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    • Burçlar
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    • 23.11.2021 08:58
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    22 Kasım 2021 Salı - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    22 Kasım 2021 Salı - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları... 22 Kasım 2021 Salı günlük burç yorumları! Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu kadın ve erkekler her sabah güne burç yorumlarıyla başlıyor. Bugün hangi burcu nelerin beklediği merak ediliyor. Bugün aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında hangi burcun şanslı olduğuna gelin hep birlikte bakalım. Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. İşte 22 Kasım 2021 Salı Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...

    İdealleriniz ön planda!

    Astrogündem: Güneş'in Ay Düğümleri ile yolu kesişiyor. Biden hükumetinin borçları arşa değerken global faiz yükselmelerini tetikleyecek. Diğer yandan da Satürn Döngüsü'nden geçen Ermenistan'dan desteğini kesmesi an meselesi.

    KOÇ: YAPMAYI planladığınız işlerinizi kendi düşünce tarzınıza göre uygulayacaksınız. Yüksek idealler peşindesiniz ve ihtiyacınız olan motivasyon, sadece kendi gücünüzde saklı.

    BOĞA: BİLİMSEL konularda ilginizin yoğun olduğu bir gün olmasına rağmen işinizle ilgili araştırma içindesiniz. Partnerinizin şartlarını, isteklerinizle birleştirebilir ve ortak çalışma yapabilirsiniz.

        İKİZLER: SİZ özgürlüğünüz konusunda hiç kimseye taviz vermek istemiyor olabilirsiniz. Bugün partnerinizin tavırlarında yanlış anlamalar söz konusu olabilir. Duygularınızda nüanslar ortaya çıkacak.

        YENGEÇ: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin yaratıcı fikirlerinden etkilenmemeniz mümkün değil. Ortak bir proje üretme yoluna gidebilirsiniz. Geleneksel yapınızı zorlayacak olaylardan uzak kalmaya çalışıyorsunuz.

        ASLAN: DUYGUSAL yaşantınızla ilgili olumlu bir hareketlenme söz konusu. Bulunduğunuz ortamlarda duygusal etkilenmeler yaşamanız mümkün. Yeni tanışacağınız kişilerle farklı bir elektrik var.

            BAŞAK: BİREYSEL davranışlarınızın ön planda olmasını istiyor olsanız bile, ailenizin sizi yönlendirmesi karşısında tepkisel davranabilirsiniz. Kazançlarınız konusunda tereddütleriniz var.

            TERAZİ: BUGÜN, çekiciliğinizi bir kez daha hissedeceğiniz ortamlara gireceksiniz. İletişim konularının gündem kazanması sonucunda, iş bağlantıları yapacaksınız. Üstün nitelikli kişilerin fikirlerine ihtiyacınız olacak.

            AKREP: BUGÜN para harcama konusunda aşırıya kaçabilirsiniz. İdealleriniz uğruna harcamalar peşinde olacaksınız. Alışveriş yapma içgüdünüz yüzünden İstemediğiniz borçların altına gireme riskiniz var.

                YAY: DUYGUSAL konularınızla ilgili gelişmeler söz konusu. Partnerinizle ilgili motivasyon çalışmaları içinde olacaksınız. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme içinde olmanız, aranızda rekabet oluşturuyor.

                OĞLAK: DUYGUSAL konularda kendinizi daha özgür hissetmek isteseniz bile, geleneksel yapınızı zorlayıcı hareketlerden kaçamıyorsunuz. İletişim konusunda engellemeler yaşayacaksınız. İdealleriniz ön planda.

                KOVA: SIRA dışı fikirlerin gündem kazanması söz konusu. Yaşamınıza farklı bir boyut getirmek istiyor ve sosyal çalışmalarınıza bu yönde ağırlaştırmayı planlıyor, problemlere çözüm getiriyorsunuz.

                    BALIK: DUYGUSAL konuların sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe, herkesin sorunlarından etkileniyorsunuz. Dostlarınızın sizden bekledikleri destekleri kendi imkanlarınız dahilinde vermek isteyebilirsiniz.
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                    Haberler Burçlar 22 Kasım 2021 Salı - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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