22 Kasım 2021 Salı - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Güneş'in Ay Düğümleri ile yolu kesişiyor. Biden hükumetinin borçları arşa değerken global faiz yükselmelerini tetikleyecek. Diğer yandan da Satürn Döngüsü'nden geçen Ermenistan'dan desteğini kesmesi an meselesi.
KOÇ: YAPMAYI planladığınız işlerinizi kendi düşünce tarzınıza göre uygulayacaksınız. Yüksek idealler peşindesiniz ve ihtiyacınız olan motivasyon, sadece kendi gücünüzde saklı.
BOĞA: BİLİMSEL konularda ilginizin yoğun olduğu bir gün olmasına rağmen işinizle ilgili araştırma içindesiniz. Partnerinizin şartlarını, isteklerinizle birleştirebilir ve ortak çalışma yapabilirsiniz.