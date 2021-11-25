25 Kasım 2021 Perşembe günlük burç yorumları! Balık olayları gereğinden fazla irdelememeli Kova ise güven duygusunu hissettirmeli

Astrogündem: Merkür-Ay Düğümleri ile 1 derecede iletişim kuruyor. 1954 doğumlu Satürn'ü Akrep olan Merkel, kurulamayan koalisyona yönerge verirken, gitmeden son köklü adımlarını atacak. Geri sayım başladı diyor Venüs, yüz gün içerisinde faiz yükselebilir.
KOÇ: BUGÜN, sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Amaçlarınıza uygun kişilerle görüştüğünüz zaman, daha mutlu olduğunuzu biliyorsunuz.
BOĞA: YAŞAM kalitenizi artırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz.
Bugün, hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz.