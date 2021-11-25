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    • Burçlar
    • 25.11.2021 08:47
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    • 25.11.2021 08:57
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    25 Kasım 2021 Perşembe günlük burç yorumları! Balık olayları gereğinden fazla irdelememeli Kova ise güven duygusunu hissettirmeli

    25 Kasım 2021 Perşembe günlük burç yorumları! Balık olayları gereğinden fazla irdelememeli Kova ise güven duygusunu hissettirmeli. Aşk, iş, para konusunda muzdarip olan burçlar hangileri? 25 Kasım 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? Güne başlamadan önce burcunuzu okuyarak sizi nelerin beklediğini, bir işe adım atmadan önce ne yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Nasıl mı? Astrolog Binnur Sormageç bugünkü burçlarınızı yorumladı. İşte 25 Kasım 2021 Perşembe günlük burç yorumları...

    Bugün, hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz!

    Astrogündem: Merkür-Ay Düğümleri ile 1 derecede iletişim kuruyor. 1954 doğumlu Satürn'ü Akrep olan Merkel, kurulamayan koalisyona yönerge verirken, gitmeden son köklü adımlarını atacak. Geri sayım başladı diyor Venüs, yüz gün içerisinde faiz yükselebilir.

    KOÇ: BUGÜN, sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Amaçlarınıza uygun kişilerle görüştüğünüz zaman, daha mutlu olduğunuzu biliyorsunuz.

    BOĞA: YAŞAM kalitenizi artırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz.
    Bugün, hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz.

        İKİZLER: ANİ gelişen olaylara karşı temkinli ve belirgin bir tavır içindesiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün. Orijinal fikirlere önem vermeniz arkadaş seçiminizi etkiliyor.

        YENGEÇ: ORGANİZASYONLAR ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınız başkalarına ters gelebilir fakat onları ikna edebileceksiniz. Gücünüzün farkındasınız ve olayları farklı ele alıyorsunuz.

        ASLAN: İDEALİST yapınızın ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığının farkındasınız.
        Bugün çevrenizi oldukça etkileyecek ve istediğiniz sonuca kolay bir şekilde yaklaşacaksınız.

            BAŞAK: BUGÜN, maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacak ve farklı kişilerin fikirlerinden yola çıkarak, kazançlarınızı belirleyici işler yapacaksınız. İçselliğinizi ve yaşamınızı sorguluyorsunuz.

            TERAZİ: DUYGULARINIZI yoğun yaşadığınız bir gün. Yaratıcılığınız hız kazanıyor.
            Arkadaşlarınızla sağlam ilişkileriniz içinde olacaksınız. Gerçekleşebilecek tüm olaylara farklı yaklaşıyorsunuz.

            AKREP: PAYLAŞMAKTAN zevk alacağınız bir gün. İletişim konusunda oldukça başarılı grafik çiziyorsunuz. İlgi alanlarınız çok fazla ve geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Tercihlerinizi doğru yapmalısınız.

                YAY: AİLENİZİN ihtiyaçları için sınırlarınızı zorlamamalısınız. Onların problemlerinin canınızı sıkmasını istemiyorsunuz. Mantıklı davranıp çözümleyici noktaları bulacaksınız. Düşünceleriniz yoğun.

                OĞLAK: KETUM tavrınızın altında gizli planların olduğunu çevrenizden saklamayı ve sorumlulukları tek başınıza yüklenmeyi seviyorsunuz. İkili ilişkilerde karşı tarafın şartlarını dikkatli izlemelisiniz.

                KOVA: MANTIĞINIZA güveniyor ve taviz vermek istemiyorsunuz. Sizinle aynı tarzda düşünen kişilerle yaptığınız görüşmelerden büyük keyif alacaksınız. Güven duygusunu onlara hissettirmelisiniz.

                    BALIK: HER zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Olayları gereğinden fazla irdelememelisiniz.
                    Partnerinizin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacağınız bir gün içindesiniz.
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                    Haberler Burçlar 25 Kasım 2021 Perşembe günlük burç yorumları! Balık olayları gereğinden fazla irdelememeli Kova ise güven duygusunu hissettirmeli
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