemeden irdeleyebilirsiniz.

        İKİZLER: YÖNETİCİ gezegeniniz Merkür maddi konularda size birçok fırsat sunarken, yaşam kalitenizi artırma konusunda ısrarcı yaklaşımlarınızı destekliyor. Enerjiniz oldukça yüksek.

        YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZDE iyi niyetli yaklaşımlarınızın yanlış anlaşılmasını istemiyorsunuz.
        Bugün kendinizle ilgili vereceğiniçkararlarınızda çevrenizden yardım bekleyebilirsiniz.

        ASLAN: İŞ çevresinde konuşkan kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. İş düzenine karşı tavırlarınız sizi zorlayabilir. Emir almayı sevmediğiniz için, başkalarına tepki gösterebilirsiniz.

            BAŞAK: BAŞARILARINIZIN altında ailenizin size vereceği desteğin katkısı olduğunu biliyorsunuz. Onlarla aranızda olabilecek pürüzle gününüzün motivasyonsuz geçmesine neden oluyor.

            TERAZİ: GÜZELLİKLERE karşı duyarsız olamadığınız için, karşılaştığınız olaylarda farklı bir estetik arıyorsunuz.
            Düşüncelerinizi toparlamanız gerekiyor. Olumsuz şeyleri düşünmeyin.

            AKREP: MADDİ konularda duygusal saplantılarınız olabilir. Kendi adınıza güvenin önemli olduğunu bildiğiniz için, size bu duyguyu sağlayacak kişilerin etkisinde kalıyorsunuz.

                YAY: BUGÜN Ay'ın konumu, sizi destekliyor.
                Başarınızın takdir görmesi, motivasyon gücünüzü artıracak. Partnerinizin ısrarcılığına karşı sizin inatçılığınız bazı sorunlara yol açabilir.

                OĞLAK: YAKINLARINIZI eleştirmek için birçok neden ortaya çıkacaktır. Beklentilerinizin gerçekleşmesi için, sabırlı bir yapı sergiliyorsunuz. Duygularınıza sahip çıkmayı seviyorsunuz.

                KOVA: BUGÜN mesleki anlamda isteklerinizi yaşama geçirmek için, güçlü bir paylaşıma ihtiyaç duyabilirsiniz.
                Gücünüzü ispatlamak istiyorsunuz ama bu konuda baskıcı davranmayın.

                    BALIK: KENDİNİZE güveniyor ve başlattığınız işi bitirmekte ısrar ediyorsunuz.
                    Beklediğiniz haberler konusunda acele etmeyin. Beklentileriniz gerçekleşmediği zaman üzülüyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 26 Kasım 2021 Cuma - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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